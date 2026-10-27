Donald Trump, presidente dos Estados Unidos - Jim Watson / AFP

Donald Trump, presidente dos Estados UnidosJim Watson / AFP

Publicado 27/10/2026 20:36 | Atualizado 27/10/2026 20:39



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a questionar o resultado das eleições brasileiras, nesta terça-feira (27), ao insinuar, sem apresentar provas, que houve fraude na disputa presidencial. A declaração foi feita durante um comício no Texas, em meio à campanha dos republicanos para as eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos.

Ao comparar o processo eleitoral brasileiro com as acusações que costuma fazer contra os democratas americanos, Trump afirmou que o Brasil também estaria envolvido em supostas irregularidades.



"Os democratas são os maiores fraudadores de eleições, embora o Brasil também esteja fazendo um bom trabalho nisso, não é? Vocês viram aquilo? Não foi nada legal. Eu não tomei partido, mas aquilo não pareceu nada bom", declarou.



A fala ocorreu dois dias depois da confirmação da vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que derrotou o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, realizado no domingo (25). O petista recebeu 64.256.232 votos, correspondentes a 51,79% dos válidos, enquanto o adversário somou 59.826.041 votos (48,21%). A diferença foi de 4.430.191 votos, segundo os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Trump não apresentou dados, documentos ou evidências que sustentassem a insinuação de fraude. O resultado foi divulgado pela Justiça Eleitoral brasileira após a apuração dos votos.



A situação fica ainda mais complexa diante da informação de que governo dos Estados Unidos deve conceder vistos a Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e a integrantes de sua família. Apesar da autorização para entrada no país, ainda não há confirmação oficial do governo sobre onde o candidato derrotado no segundo turno das eleições presidenciais está. A informação foi divulgada pelo site g1.

Um advogado mexicano ligado ao movimento "Make America Great Again", de Donald Trump, confirmou a chegada do senador ao país norte-americano. De acordo com Simón Levy, a fuga de Flávio ganhou um nome: "Operação Alba".

Nas redes sociais, o aliado de Donald Trump anunciou a chegada do senador e detalhou os próximos passos em solo estadunidense. "Flávio Bolsonaro chegou em segurança aos Estados Unidos. O cérebro por trás dessa operação é o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. Dos Estados Unidos, livre e seguro, Flávio liderará a oposição contra Lula", escreveu no X, antigo Twitter.

Trump já havia questionado votação na segunda-feira

Na segunda-feira (26), o presidente americano já havia feito comentários semelhantes ao falar sobre a eleição brasileira. Na ocasião, afirmou que a disputa “pareceu mais uma eleição fraudada”, mas também não apontou indícios concretos de irregularidades.



Questionado por jornalistas sobre uma possível reação dos Estados Unidos ao resultado, Trump disse que não governa o Brasil e declarou gostar de Lula.



As manifestações ocorrem em meio à relação política entre Trump e a família Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, derrotado na disputa presidencial, é aliado do presidente americano. Durante a campanha brasileira, o senador defendeu pautas alinhadas à direita conservadora e buscou apoio político internacional.



Apesar das declarações de Trump, não foram apresentados elementos que comprovem fraude na votação brasileira. A contestação do resultado eleitoral exige evidências verificáveis, e a diferença de votos entre os candidatos, por si só, não constitui indício de irregularidade.



Trump tem percorrido diferentes estados americanos para apoiar candidatos republicanos nas eleições de meio de mandato, marcadas para 3 de novembro. A votação definirá a composição de parte do Congresso dos Estados Unidos e é tratada pelo governo como um teste político para a administração republicana.





