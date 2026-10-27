Donald Trump, presidente dos Estados UnidosJim Watson / AFP
"Os democratas são os maiores fraudadores de eleições, embora o Brasil também esteja fazendo um bom trabalho nisso, não é? Vocês viram aquilo? Não foi nada legal. Eu não tomei partido, mas aquilo não pareceu nada bom", declarou.
A fala ocorreu dois dias depois da confirmação da vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que derrotou o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, realizado no domingo (25). O petista recebeu 64.256.232 votos, correspondentes a 51,79% dos válidos, enquanto o adversário somou 59.826.041 votos (48,21%). A diferença foi de 4.430.191 votos, segundo os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Trump não apresentou dados, documentos ou evidências que sustentassem a insinuação de fraude. O resultado foi divulgado pela Justiça Eleitoral brasileira após a apuração dos votos.
Trump já havia questionado votação na segunda-feira
Questionado por jornalistas sobre uma possível reação dos Estados Unidos ao resultado, Trump disse que não governa o Brasil e declarou gostar de Lula.
As manifestações ocorrem em meio à relação política entre Trump e a família Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, derrotado na disputa presidencial, é aliado do presidente americano. Durante a campanha brasileira, o senador defendeu pautas alinhadas à direita conservadora e buscou apoio político internacional.
Apesar das declarações de Trump, não foram apresentados elementos que comprovem fraude na votação brasileira. A contestação do resultado eleitoral exige evidências verificáveis, e a diferença de votos entre os candidatos, por si só, não constitui indício de irregularidade.
Trump tem percorrido diferentes estados americanos para apoiar candidatos republicanos nas eleições de meio de mandato, marcadas para 3 de novembro. A votação definirá a composição de parte do Congresso dos Estados Unidos e é tratada pelo governo como um teste político para a administração republicana.
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