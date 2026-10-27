Lula critica fuga de Flávio Bolsonaro - Valter Campanato/Agência Brasil

Lula critica fuga de Flávio BolsonaroValter Campanato/Agência Brasil

Publicado 27/10/2026 20:47

"O cidadão que sai escondido do seu país é porque deve alguma coisa", disse Lula.







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"Esse ato de sair do Brasil é vergonhoso. Ele deveria ter entregue o passaporte. A Polícia Federal já devia suspeitar que ele sairia do Brasil, ele tem inquérito", acrescentou.Lula recebeu apoiadores que foram celebrar seu aniversário de 81 anos na frente do Palácio da Alvorada. Lá, cortou bolo e discursou.O presidente lembrou de quando foi preso, em abril de 2018, e entregou o passaporte e se entregou à Polícia Federal."Resolvi me entregar na Polícia Federal porque queria desmascarar meus acusadores e provar minha inocência", disse. Na ocasião, Lula passou 580 dias preso e, em 8 de novembro de 2019, foi libertado."E estou aqui sendo reeleito para mais um mandato por conta de vocês. Por isso eu digo a vocês, quem não deve, não teme", acrescentou Lula.Em 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou os processos conduzidos pelo ex-juiz Sergio Moro, reconhecendo que ele foi parcial no inquérito envolvendo Lula. Hoje, Moro é o governador eleito pelo PL, partido de Flávio Bolsonaro, de quem é aliado.