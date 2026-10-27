Flávio Bolsonaro ao lado do irmão Eduardo Bolsonaro - Reprodução/Redes sociais

Flávio Bolsonaro ao lado do irmão Eduardo BolsonaroReprodução/Redes sociais

Publicado 27/10/2026 21:40

Eduardo Bolsonaro teria recebido o irmão, Flávio Bolsonaro (PL) , nos Estados Unidos nesta terça-feira (27). A informação é da colunista Bela Megale, do jornal O Globo. De acordo com pessoas ligadas à família Bolsonaro, o senador chegou ao país acompanhado da mulher e das duas filhas, em um voo cujo destino final era Miami.

Eduardo, que atualmente mora com a família no Texas, teria dirigido até a Flórida para buscar o irmão. Segundo informações, ele foi o responsável por articular o plano de viagem do senador, candidato derrotado nas eleições de 2026, para os Estados Unidos. Ainda de acordo com os relatos, Eduardo também teria conseguido apoio das autoridades americanas para viabilizar a saída do irmão do Brasil.



Segundo apuração do G1, o governo americano já confirmou que concederá vistos ao senador e aos familiares.

Chegada aos EUA

Um advogado mexicano ligado ao movimento "Make America Great Again", de Donald Trump, confirmou a chegada do senador ao país norte-americano. De acordo com Simón Levy, a fuga de Flávio ganhou um nome: "Operação Alba".

Nas redes sociais, o aliado de Donald Trump anunciou a chegada do senador e detalhou os próximos passos em solo estadunidense. "Flávio Bolsonaro chegou em segurança aos Estados Unidos. O cérebro por trás dessa operação é o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. Dos Estados Unidos, livre e seguro, Flávio liderará a oposição contra Lula", escreveu no X, antigo Twitter.



Nesta terça (27), veículos internacionais divulgaram informações de que Flávio teria deixado o Brasil com destino aos Estados Unidos. A Polícia Federal apura o caso, mas, até o momento, não há registro oficial que comprove a entrada do senador no país vizinho ou sua passagem pelos procedimentos migratórios regulares brasileiros.



Uma publicação do portal argentino Infobae apontou que Flávio teria cruzado a fronteira com a Argentina pela região de Puerto Iguazú. Segundo a versão divulgada, ele seguiria viagem em uma aeronave particular, modelo Gulfstream G400, operada pela empresa Baires Fly S.A.



Dados de rastreamento aéreo indicaram que o avião saiu de Buenos Aires e chegou a Puerto Iguazú na noite de segunda-feira (26), permanecendo na região na manhã seguinte. Não havia, contudo, registro de decolagem no horário em que a partida era esperada. Também não existe confirmação de que o senador tenha embarcado nesse voo ou utilizado outra aeronave para seguir aos Estados Unidos.



Autoridades argentinas informaram que não localizaram registro de entrada de Flávio no país. No Brasil, a Polícia Federal também não identificou, até então, documentação que comprovasse sua passagem pelos controles migratórios convencionais.