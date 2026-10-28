Flávio Bolsonaro em MiamiRicardo Arduengo / AFP

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Victor Louro
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato derrotado à Presidência, desembarcou em Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (28), após descumprir a ordem de entregar seus passaportes. Imagens mostram Flávio, a mulher dele, Fernanda Bolsonaro, e as duas filhas deixando um avião particular por volta das 10h30 (horário de Brasília) e, em seguida, entrando em um carro que os aguardava no aeroporto.
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Segundo plataformas de rastreamento de voos, o senador e a família partiram do aeroporto de Opa-locka em um jatinho Gulfstream G400 de matrícula LV-JQW. Ela saiu de Puerto Iguazú, na Argentina, às 23h52 desta terça-feira (27), e fez uma escala para reabastecimento em Guayaquil, no Equador, na manhã desta quarta-feira.
Pouco antes, na madrugada, a Direção Nacional de Migrações da Argentina informou que o candidato derrotado e a família ingressaram no país vizinho no fim da noite de terça, por meio da Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu (PR) a Puerto Iguazú. O órgão disse que ele utilizou documentos de viagem válidos, sem "impedimento legal" para a entrada.

Entrega de passaportes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a apreensão dos passaportes regular e diplomático do senador pouco depois do resultado das eleições, na noite do último domingo (25). A decisão foi após pedido da Polícia Federal, que observou "risco concreto de evasão".
Em vídeo gravado nesta segunda (26), Flávio afirmou que cumpriria a ordem e permaneceria no Brasil para fazer oposição ao presidente reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Nunca pensei em sair do país. Vou entregar meus passaportes e vou me defender dessa aberração", afirmou.
Flávio Bolsonaro é investigado por lavagem de dinheiro e evasão de divisas, em um inquérito que mira o advogado e amigo do senador Willer Tomaz.

Trump disse que aprovou a concessão de visto nos EUA para Flávio

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump disse, na madrugada desta quarta-feira, que aprovou a concessão de visto para Flávio. "Não sei onde ele está. Ouvi dizer que ele está na Argentina. Mas eu certamente aprovaria [o ingresso de Flávio no país com a família]", garantiu.

Trump voltou a afirma que a eleição presidencial no Brasil foi "muito estranha", mas ressaltou que não se envolveu no pleito. "A maneira como eles chegaram ao resultado foi terrível", disse o líder americano. "Mas eu não estava envolvido. É o Brasil, um outro país."
* Com informações do Estadão Conteúdo
* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Isabelle Rosa