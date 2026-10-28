Flávio Bolsonaro em Miami - Ricardo Arduengo / AFP

Flávio Bolsonaro em MiamiRicardo Arduengo / AFP

Publicado 28/10/2026 11:15

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) , candidato derrotado à Presidência, desembarcou em Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (28), após descumprir a ordem de entregar seus passaportes. Imagens mostram Flávio, a mulher dele, Fernanda Bolsonaro, e as duas filhas deixando um avião particular por volta das 10h30 (horário de Brasília) e, em seguida, entrando em um carro que os aguardava no aeroporto.

Flávio Bolsonaro desembarca nos EUA após deixar o Brasil Reprodução: RT Notícias https://t.co/mAfsHoOCmw — Jornal O Dia (@jornalodia) October 28, 2026

Segundo plataformas de rastreamento de voos, o senador e a família partiram do aeroporto de Opa-locka em um jatinho Gulfstream G400 de matrícula LV-JQW. Ela saiu de Puerto Iguazú, na Argentina, às 23h52 desta terça-feira (27), e fez uma escala para reabastecimento em Guayaquil, no Equador, na manhã desta quarta-feira.

Pouco antes, na madrugada, a Direção Nacional de Migrações da Argentina informou que o candidato derrotado e a família ingressaram no país vizinho no fim da noite de terça, por meio da Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu (PR) a Puerto Iguazú. O órgão disse que ele utilizou documentos de viagem válidos, sem "impedimento legal" para a entrada.

Entrega de passaportes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a apreensão dos passaportes regular e diplomático do senador pouco depois do resultado das eleições, na noite do último domingo (25). A decisão foi após pedido da Polícia Federal, que observou "risco concreto de evasão".

Em vídeo gravado nesta segunda (26), Flávio afirmou que cumpriria a ordem e permaneceria no Brasil para fazer oposição ao presidente reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Nunca pensei em sair do país. Vou entregar meus passaportes e vou me defender dessa aberração", afirmou.

Flávio Bolsonaro é investigado por lavagem de dinheiro e evasão de divisas, em um inquérito que mira o advogado e amigo do senador Willer Tomaz.

Trump disse que aprovou a concessão de visto nos EUA para Flávio

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump disse, na madrugada desta quarta-feira, que aprovou a concessão de visto para Flávio. "Não sei onde ele está. Ouvi dizer que ele está na Argentina. Mas eu certamente aprovaria [o ingresso de Flávio no país com a família]", garantiu.



Trump voltou a afirma que a eleição presidencial no Brasil foi "muito estranha", mas ressaltou que não se envolveu no pleito. "A maneira como eles chegaram ao resultado foi terrível", disse o líder americano. "Mas eu não estava envolvido. É o Brasil, um outro país."



* Com informações do Estadão Conteúdo

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Isabelle Rosa