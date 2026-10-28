Carlos Bolsonaro visita Jair Bolsonaro após Flávio fugir para os EUAReprodução / Instagram
“Em determinado momento eu me emocionei na frente dele. Eu falei: ‘desculpa, pai. A gente falhou’. Ele: ‘negativo, levanta a cabeça, vamos embora. Muita coisa para fazer pelo Brasil ainda’”, contou.
De acordo com o senador, a visita, que durou cerca de duas horas, contou com conversas sobre futebol e café. Segundo Carlos, Jair ainda está “tentando assimilar tudo o que está acontecendo”, mas afirmou que o pai “está forte, sabe que a vida continua e que ainda não acabou”.
O “02” afirmou ter ficado revigorado após a visita e voltou a classificar Bolsonaro como um “preso político”. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado
“Não acabou ainda não, a gente vai seguir fazendo nosso trabalho, continuar batalhando pela liberdade dos presos políticos. Meu pai é um preso político, ele só tá em casa agora porque tem quase uma dezena de comorbidades, por isso ele tava estaria agora na Papudinha, mesmo tendo 71 anos de idade, por debilidades que ele tem, segue a vida e vamos tocando as coisas.
Flávio desembarca em Miami
O avião que transportava Flávio e a família adotou uma rota alternativa pela América do Sul para evitar sobrevoar o território brasileiro e escapar de uma possível interceptação da Força Aérea Brasileira (FAB).
Segundo plataformas de rastreamento de voos, o senador e a família partiram do aeroporto de Opa-locka em um jatinho Gulfstream G400 de matrícula LV-JQW. Ela saiu de Puerto Iguazú, na Argentina, às 23h52 desta terça-feira (27), e fez uma escala para reabastecimento em Guayaquil, no Equador, na manhã desta quarta-feira.
Pouco antes, na madrugada, a Direção Nacional de Migrações da Argentina informou que o candidato derrotado e a família ingressaram no país vizinho no fim da noite de terça, por meio da Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu (PR) a Puerto Iguazú. O órgão disse que ele utilizou documentos de viagem válidos, sem "impedimento legal" para a entrada.
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