OEA reconhece integridade do resultado das eleições no Brasil - Paulo Pinto / Agência Brasil

OEA reconhece integridade do resultado das eleições no BrasilPaulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 28/10/2026 19:59

A Organização dos Estados Americanos (OEA) reconheceu a integridade dos resultados oficiais das eleições brasileiras de 2026 e parabenizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) pela reeleição para o mandato de 2027 a 2030. Em comunicado divulgado nesta terça-feira (27), a Missão de Observação Eleitoral da entidade afirmou que os dados apresentados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) são compatíveis com as informações reunidas pelos observadores durante o processo eleitoral.

No relatório preliminar, a organização declarou não ter dúvidas sobre a integridade dos dados oficiais e informou que sua avaliação considerou reuniões, análise da legislação e de documentos, além da observação direta do processo.



“É importante destacar que a OEA não tem dúvidas quanto à integridade dos dados oficiais. Com base nas reuniões realizadas, no exame exaustivo da legislação e de outros documentos pertinentes, bem como na observação direta, foi realizada uma análise integral do processo eleitoral, em conformidade com os princípios de objetividade e neutralidade”, afirma o documento.



A missão também parabenizou os brasileiros pela participação nas urnas e reconheceu o trabalho da Justiça Eleitoral, dos mesários, das forças de segurança e das demais instituições envolvidas na organização do pleito.





OEA mobilizou 179 observadores durante as eleições





Para acompanhar o segundo turno, a missão enviou 88 observadores de 22 nacionalidades, distribuídos por 21 unidades da Federação, pelo Distrito Federal e por cinco cidades no exterior.



Ao longo das Eleições Gerais de 2026, a OEA mobilizou 179 observadores no Brasil. Segundo a organização, foi a maior missão de observação eleitoral internacional já realizada no país.

Após derrota para Lula, Flávio Bolsonaro vai aos EUA e se declara presidente eleito



Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente do Brasil no segundo turno das eleições, realizado no domingo (25), com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro (PL). Após a derrota, o senador deixou o país e chegou a Miami, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (28), depois de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a entrega de seus passaportes e proibi-lo de viajar para o exterior.



Já em território americano, Flávio divulgou uma carta na qual se declarou inicialmente o “verdadeiro presidente eleito do Brasil” e alegou, sem apresentar provas, que houve fraude eleitoral. Posteriormente, a redação foi alterada para que ele se apresentasse como “líder do Brasil”. No documento, o senador também criticou o Judiciário e agradeceu aos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Argentina, Javier Milei, pelo apoio.