OEA reconhece integridade do resultado das eleições no BrasilPaulo Pinto / Agência Brasil
“É importante destacar que a OEA não tem dúvidas quanto à integridade dos dados oficiais. Com base nas reuniões realizadas, no exame exaustivo da legislação e de outros documentos pertinentes, bem como na observação direta, foi realizada uma análise integral do processo eleitoral, em conformidade com os princípios de objetividade e neutralidade”, afirma o documento.
A missão também parabenizou os brasileiros pela participação nas urnas e reconheceu o trabalho da Justiça Eleitoral, dos mesários, das forças de segurança e das demais instituições envolvidas na organização do pleito.
OEA mobilizou 179 observadores durante as eleições
Para acompanhar o segundo turno, a missão enviou 88 observadores de 22 nacionalidades, distribuídos por 21 unidades da Federação, pelo Distrito Federal e por cinco cidades no exterior.
Ao longo das Eleições Gerais de 2026, a OEA mobilizou 179 observadores no Brasil. Segundo a organização, foi a maior missão de observação eleitoral internacional já realizada no país.
Após derrota para Lula, Flávio Bolsonaro vai aos EUA e se declara presidente eleito
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente do Brasil no segundo turno das eleições, realizado no domingo (25), com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro (PL). Após a derrota, o senador deixou o país e chegou a Miami, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (28), depois de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a entrega de seus passaportes e proibi-lo de viajar para o exterior.
Já em território americano, Flávio divulgou uma carta na qual se declarou inicialmente o “verdadeiro presidente eleito do Brasil” e alegou, sem apresentar provas, que houve fraude eleitoral. Posteriormente, a redação foi alterada para que ele se apresentasse como “líder do Brasil”. No documento, o senador também criticou o Judiciário e agradeceu aos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Argentina, Javier Milei, pelo apoio.
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