Eduardo Paes (PSD) (E) e Douglas Ruas (PL) disputam eleição para o cargo de governador do Rio de JaneiroArquivo/O Dia
Na manifestação, o ministro também ressaltou que a situação eleitoral de Anthony Garotinho (Republicanos) era conhecida durante a campanha. O ex-governador disputou o primeiro turno com o registro indeferido e recebeu 274.411 votos. Após o TSE confirmar a rejeição de sua candidatura e determinar a anulação desses votos, a Justiça Eleitoral refez o cálculo dos percentuais.
Com a retotalização, Douglas Ruas passou de 49,27% para 50,88% dos votos válidos, percentual suficiente para ser declarado eleito sem segundo turno. Eduardo Paes (PSD), que havia recebido 42,76% na apuração inicial, passou a 44,16%.
O PSD contesta a interpretação adotada pela Justiça Eleitoral. Na ação apresentada ao STF, o partido argumenta que os votos destinados a Garotinho deveriam ser considerados na base de cálculo utilizada para definir a necessidade de uma segunda votação, já que o nome do ex-governador constava nas urnas e recebeu a escolha de milhares de eleitores. A legenda sustenta que a exclusão posterior alterou o cenário da disputa e pede a realização do segundo turno.
A manifestação de Nunes Marques trata da impossibilidade técnica de realizar a votação na data prevista, mas não representa, por si só, uma decisão definitiva do STF sobre o mérito da contestação apresentada pelo PSD.
“Exército do Dudu” amplia mobilização nas redes
A mobilização, no entanto, não altera o resultado proclamado pela Justiça Eleitoral. Para que a eleição seja reaberta, será necessário que o STF acolha o pedido apresentado pelo PSD ou que haja outra decisão judicial capaz de modificar o desfecho do primeiro turno.
Entenda a disputa pelo governo do Rio
No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Douglas Ruas recebeu 4.271.199 votos, equivalentes a 49,27% dos votos válidos. Eduardo Paes ficou em segundo lugar, com 3.706.984 votos (42,76%). Garotinho somou 274.411 votos, ou 3,17%.
Em 8 de outubro, o TSE manteve o indeferimento do registro de Garotinho e determinou a anulação de sua votação. A decisão levou à retotalização dos resultados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), que passou a considerar Ruas vencedor no primeiro turno.
O PSD recorreu ao Supremo para tentar garantir a realização de uma segunda votação. O partido sustenta que a exclusão dos votos de Garotinho da base de cálculo compromete a soberania popular.
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