Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)Valter Campanato / Agência Brasil
Segundo o ministro, o pleito realizado no último domingo (25) foi o mais inclusivo da história da República brasileira. Ele também reconheceu que houve instabilidade na reta final da votação, mas atribuiu à atuação dos técnicos do tribunal e às medidas adotadas a continuidade da apuração com segurança.
“Informo que todos os questionamentos feitos dentro do devido processo legal serão analisados e respondidos”, declarou Nunes Marques.
Na manifestação, o presidente do TSE agradeceu o trabalho dos servidores da Justiça Eleitoral, dos mesários, das forças de segurança e dos demais profissionais envolvidos na organização e realização da votação.
O ministro reiterou que o resultado das urnas deve ser respeitado e afirmou que a atuação da Justiça Eleitoral teve como objetivo assegurar a escolha dos representantes pela população.
A nota foi divulgada após a conclusão do segundo turno, que definiu a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado na disputa, que fugiu para os Estados Unidos anunciou que pretende pedir a cassação da chapa vencedora, sob alegações de abuso de poder político e econômico.
Entretanto, no domingo, a campanha de Flávio também pediu ao TSE que a votação fosse estendida até as 19h. A ampliação nacional foi determinada pelo ministro Cristiano Zanin, do STF. A carta, contudo, não apresenta comprovação de que a medida tenha alterado o resultado da eleição, já que dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que as urnas eletrônicas registraram 34.393 votos após às 17h. O número equivale a 0,027% do total de votos depositados durante todo o dia de segundo turno.
Nunes Marques não detalhou, na nota, quais questionamentos específicos serão analisados nem mencionou diretamente as declarações do senador. O presidente do TSE ressaltou, porém, que as manifestações apresentadas pelos canais legais terão resposta dentro dos procedimentos previstos.
Ao encerrar o comunicado, o ministro afirmou que as eleições ocorreram com respeito à legislação e à Constituição, reafirmando a posição institucional da Justiça Eleitoral sobre a regularidade do processo.
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