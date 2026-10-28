Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - Valter Campanato / Agência Brasil

Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)Valter Campanato / Agência Brasil

Publicado 28/10/2026 19:56 | Atualizado 28/10/2026 20:11

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques , afirmou que as eleições de 2026 transcorreram dentro da normalidade e em conformidade com as regras legais e constitucionais. Em nota divulgada nesta quarta-feira (28), o magistrado destacou o compromisso da Justiça Eleitoral com a vontade dos eleitores e garantiu que eventuais questionamentos apresentados pelos meios legais serão analisados.





Segundo o ministro, o pleito realizado no último domingo (25) foi o mais inclusivo da história da República brasileira. Ele também reconheceu que houve instabilidade na reta final da votação, mas atribuiu à atuação dos técnicos do tribunal e às medidas adotadas a continuidade da apuração com segurança.



“Informo que todos os questionamentos feitos dentro do devido processo legal serão analisados e respondidos”, declarou Nunes Marques.



Na manifestação, o presidente do TSE agradeceu o trabalho dos servidores da Justiça Eleitoral, dos mesários, das forças de segurança e dos demais profissionais envolvidos na organização e realização da votação.



O ministro reiterou que o resultado das urnas deve ser respeitado e afirmou que a atuação da Justiça Eleitoral teve como objetivo assegurar a escolha dos representantes pela população.



A nota foi divulgada após a conclusão do segundo turno, que definiu a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado na disputa, que fugiu para os Estados Unidos anunciou que pretende pedir a cassação da chapa vencedora, sob alegações de abuso de poder político e econômico. LEIA MAIS: Em carta, Flávio Bolsonaro confirma fuga e se declara 'presidente eleito' Segundo o ministro, o pleito realizado no último domingo (25) foi o mais inclusivo da história da República brasileira. Ele também reconheceu que houve instabilidade na reta final da votação, mas atribuiu à atuação dos técnicos do tribunal e às medidas adotadas a continuidade da apuração com segurança.“Informo que todos os questionamentos feitos dentro do devido processo legal serão analisados e respondidos”, declarou Nunes Marques.Na manifestação, o presidente do TSE agradeceu o trabalho dos servidores da Justiça Eleitoral, dos mesários, das forças de segurança e dos demais profissionais envolvidos na organização e realização da votação.O ministro reiterou que o resultado das urnas deve ser respeitado e afirmou que a atuação da Justiça Eleitoral teve como objetivo assegurar a escolha dos representantes pela população.A nota foi divulgada após a conclusão do segundo turno, que definiu a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado na disputa, que fugiu para os Estados Unidos anunciou que pretende pedir a cassação da chapa vencedora, sob alegações de abuso de poder político e econômico.

Flávio divulgou uma carta, nesta quarta-feira (28), na qual confirma ter deixado o Brasil com a família e se apresenta como "o verdadeiro presidente eleito". No documento, o parlamentar contesta o resultado das urnas, acusa autoridades brasileiras de perseguição política e promete organizar a oposição a partir dos Estados Unidos.

Na carta, Flávio sustenta que houve fraude eleitoral e questiona a decisão que ampliou até às 19h o horário de votação em todo o país. Ele afirma que a medida teria alterado as regras durante o processo eleitoral e acusa o Supremo Tribunal Federal (STF) de ultrapassar as atribuições da Justiça Eleitoral.



Entretanto, no domingo, a campanha de Flávio também pediu ao TSE que a votação fosse estendida até as 19h. A ampliação nacional foi determinada pelo ministro Cristiano Zanin, do STF. A carta, contudo, não apresenta comprovação de que a medida tenha alterado o resultado da eleição, já que dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que as urnas eletrônicas registraram 34.393 votos após às 17h. O número equivale a 0,027% do total de votos depositados durante todo o dia de segundo turno.



Nunes Marques não detalhou, na nota, quais questionamentos específicos serão analisados nem mencionou diretamente as declarações do senador. O presidente do TSE ressaltou, porém, que as manifestações apresentadas pelos canais legais terão resposta dentro dos procedimentos previstos.



Ao encerrar o comunicado, o ministro afirmou que as eleições ocorreram com respeito à legislação e à Constituição, reafirmando a posição institucional da Justiça Eleitoral sobre a regularidade do processo.