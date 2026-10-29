Flávio Bolsonaro (PL) se declarou o 'líder do Brasil' após perder as eleições - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Flávio Bolsonaro (PL) se declarou o 'líder do Brasil' após perder as eleiçõesReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 29/10/2026 15:21

O DIA destacam que o posicionamento tem um teor golpista e pode influenciar em posições tomadas por aliados. "Verdadeiro presidente eleito", "líder do Brasil", "fraude eleitoral", "perseguição política" e "regime ditatorial" foram palavras usadas pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), em carta divulgada nesta quarta-feira (28) . O documento foi divulgado pelo candidato para se comunicar com a população brasileira e a comunidade internacional ao se mudar para os Estados Unidos, dias após a derrota nas eleições para o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Cientistas políticos ouvidos pelodestacam que o posicionamento tem um teor golpista e pode influenciar em posições tomadas por aliados.

No documento, Flávio — que recebeu cerca de 60 milhões de votos — contesta o resultado das urnas, acusa as autoridades brasileiras de perseguição política e promete organizar a oposição morando nos Estados Unidos. Veja a carta completa no final da reportagem.

Na primeira versão, o senador se declarou o "verdadeiro presidente eleito". Na atualizada, mudou para "líder do Brasil". Flávio sustenta que é vítima de perseguição política e que houve fraude eleitoral — diante da ampliação do horário de votação em todo o país, mesmo a medida também sendo solicitada por sua campanha.

Para o cientista político Christian Lynch, professor do Instituto de Estudos Políticos e Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Iesp-Uerj), a carta converte a derrota eleitoral de Flávio em uma narrativa de usurpação, se dirigindo a dois públicos: o núcleo do bolsonarismo, a quem oferece uma visão de roubo e a figura de líder perseguido, obrigado ao exílio por causa de um "regime ditatorial"; e para a direita norte-americana, que, por meio do presidente Donald Trump, trata a política brasileira como assunto deles. Internamente, Lynch acredita que as palavras tendem a favorecer o presidente Lula.

"A oposição acaba de eleger as maiores bancadas da Câmara e do Senado. Agora, por rosto, tem um candidato derrotado que deixou o país descumprindo ordem do Supremo e não reconhece o resultado das urnas. Isso encarece para o Centrão a associação com a família [Bolsonaro] e barateia a negociação com o governo. A política vive essencialmente da expectativa de poder. Flávio está fora do país, perderá o mandato de senador em fevereiro, quando termina seu período, e não tem cargos nem verbas a distribuir. Poderá alimentar a indignação da base pelas redes. A organização da oposição parlamentar ficará com quem permaneceu em Brasília", avalia.

O professor opina que a família Bolsonaro saiu das eleições deste ano politicamente liquidada, mas destaca que o discurso que eles inflamaram permanecerá no país.

"A denúncia da perseguição judicial tornou-se um mantra da direita radical, repetido onde quer que seja necessário para mantê-la de pé. O mantra permite à direita radical conservar o eleitorado que a família mobilizou sem carregar o ônus. Eles fizeram do Judiciário o árbitro da política brasileira e passaram a descrevê-lo como perseguidor quando ele se voltou contra seus aliados. Quem disputar a liderança da oposição até 2030 poderá abandonar os Bolsonaro e conservar a acusação contra os juízes", diz.

Segundo o cientista político, o discurso de Flávio tem um teor golpista, mas sem qualquer meio de execução. Lynch ressalta que a campanha do senador dependerá do patrocínio norte-americano. Para ele, enquanto o presidente Trump não se envolver, a liderança proclamada pelo parlamentar ficará restrita às redes sociais.

"Flávio não tem tropa, não tem o Centrão e não obteve reconhecimento de Trump. Trata-se de um golpismo declaratório, praticado no exílio. Ele contesta uma eleição livre, perdida por mais de quatro milhões de votos, e Washington [capital dos Estados Unidos] se recusou a reconhecê-lo. As três versões da carta revelam o improviso. A expressão 'líder do Brasil' descreve uma liderança sem mandato, sem instituição e sem território, fundada apenas na relação do chefe com seus seguidores", completa.

Dificuldade em liderar de fora

Professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense (UFF), José Paulo Martins Júnior entende que Flávio terá dificuldade em liderar a oposição estando fora do Brasil. Para o cientista político, uma derrota de Trump nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos poderá influenciar mais ainda na posição do senador.

"O Tarcísio [de Freitas, governador de São Paulo] já disse que é bola para frente. O Kassio Nunes [presidente do Tribunal Superior Eleitoral] disse que foi tudo normal. O senador que coordenou a campanha [Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte] disse que não existe evidência nenhuma de fraude. Eu acredito que ele pode perder o apoio da direita, ao menos uma parcela, ainda vai manter certo cabedal. Obviamente, ele é um líder do país, ele conquistou cerca de 60 milhões de votos, mas é muito difícil liderar fora", destaca.

De acordo com o professor, apesar do texto ter um teor golpista, não deve estimular algum tipo de violência por parte de seus apoiadores.

"Em 2022, houve acampamento nos quartéis, bloqueios de estradas, mas o Jair Bolsonaro que governava. Atualmente, é o Lula que está no governo e nada disso vai acontecer. Não acho que vai desencadear mais, além daquilo que já aconteceu nesse momento pós-eleitoral. Flávio não pode fazer muito de fora do país e acho que não vai durar muito essa aventura dele nos Estados Unidos porque acho que o Trump vai perder essa eleição de meio de mandato", conta.

Segundo José Paulo, a senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL) pode aparecer como a principal liderança da oposição. O mesmo pensamento é compartilhado por Paulo Baía, professor aposentado do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e cientista político.

"As pessoas fazem uma interpretação da família Bolsonaro que, ao meu ver, é incorreta. Ela é endógena. Não será de fora da família que terá um líder. A nova será a Michelle Bolsonaro. Não será o Tarcísio. O pessoal de fora quer que seja, mas de dentro não. Como o Tarcísio é governador, a Michelle tem mais facilidade porque será senadora. Por mais que as pessoas apostem na racionalidade do Tarcísio, o que é real, a liderança da extrema-direita não se faz pela maneira racional clássica, se faz pelos afetos, pelas emoções, pelos ódios e pela raiva, e a Michelle representa melhor isso. Ela é o nome em ascensão, pela presença dela no Brasil", diz.

Baia afirma que as palavras da carta de Bolsonaro não devem fazer com que ele perca o apoio da direita. O que pode contribuir com isso é o afastamento dele do país. "A fuga do Flávio Bolsonaro foi bem planejada, mas a carta foi improvisada, tanto que teve duas versões. É evidente que tem um impacto político imediato, pois é um candidato com 60 milhões de votos — tendo a maior parte da bancada da Câmara e do Senado —, mas a gente ainda não sabe as consequências deste impacto. O Donald Trump é muito evasivo. Tem que se preocupar com isso. O que vai afastar ele da direita é o fato dele estar nos Estados Unidos. A dinâmica política vai se concentrar no Congresso Federal. Essa dinâmica terá que ter uma nova liderança aqui", destaca.

Ao publicar a carta, Flávio apresenta uma posição política contrária ao resultado proclamado pela Justiça Eleitoral. O TSE, entretanto, reconheceu Lula como vencedor do segundo turno, com maioria dos votos válidos, e anunciou oficialmente sua reeleição, com 64.256.232 votos (51,79% dos válidos), contra 59.826.041 votos (48,21%) do senador.

Leia a carta completa

"Dirijo-me ao povo brasileiro e à comunidade internacional como o lider do Brasil.

Antes de mais nada, queria agradecer ao Presidente Milei, pela coragem, senso de justiça e legalidade, ao Presidente Trump e ao maravilhoso povo americano por me acolher. Essa é uma terra de liberdades e irmãos que comungam dos mesmos valores das boas pessoas do meu pais. O Presidente Trump é um grande defensor da liberdade de expressão.

Na noite de domingo, vi estarrecido uma fraude eleitoral se concretizar diante dos meus olhos. A atuação ilegítima e ilegal do ex-advogado do Lula permitiu que uma impossibilidade matemática se concretizasse e Lula acrescentasse mais de 10 milhões de votos do primeiro para o segundo turno. Uma decisão do STF, tomada por cima da competência do TSE, estendeu a votação no apagar das luzes, e a ordem só chegou depois do fim do horário legal, quando as urnas já estavam encerradas. Eleitores ficaram submetidos a regras diferentes. Até agora, o TSE se limitou a defender a prorrogação do horário e não há sequer uma única resposta crivel. E as nulidades não são o único problema. Ao longo de toda a campanha, houve abuso de poder politico, econômico e uso da máquina pública em favor da reeleição. São fatos graves, expressamente vedados por lei, que justificam a cassação da chapa Lula-Alckmin.



A resposta do regime ao meu questionamento veio rápida. Como num plano previamente elaborado, sete minutos após essa repugnante fraude eleitoral, o juiz, implicado em um imenso escândalo de corrupção, diretamente citado no inquérito que usou para tentar sequestrar meus passaportes, e que muito provavelmente estaria preso, se eles não tivessem impedido a minha posse, pôs em andamento a máquina de perseguição política do regime. Sendo impedido de origem e completamente suspeito para iniciar qualquer procedimento judicial contra mim, a sua mera participação em atos processuais mostra o tamanho da arbitrariedade e ilegalidade em andamento.

Não era minha intenção deixar minha pátria, mas eu sei exatamente onde isso vai dar. Isso é o manual clássico de qualquer golpe de Estado. A perseguição política que começou com meu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e se espalhou para milhares de outros brasileiros patriotas comuns e até mesmo cidadãos americanos, tem um único objetivo: silenciar qualquer pessoa que não concorde com o regime de exceção instaurado no Brasil, através de uma Suprema Corte aparelhada pela organização criminosa petista.

Para deixar claro, não existe nenhum mandado de prisão contra mim, porque eu não cometi nenhum crime. O que existe é uma caça às bruxas politicamente motivada, que visava me colocar como refém e objeto de chantagem para proteger os juízes corruptos da Suprema Corte do impeachment. Eis o roteiro da perseguição: apreensão de passaporte, tornozeleira eletrônica, censura, prisão domiciliar, julgamento de fachada e, finalmente, condenação política.

Não vou submeter minha família a isso e meu país não merece passar novamente por este vexame internacional. Diante da instrumentalização politica da Justiça no Brasil, trouxe minha família para os Estados Unidos, onde estamos em segurança. Agradeço, mais uma vez, ao Presidente Trump e ao governo americano por nos acolherem e nos darem a segurança jurídica que não temos mais no Brasil.

Quero deixar claro: não fugi do Brasil, eu saí pelo Brasil, sai de um regime de exceção para poder ser o líder que o meu povo merece, pois calado, preso e censurado, como meu pai está, eu não poderia ser essa liderança e seriamos entregues ao teatro institucional de uma oposição castrada e controlada pela Suprema Corte repleta de serviçais do regime.

Não sou o primeiro a ter que lutar pelo próprio pais longe dele. Rui Barbosa foi para o exilio por enfrentar o arbítrio de Floriano Peixoto e de lá seguiu defendendo a lei e a liberdade. Charles de Gaulle liderou a França Livre a partir de Londres, condenado à morte pelo regime de Vichy, e voltou para libertar o seu pais. José Martí organizou a luta pela independência de Cuba a partir de Nova York. Na Venezuela, Juan Guaidó e Edmundo González tiveram que deixar o pais por enfrentar a ditadura chavista, e Maria Corina Machado, mesmo perseguida, se recusou a legitimar a fraude e se tornou um símbolo mundial da resistência democrática. Todos eles foram tratados como criminosos pelos regimes que enfrentavam. A história os chamou de outra coisa.

Este é apenas o começo da nossa luta pela democracia, pelos direitos humanos e pela liberdade no Brasil. Quero dizer, não só para os meus 60 milhões de eleitores, mas para o povo brasileiro, que eu sou o líder e os criminosos que roubaram a eleição do Brasil são parte de uma organização criminosa que implementou uma tirania. Vocês que almejavam a mudança, e eu não vou abandoná-los, eu serei a voz e a liderança livre da nossa nação.

Às instituições brasileiras, faço um apelo: essa sandice precisa acabar. O Brasil vive hoje um caos jurídico, de corrupção e de perseguição política, em que a oposição tem medo de falar e a família de um ex-presidente e tratada como inimiga do Estado. Nenhuma nação consegue viver em paz ou prosperar assim. Ainda há tempo de restabelecer o equilíbrio entre os Poderes e devolver aos brasileiros a confiança que perderam.

À comunidade internacional, peço: não normalizem o que está acontecendo no Brasil. O que acontece hoje no meu pais não é normal e não pode ser tratado como normal.

Aos senadores, deputados e goveradores que ajudei a eleger, e em especial ao meu candidato à presidência do Senado, Rogério Marinho: sei que hoje vocês não têm a liberdade necessária para o pleno exercicio da atividade politica. Por isso, liderarei a oposição daqui. Direi o que vocês, ai, não podem dizer, e assumirei os riscos que vocês não podem correr.

E a você, que votou em mim e sonha com a mudança: não estamos derrotados e não estamos sozinhos. Este é apenas o começo da nossa luta pela democracia, pelos direitos humanos e pela liberdade no Brasil. Nos próximos dias, vou me dirigir regularmente ao povo brasileiro, e apresentaremos uma estratégia para mobilizar a oposição e o imenso apoio popular que temos, por todos os meios pacíficos e legítimos, para impedir que Lula consolide um regime ditatorial no Brasil. Peço a cada um que permaneça firme e jamais desista.

Saí do Brasil, mas não abandonei os brasileiros. Esta luta não terminou no dia 25 de outubro. Ela só termina quando o Brasil voltar a ser um país livre. E esse dia vai chegar.



Que Deus abençoe o Brasil.



Flávio Bolsonaro"