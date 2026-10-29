Rogério Marinho falou com repórteres na última quarta-feira (28) - Reprodução

Rogério Marinho falou com repórteres na última quarta-feira (28)Reprodução

Publicado 29/10/2026 15:54

O líder do Partido Liberal (PL) no Senado e ex-coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho (RN), defendeu que não haja intereferência do presidente dos Estados Unidos Donald Trump nos assunstos internos do Brasil. A declaração foi feita durante uma entrevista no Congresso Nacional na última quarta-feira (28).

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A fala do parlamentar se deu após o presidente norte-americano sugerir que houve fraude nas eleições brasileiras. Rogério também afirmou que o líder mantém relações respeitáveis com o Brasil e possui o direito de expressar suas opiniões sobre a política externa brasileira. Contudo, relembrou que cabe aos próprios brasileiros discutir e resolver questões relacionadas ao sistema eleitoral do país.

"Ele tem direito de opinar sobre eleições, mas eu espero, de fato, que não haja nenhuma intervenção no processo interno do Brasil", declarou o senador.

OEA reconhece resultado das eleições

Em comunicado divulgado na última terça-feira (27), a Missão de Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA) atestou a integridade dos resultados oficiais das eleições brasileiras de 2026. A entidade parabenizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) pela reeleição para o mandato de 2027 a 2030, destacando que os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) coincidem com as informações coletadas.

Segundo o relatório preliminar, a entidade ressaltou não haver dúvidas quanto à idoneidade dos números oficiais. O documento apontou que o diagnóstico foi baseado em reuniões, exames da legislação e de documentos pertinentes, somados ao acompanhamento presencial de todas as etapas do processo.

Nunes Marques

Em nota publicada nesta quarta-feira (28) , o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, declarou que as eleições de 2026 ocorreram ''dentro da normalidade'' e sob ''rigoroso respeito às normas constitucionais e legais''. O magistrado reforçou o dever da Justiça Eleitoral em assegurar a soberania do voto popular e pontuou que eventuais contestações formalizadas pelas vias cabíveis serão devidamente apreciadas.

O magistrado classificou o pleito de domingo (25) como o mais inclusivo da República. Embora tenha reconhecido episódios de instabilidade técnica na reta final do processo, afirmou que a resposta ágil da equipe do tribunal e as medidas de contingência asseguraram a continuidade e a integridade da contagem dos votos.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob revisão de Marlucio Luna.



