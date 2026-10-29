Rogério Marinho falou com repórteres na última quarta-feira (28)Reprodução
Líder do PL no Senado diz esperar que Trump não 'interfira no Brasil'
Rogério Marinho afirmou que cabe ao país discutir e resolver questões relacionadas ao sistema eleitoral
Líder do PL no Senado diz esperar que Trump não 'interfira no Brasil'
Rogério Marinho afirmou que cabe ao país discutir e resolver questões relacionadas ao sistema eleitoral
Denúncias de assédio eleitoral no trabalho disparam 75% após 2º turno
MPT contabiliza 1.459 registros nos últimos três dias; empregador pode ser obrigado a reintegrar e pagar salário em dobro
'Teor golpista', opinam especialistas sobre carta de Flávio Bolsonaro
Senador, que perdeu as eleições para o presidente Lula (PT), apontou fraude no pleito e perseguição política no resultado do segundo turno
'Filhos de Bolsonaro são uns jumentos', diz Malafaia após fuga de Flávio
Pastor realizou críticas à postura do candidato derrotado, que foi para os Estados Unidos e se autoproclamou 'presidente eleito'
Nunes Marques aponta impossibilidade técnica para segundo turno no RJ
A manifestação foi encaminhada ao ministro Cristiano Zanin; mobilização 'Exército do Dudu' tenta pressionar pela realização de um novo pleito
OEA reconhece integridade do resultado das eleições no Brasil
Missão internacional afirma que dados do TSE coincidem com informações coletadas por observadores e destaca participação de 179 representantes no país