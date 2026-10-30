Jogadores publicaram fotos nas redes sociais destacando sua presença no dia do pleito on-line - Redes sociais / Reprodução

Jogadores publicaram fotos nas redes sociais destacando sua presença no dia do pleito on-lineRedes sociais / Reprodução

Publicado 30/10/2026 16:14 | Atualizado 30/10/2026 16:27

A plataforma de jogos on-line Roblox foi palco de uma réplica das eleições para presidência da República do Brasil. A disputa, marcada pelo duelo entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e Luís Inácio Lula da Silva (PT) contou com protestos, passeatas e até mesmo com urnas eletrônicas recriadas por jogadores. Mesmo com resultado próximo a vida real , a votação não tem valor eleitoral válido.

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O servidor que englobava as principais atividades é chamado de Brookhaven. Ele faz parte da modalidade conhecida como roleplay, na qual os jogadores interpretam personagens e simulam situações da vida real. Neste caso, os membros criaram discursos de campanha, filas, transporte dos eleitores e locais de votação.

Na votação final, ocorrida também no domingo (25), Lula ganhou de 51% contra 49% de Flávio no mundo virtual - , no pleito real o petista obteve 51,79%. O assunto foi parar até nas redes sociais, como o X (antigo Twitter). Os internautas fizeram homenagens como ''Eu fui, eu estava'', ''Lulablox, meu presidente'', ''Foi resenha demais''.

Um internauta, identificado como Mello, comentou em seu perfil pessoal na plataforma X que não era mais criança, mas ''esteve com Lula no Roblox''. ''Eu não sou criança, mas estive com o lula no roblox em uma manifestação que teve antes das eleições com meu chapéu de lula. Eu amo essas crianças e cara, é muito engraçado e lindo a forma como eles se posicionam'', escreveu.

O clima político saiu da bolha dos jogos virtuais e atraiu a atenção de diversos influenciadores. Um deles, o criador de contéudo e tiktoker Billy Sabe, que possui quase 243 mil seguidores na plataforma, postou um vídeo no domingo, horas antes das eleições na vida real, analisando as eleições que já haviam acontecido.

Segundo ele, jogadores do game afirmaram que a vitória de Lula seria um prelúdio para o que iria acontecer fora do jogo. Na segunda-feira (26), o criador de conteúdo gravou um vídeo confirmando a informação e declarou que o Roblox previu a conquista do petista. Ele também afirmou que os pais bolsonaristas estariam proibindo seus filhos de jogarem por conta do resultado. Após a apuração virtual, os jogadores participaram da ''festa da vitória''.

Roblox já foi palco de outras manifestações

Embora a expressão não corresponda a lei sob esse nome, a repercussão do caso acelerou discussões no Congresso Nacional sobre a regulação de cassinos virtuais para o público infantojuvenil. Temendo que essas medidas resultassem no banimento do jogo, bloqueios de contas ou em restrições severas à economia interna de trocas, milhares de jovens ocuparam os servidores com avatares e cartazes virtuais em atos que se estenderam pelas semanas seguintes.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna.