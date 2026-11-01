Flávio Bolsonaro publica declaração nas redes sociais neste domingo (1º) - Pablo Porciuncula / AFP

Flávio Bolsonaro publica declaração nas redes sociais neste domingo (1º)Pablo Porciuncula / AFP

Publicado 01/11/2026 20:57

O candidato derrotado nas eleições de 2026, Flávio Bolsonaro (PL), afirmou neste domingo (1º) que não se arrepende de nada do que fez ou falou nos últimos dias. Em um texto publicado nas redes sociais, o senador também voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal (STF) e a decisão da Corte que determinou a entrega de seu passaporte.

"Fui candidato à Presidência enfrentando todo um sistema que quer que as coisas continuem como estão no Brasil: ótimas para eles, mas muito piores para você. Não me arrependo de absolutamente nada do que fiz", declarou em um trecho da publicação.



Flávio também relembrou sua saída do país e a decisão do STF, anunciada horas após o resultado das eleições.

"Não saí do Brasil, saí pelo Brasil! Sonhei com a mudança do nosso país para melhor e, no domingo, apenas sete minutos após o anúncio do resultado das eleições, já havia uma decisão judicial com medidas cautelares contra mim, com base em mentiras. Isso não é democracia e está muito longe de ser um processo judicial justo e imparcial. Ao menos estou num país onde posso manifestar livremente minha opinião. Não serei alvo de um juiz que acordou com vontade de fazer o mal e enviou a sua polícia à minha casa para revirar as calcinhas das minhas filhas na gaveta", disse.

Críticas à TV Globo

Flávio Bolsonaro afirmou ainda que foi procurado pela TV Globo para conceder uma entrevista, mas que o encontro não aconteceu porque a emissora não aceitou as condições impostas por ele.

"Fui procurado por vários veículos nesta semana, inclusive pela Rede Globo, que me convidou para uma entrevista exclusiva. Aceitei com uma condição simples: que fosse exibida na íntegra, sem cortes e sem temas proibidos. A emissora preferiu não seguir adiante. Pelo que tudo indica, o Fantástico deste domingo vai exibir uma longa reportagem a meu respeito, sem me dar o direito de resposta. Se o maior grupo de comunicação do Brasil está com medo, não tem a menor condição moral de me julgar ou tentar destruir minha reputação", escreveu.

Leia a declaração de Flávio Bolsonaro na íntegra:

NOTA AO BRASIL Fui procurado por vários veículos nesta semana, inclusive pela Rede Globo, que me convidou para uma entrevista exclusiva. Aceitei com uma condição simples: que fosse exibida na íntegra, sem cortes e sem temas proibidos. A emissora preferiu não seguir adiante. Pelo que tudo indica, o Fantástico deste domingo vai exibir uma longa reportagem a meu respeito, sem me dar o direito de resposta. Se o maior grupo de comunicação do Brasil está com MEDO, não tem a menor condição moral de me julgar ou tentar destruir minha reputação. Não sai do Brasil, sai pelo Brasil! Sonhei com a mudança do nosso país para melhor e, no domingo, apenas sete minutos após o anúncio do resultado das eleições já havia uma decisão judicial com medidas cautelares contra mim, com base em mentiras. Doze horas depois e no meio da rua, fui intimado do início da perseguição, ao deixar a casa do Presidente Bolsonaro. Tudo diante do olhar lacrimejado de um pai, com comorbidades, que está condenado a mais de 27 anos de prisão - sem ter cometido crime algum - e que já sofre pela distância de outro filho que não vê há mais de um ano e meio, em função da perseguição ilegal e arbitrária que também sofre. Isso não é democracia e está muito longe de ser um processo judicial justo e imparcial. Ao menos estou num país onde posso manifestar livremente minha opinião, não serei alvo de um juíz que acordou com vontade de fazer o mal e enviou a sua polícia à minha casa para revirar as calcinhas das minhas filhas na gaveta. Fui candidato à Presidência enfrentando todo um sistema que quer as coisas continuem como estão no Brasil: ótimas para eles, mas muito piores para você. Não me arrependo de absolutamente nada do que fiz e deixo uma reflexão: “Não há remédio eficaz no Brasil para cessar violações a Diretos Humanos.” (Cristiano Zanin, em 7/Ago/2016). Nos próximos dias, vou conversar com grandes veículos nacionais e internacionais. Sem cortes, sem filtro. Quem quiser ouvir, ouvirá o que ninguém mais pode dizer estando no Brasil. — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) November 1, 2026

Em carta, Flávio se declara 'presidente eleito'

O candidato do PL divulgou uma carta no último dia 28, na qual confirma ter deixado o Brasil com a família e se apresenta como "o verdadeiro presidente eleito". No documento, o parlamentar contestou o resultado das urnas, acusou autoridades brasileiras de perseguição política e prometeu organizar a oposição a partir dos Estados Unidos. O senador foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial, que aconteceu no dia 25 de outubro.



Na carta, Flávio sustenta que houve fraude eleitoral e questiona a decisão que ampliou até às 19h o horário de votação em todo o país. Ele afirma que a medida teria alterado as regras durante o processo eleitoral e acusa o Supremo Tribunal Federal (STF) de ultrapassar as atribuições da Justiça Eleitoral.



Entretanto, no domingo da eleição, a campanha de Flávio também pediu ao TSE que a votação fosse estendida até as 19h. A ampliação nacional foi determinada pelo ministro Cristiano Zanin, do STF. A carta, contudo, não apresenta comprovação de que a medida tenha alterado o resultado da eleição, já que dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que as urnas eletrônicas registraram 34.393 votos após às 17h.

O número equivale a 0,027% do total de votos depositados durante todo o dia de segundo turno.

Por outro lado, lideranças de partidos que estiveram ao lado de Flávio Bolsonaro reconheceram a vitória de Lula.



