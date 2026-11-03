Eduardo Paes (PSD) voltou a contestar vitória de Douglas Ruas (PL)Montagem/Agência O Dia
Em um vídeo publicado nas redes sociais, Paes explicou que evitou abordar o assunto durante o segundo turno da eleição presidencial para não interferir na votação nacional. Com o fim do período eleitoral, no entanto, voltou a se manifestar sobre o tema.
"Desde o início da campanha a gente denunciou que o candidato Garotinho estava com seus direitos políticos cassados. Ele não podia votar e muito menos ser candidato", disse.
Ainda segundo o ex-prefeito, os votos atribuídos a Garotinho deveriam ser considerados no cálculo da maioria absoluta exigida para definir a necessidade de um segundo turno. Paes afirmou que nenhum candidato ultrapassou 50% dos votos na votação de 4 de outubro e defendeu que os eleitores fluminenses tenham a oportunidade de voltar às urnas.
"E essa não é uma ação sobre uma candidatura, um candidato ou outro. É preciso respeitar a vontade das urnas expressas no dia 4 de outubro. E o Rio escolheu ter segundo turno. O povo do Rio de Janeiro tem o direito de votar", disse.
O vídeo foi publicado horas depois do governador eleito Douglas Ruas anunciar os nomes que vão compor o novo secretariado do Governo do Rio pelos próximos quatro anos. Durante a coletiva de imprensa, o governador anunciou que a vice-governadora Fernanda Louback comandará a Secretaria de Políticas Inclusivas e da Mulher, Maria Gabriela Bessa a Secretaria Casa Civil e Governança e Anderson Monteze ficará responsável pela Secretaria de Planejamento, Gestão e Inovação.
PSD recorreu ao STF
O principal argumento do PSD é que os votos de Garotinho não deveriam ser retirados retroativamente da base de cálculo usada para definir se um candidato alcançou a maioria absoluta. Na avaliação da legenda, a anulação da votação do ex-governador pode impedir que ele assuma o mandato, mas não deveria alterar a regra que determinou a necessidade de uma segunda etapa da eleição.
A petição sustenta que os eleitores escolheram Garotinho quando o nome dele ainda constava na urna eletrônica. Por isso, o partido questiona se a invalidação posterior desses votos pode modificar o resultado inicialmente apurado e encerrar a disputa sem segundo turno.
Entenda o imbróglio
O TRE-RJ realizou a retotalização em 10 de outubro e confirmou o resultado que declarou o candidato do PL vencedor no primeiro turno, dispensando a realização de uma nova votação.
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