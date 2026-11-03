Eduardo Paes (PSD) voltou a contestar vitória de Douglas Ruas (PL) - Montagem/Agência O Dia

Eduardo Paes (PSD) voltou a contestar vitória de Douglas Ruas (PL)Montagem/Agência O Dia

Publicado 03/11/2026 16:06 | Atualizado 03/11/2026 16:11

O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), voltou a comentar o resultado das eleições de 2026 nesta terça-feira (3) e iniciou uma mobilização pela realização de um segundo turno para governador do estado. Neste pleito, após a retotalização dos votos em razão da exclusão de Anthony Garotinho da disputa, Douglas Ruas (PL) alcançou os votos necessários para assumir o cargo.

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Em um vídeo publicado nas redes sociais, Paes explicou que evitou abordar o assunto durante o segundo turno da eleição presidencial para não interferir na votação nacional. Com o fim do período eleitoral, no entanto, voltou a se manifestar sobre o tema.



"Desde o início da campanha a gente denunciou que o candidato Garotinho estava com seus direitos políticos cassados. Ele não podia votar e muito menos ser candidato", disse.



Ainda segundo o ex-prefeito, os votos atribuídos a Garotinho deveriam ser considerados no cálculo da maioria absoluta exigida para definir a necessidade de um segundo turno. Paes afirmou que nenhum candidato ultrapassou 50% dos votos na votação de 4 de outubro e defendeu que os eleitores fluminenses tenham a oportunidade de voltar às urnas.



"E essa não é uma ação sobre uma candidatura, um candidato ou outro. É preciso respeitar a vontade das urnas expressas no dia 4 de outubro. E o Rio escolheu ter segundo turno. O povo do Rio de Janeiro tem o direito de votar", disse.



O vídeo foi publicado horas depois do governador eleito Em um vídeo publicado nas redes sociais, Paes explicou que evitou abordar o assunto durante o segundo turno da eleição presidencial para não interferir na votação nacional. Com o fim do período eleitoral, no entanto, voltou a se manifestar sobre o tema."Desde o início da campanha a gente denunciou que o candidato Garotinho estava com seus direitos políticos cassados. Ele não podia votar e muito menos ser candidato", disse.Ainda segundo o ex-prefeito, os votos atribuídos a Garotinho deveriam ser considerados no cálculo da maioria absoluta exigida para definir a necessidade de um segundo turno. Paes afirmou que nenhum candidato ultrapassou 50% dos votos na votação de 4 de outubro e defendeu que os eleitores fluminenses tenham a oportunidade de voltar às urnas."E essa não é uma ação sobre uma candidatura, um candidato ou outro. É preciso respeitar a vontade das urnas expressas no dia 4 de outubro. E o Rio escolheu ter segundo turno. O povo do Rio de Janeiro tem o direito de votar", disse.O vídeo foi publicado horas depois do governador eleito Douglas Ruas anunciar os nomes que vão compor o novo secretariado do Governo do Rio pelos próximos quatro anos. Durante a coletiva de imprensa, o governador anunciou que a vice-governadora Fernanda Louback comandará a Secretaria de Políticas Inclusivas e da Mulher, Maria Gabriela Bessa a Secretaria Casa Civil e Governança e Anderson Monteze ficará responsável pela Secretaria de Planejamento, Gestão e Inovação.

A reportagem entrou em contato com a defesa de Anthony Garotinho nesta terça-feira (3) para saber se ele gostaria de se manifestar sobre as declarações de Paes. O espaço segue aberto para manifestação.

PSD recorreu ao STF

No dia 14 de outubro, o Partido Social Democrático (PSD) ingressou no Supremo Tribunal Federal (STF) com uma nova ação para tentar restabelecer o segundo turno da eleição para o governo do Rio de Janeiro. A legenda contesta a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que anulou os votos de Anthony Garotinho (Republicanos) e abriu caminho para a vitória de Douglas Ruas (PL) ainda no primeiro turno contra Eduardo Paes.

A ação pede uma liminar para suspender os efeitos do julgamento do TSE. O partido quer que a Justiça Eleitoral convoque novamente o segundo turno.



O principal argumento do PSD é que os votos de Garotinho não deveriam ser retirados retroativamente da base de cálculo usada para definir se um candidato alcançou a maioria absoluta. Na avaliação da legenda, a anulação da votação do ex-governador pode impedir que ele assuma o mandato, mas não deveria alterar a regra que determinou a necessidade de uma segunda etapa da eleição.



A petição sustenta que os eleitores escolheram Garotinho quando o nome dele ainda constava na urna eletrônica. Por isso, o partido questiona se a invalidação posterior desses votos pode modificar o resultado inicialmente apurado e encerrar a disputa sem segundo turno.

Entenda o imbróglio

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Douglas Ruas recebeu 4.271.199 votos, o equivalente a 49,27% do total considerado na apuração inicial. Eduardo Paes ficou em segundo lugar, com 3.706.984 votos (42,76%). Garotinho recebeu 274.411 votos, correspondentes a 3,17%.

Em 8 de outubro, o TSE manteve o indeferimento do registro de Garotinho e decidiu, por cinco votos a dois, anular definitivamente os votos recebidos por ele. Com a retirada desses votos da contagem, Ruas passou a ter 50,88% dos votos válidos.



O TRE-RJ realizou a retotalização em 10 de outubro e confirmou o resultado que declarou o candidato do PL vencedor no primeiro turno, dispensando a realização de uma nova votação.

