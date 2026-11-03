Recorde deste ano supera o de 2008, quando 65% dos candidatos foram reconduzidos, segundo dados do TSE - AArquivo/Elza Fiúza/Agência Brasil

Recorde deste ano supera o de 2008, quando 65% dos candidatos foram reconduzidos, segundo dados do TSEAArquivo/Elza Fiúza/Agência Brasil

Publicado 03/11/2026 17:46

Quem precisa mudar o seu domicílio de votação, tirar o primeiro título de eleitor, atualizar informações ou resolver pendências já pode procurar atendimento. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) voltou a receber solicitações nesta terça-feira (3), em todo o país, após ficar fechado para a preparação das eleições de 2026