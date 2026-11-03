Recorde deste ano supera o de 2008, quando 65% dos candidatos foram reconduzidos, segundo dados do TSEAArquivo/Elza Fiúza/Agência Brasil
Com a reabertura do cadastro, os eleitores podem solicitar a emissão do primeiro título, transferir o domicílio eleitoral para outro município e pedir a mudança do local de votação. Também é possível atualizar ou corrigir dados pessoais e regularizar inscrições canceladas ou com pendências, conforme a situação de cada eleitor.
O período de suspensão começou em 7 de maio. O bloqueio temporário é previsto na legislação e serve para que a Justiça Eleitoral organize os dados dos eleitores, prepare as listas e defina as seções utilizadas no pleito.
Os pedidos podem ser enviados pelo Autoatendimento Eleitoral no site do TSE, (https://www.tse.jus.br/). Na plataforma, é possível preencher o formulário, encaminhar a solicitação e acompanhar o andamento. Dependendo do serviço e da situação cadastral, o eleitor poderá precisar comparecer a uma unidade presencial para concluir o procedimento. O aplicativo e-Título segue disponível para consulta de informações e acesso à versão digital do documento.
A certidão de quitação eleitoral também pode ser emitida gratuitamente pela internet. O documento comprova que o eleitor está em situação regular com suas obrigações eleitorais e pode ser exigido em procedimentos administrativos, como posse em cargo público.
Para obter a certidão, basta acessar o portal do TSE, entrar em Serviços Eleitorais, selecionar Certidões e escolher Certidão de Quitação Eleitoral. Quem não conseguir emitir o documento on-line deve procurar um posto de atendimento para verificar possíveis pendências.
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