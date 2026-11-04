Eduardo Paes (PSD) (E) e Douglas Ruas (PL) disputam eleição para o cargo de governador do Rio de Janeiro - Arquivo/O Dia

Eduardo Paes (PSD) (E) e Douglas Ruas (PL) disputam eleição para o cargo de governador do Rio de JaneiroArquivo/O Dia

Publicado 04/11/2026 19:10 | Atualizado 04/11/2026 20:01

A disputa pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro ganhou um novo capítulo na Justiça Eleitoral. Eduardo Paes (PSD) acionou o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) contra o governador eleito Douglas Ruas (PL) e a vice-governadora eleita, Fernanda Louback (PL). Na ação, o ex-prefeito acusa a chapa de supostas irregularidades durante a campanha de 2026, incluindo abuso de poder econômico, propaganda enganosa, compra de votos e coação de eleitores.





A coligação de Paes pede a cassação dos registros ou diplomas dos dois integrantes da chapa, a anulação dos votos recebidos e a declaração de inelegibilidade por oito anos. A petição também solicita a investigação dos episódios, a preservação de provas e a identificação dos responsáveis pelos materiais de campanha questionados.



O documento reúne quatro frentes principais de acusações. Entre elas estão a distribuição de panfletos direcionados ao eleitorado evangélico, materiais que associavam Paes a números diferentes do utilizado por sua candidatura, santinhos com informações incorretas e relatos de pagamentos em troca de votos. LEIA MAIS: Muro do Colégio Estadual Antônio Prado Júnior desaba na Tijuca A coligação de Paes pede a cassação dos registros ou diplomas dos dois integrantes da chapa, a anulação dos votos recebidos e a declaração de inelegibilidade por oito anos. A petição também solicita a investigação dos episódios, a preservação de provas e a identificação dos responsáveis pelos materiais de campanha questionados.O documento reúne quatro frentes principais de acusações. Entre elas estão a distribuição de panfletos direcionados ao eleitorado evangélico, materiais que associavam Paes a números diferentes do utilizado por sua candidatura, santinhos com informações incorretas e relatos de pagamentos em troca de votos.

Panfletos e suspeita de confusão na urna

Um dos materiais questionados pela campanha de Paes tinha o título "Douglas Ruas - Evangélico". Segundo a ação, foram produzidos 100 mil exemplares. A propaganda apresentava Ruas como defensor de valores cristãos e atribuía a Paes posições favoráveis ao aborto, à liberação de drogas e a banheiros unissex, entre outros temas. Os advogados do ex-prefeito afirmam que as informações eram falsas e que o material buscava prejudicar sua imagem entre eleitores religiosos.



Outro impresso citado no processo foi o "Rio Escolhe". De acordo com a petição, o material associava Paes ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e destacava o número 13. O candidato do PSD, porém, concorreu com o número 55. A campanha afirma que a peça poderia induzir eleitores a digitar a numeração errada na urna eletrônica. O santinho apresenta as seguintes frases "Lula é 13 e Bolsonaro é 22"



A ação menciona a encomenda de 1,1 milhão de exemplares desse material e aponta que 204.309 eleitores digitaram o número 13 para governador no primeiro turno. Os votos foram anulados. Para os autores da representação, o dado reforça a necessidade de investigar se houve uma tentativa deliberada de confundir o eleitorado.



A petição também relata a circulação de santinhos com a fotografia e o nome de Eduardo Paes acompanhados do número 22, utilizado por Douglas Ruas. Parte do material, segundo a acusação, não apresentava identificação da gráfica ou dos responsáveis pela produção.

Apreensão de dinheiro e denúncias de pagamentos

A representação também reúne relatos que acusam possível compra de votos em diferentes regiões do estado, como Baixada Fluminense, São Gonçalo e Zona Norte do Rio. As publicações anexadas ao processo mencionam pagamentos que variariam de R$ 50 a R$ 200 por eleitor, além de possíveis ameaças a trabalhadores. Essas publicações não apresentam vídeos, fotos ou comprovantes dessas denúncias.



Entre os episódios citados está a apreensão de R$ 600 mil em espécie e planilhas com a filha da deputada federal Soraya Santos (PL), em Niterói. Outro episódio, em Teresópolis, envolvendo a apreensão de materiais de campanha, um crachá de fiscal partidário e R$ 2 mil em um veículo no dia da votação.



Para aprofundar as apurações, a coligação pede que plataformas digitais forneçam informações sobre mais de 60 perfis que publicaram relatos de supostos pagamentos por votos. A intenção é identificar os autores das publicações e permitir que sejam ouvidos como testemunhas.



Disputa já passou por recontagem de votos

A ação de Paes ocorre depois de uma eleição marcada por uma disputa jurídica sobre a validade dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos), terceiro colocado no primeiro turno.



Inicialmente, Douglas Ruas recebeu 4.271.199 votos, o equivalente a 49,27% dos votos válidos. Eduardo Paes teve 3.706.984 votos, ou 42,76%. Garotinho somou 274.411 votos, correspondentes a 3,17%. Como o candidato do Republicanos teve o registro indeferido pelo TRE-RJ, os votos ficaram na condição de anulados sub judice, enquanto a situação era analisada pela Justiça Eleitoral.



O caso chegou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em 8 de outubro, por cinco votos a dois, a Corte manteve o indeferimento do registro de Garotinho e a anulação dos votos recebidos por ele. Com a exclusão desses votos da base de cálculo, o TRE-RJ realizou nova totalização.



Em 15 de outubro, a Justiça Eleitoral proclamou Douglas Ruas e Fernanda Louback eleitos no primeiro turno. Após a retotalização, Ruas passou a contabilizar 50,88% dos votos válidos, enquanto Paes ficou com 44,16%. O resultado eliminou a necessidade de um segundo turno.



O PSD, partido de Paes, também levou a discussão ao Supremo Tribunal Federal (STF). Em 14 de outubro, a sigla pediu a suspensão dos efeitos da decisão do TSE e a realização de um segundo turno. O partido questiona a forma como os votos de Garotinho foram retirados do cálculo da maioria absoluta. A iniciativa abriu outra frente de contestação jurídica sobre o resultado da eleição.



Paralelamente à ação apresentada por Paes no TRE-RJ, a disputa sobre a realização do segundo turno também segue no Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Cristiano Zanin é o relator da ADPF 1.362, apresentada pelo PSD para contestar a anulação dos 274.411 votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos), decisão que elevou a votação de Douglas Ruas a 50,88% dos votos válidos e garantiu sua eleição no primeiro turno.

Zanin solicitou informações ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e determinou que a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) também se manifestem. Até esta quarta-feira (4), o Supremo ainda não havia decidido o pedido. Na terça-feira (3), Ruas se reuniu com o ministro para tratar do processo.



Procurada, a assessoria de imprensa de Douglas Ruas (PL) disse que ele não iria se manifestar.