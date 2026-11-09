Eduardo Paes (PSD) (E) e Douglas Ruas (PL) disputam eleição para o cargo de governador do Rio de Janeiro - Arquivo/O Dia

Eduardo Paes (PSD) (E) e Douglas Ruas (PL) disputam eleição para o cargo de governador do Rio de JaneiroArquivo/O Dia

Publicado 09/11/2026 18:55 | Atualizado 09/11/2026 22:32

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) deu andamento a duas ações que envolvem os grupos políticos de Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL), protagonistas da disputa pelo Governo do Estado em 2026. Os processos apuram suspeitas de irregularidades durante a campanha eleitoral e podem resultar na inelegibilidade dos investigados por oito anos, além de outras sanções, caso as acusações sejam comprovadas.

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Em uma das ações, apresentada pelo Partido Liberal (PL), o ex-prefeito Eduardo Paes e o atual prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere (PSD), são questionados por suposto uso da estrutura da Prefeitura em atividades políticas. A outra foi movida pela coligação de Paes contra o governador eleito Douglas Ruas e sua vice, Fernanda Louback, ambos do PL, e reúne denúncias relacionadas à distribuição de materiais eleitorais e a possíveis práticas de abuso de poder durante a campanha.



As duas ações estão sob análise do desembargador Fernando Cerqueira Chagas, do TRE-RJ, mas tratam de episódios distintos.





PL aponta pressão sobre profissionais da Educação





Na representação contra Paes e Cavaliere, o PL relata supostas convocações de profissionais da Secretaria Municipal de Educação para participação em atividades políticas. Segundo a denúncia, teriam sido elaboradas listas nominais de presença, o que teria provocado temor de possíveis represálias entre os trabalhadores.



A ação também menciona um encontro com professores contratados, realizado em Jardim Sulacap, na Zona Oeste. De acordo com os relatos apresentados à Justiça Eleitoral, profissionais teriam sido pressionados a participar de atividades de campanha, incluindo panfletagem, sob ameaça de não renovação dos contratos.



O desembargador determinou que Paes e Cavaliere apresentem suas defesas no prazo de cinco dias. Em caso de condenação, os dois poderão ficar inelegíveis por oito anos.





Panfletos e suspeita de compra de votos

Na ação apresentada pela coligação de Eduardo Paes contra Douglas Ruas e Fernanda Louback, um dos principais pontos da investigação envolve a distribuição de aproximadamente 1,1 milhão de exemplares do material eleitoral intitulado "Rio Escolhe".



Segundo a denúncia, os impressos associavam a imagem de Paes ao número 13, do PT, embora o ex-prefeito tenha concorrido pelo PSD, com o número 55. O material também apresentava imagens de Lula e Paes, de um lado, e de Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas, do outro.



Para os advogados da coligação, a propaganda poderia induzir eleitores ao erro. A representação menciona que 204.309 eleitores digitaram o número 13 na votação para governador, opção que não correspondia a nenhuma candidatura. A investigação deverá apurar se houve relação entre a distribuição dos panfletos e os votos anulados.



Outro material questionado teria sido produzido em uma tiragem de 100 mil unidades. Segundo a denúncia, os impressos continham informações consideradas falsas e ofensivas sobre posições atribuídas a Paes em temas como aborto, drogas e valores cristãos. A ação sustenta que a produção teria sido feita em nome da chapa de Ruas e custeada com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).



Também foram mencionados santinhos encontrados em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, com a fotografia de Paes acompanhada do número 22, utilizado por Douglas Ruas.



No âmbito dessa investigação, o TRE-RJ determinou que a EDG Editora Gráfica Ltda., de Niterói, apresente, em até dois dias, documentos relacionados à produção dos materiais eleitorais utilizados durante a campanha.



A determinação inclui notas fiscais, orçamentos, ordens de serviço, arquivos das artes dos impressos, provas de impressão, comprovantes de pagamento e eventuais exemplares restantes. O levantamento abrange serviços realizados entre 20 de julho e 4 de novembro, contratados pela campanha ou por terceiros em benefício da chapa.



A decisão também prevê a citação de Ruas e Fernanda Louback para que apresentem defesa no prazo de cinco dias.



A representação de Paes ainda reúne suspeitas de compra de votos e coação de eleitores. Entre os episódios citados está a apreensão de R$ 600 mil em espécie pela Polícia Federal, em Niterói.



A coligação pede a cassação dos registros, diplomas ou mandatos dos integrantes da chapa, a anulação dos votos recebidos e a declaração de inelegibilidade dos dois por oito anos. O pedido também incluía busca e apreensão de materiais e equipamentos da gráfica. O desembargador, no entanto, determinou inicialmente a apresentação e a preservação dos documentos, sem autorizar a apreensão dos equipamentos. Solicitações de acesso a informações fiscais e de compartilhamento de provas de investigações policiais também aguardam análise.





Disputa sobre o resultado ainda está no STF

Apesar da proclamação de Douglas Ruas como governador eleito, a definição do resultado ainda é alvo de contestação judicial. O PSD, partido de Eduardo Paes, ingressou no Supremo Tribunal Federal (STF) com a ADPF 1.362 para tentar garantir a realização de um segundo turno. A legenda questiona a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que anulou os 274.411 votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos). Na votação original, Ruas obteve 49,27% dos votos válidos e Paes, 42,76%.



Após a exclusão dos votos de Garotinho e a retotalização, o percentual de Ruas passou para 50,88%, garantindo a vitória no primeiro turno.



O ministro Cristiano Zanin, relator do caso, solicitou informações ao TSE e manifestações da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da Advocacia-Geral da União (AGU).



Em manifestação ao STF, o presidente do TSE, ministro Nunes Marques, afirmou que não seria mais tecnicamente possível realizar o segundo turno na data originalmente prevista, 25 de outubro.



Até o momento, Douglas Ruas permanece proclamado governador eleito, enquanto o PSD busca reverter o entendimento na Suprema Corte. Supremo Tribunal Federal. A decisão ainda não foi anunciada pelo ministro Cristiano Zanin.

A reportagem de O DIA procurou as assessorias de Eduardo Paes e da Prefeitura do Rio para comentar a ação do PL e aguarda retorno. Já a assessoria de Douglas Ruas não quis se manifestar a respeito do processo movido pela chapa de Paes. O espaço está aberto para posicionamentos.