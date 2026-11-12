Composição das cadeiras na Alerj sofre mudança após retotalização dos votos Douglas Smmithy/ Divulgação/ Alerj
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) realizou, nesta quinta-feira (12), uma nova totalização dos votos para deputado estadual. Com a recontagem, o Partido Liberal (PL) perdeu uma cadeira, e Luiz Antônio Martins, da Federação PSDB/Cidadania, passou a integrar a lista de eleitos. Com isso, Felipe Ferreira passou a ocupar a primeira suplência do PL.
Após o recálculo, o quociente eleitoral para deputado estadual passou de 121.135 para 121.968 votos. Felipe Ferreira recebeu 41.293 votos, enquanto Luiz Antônio Martins teve 24.651. Apesar da votação menor, Martins passou a figurar entre os eleitos devido à nova distribuição das cadeiras.
Segundo o presidente do TRE-RJ, desembargador Claudio de Mello Tavares, os novos resultados serão encaminhados à Secretaria Judiciária e submetidos à homologação do tribunal no próximo dia 18.
A retotalização foi necessária para recalcular a distribuição das vagas na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), após decisões judiciais que alteraram a situação de candidaturas que disputaram as eleições com registros ainda pendentes de julgamento.
O procedimento leva em consideração os quocientes eleitoral e partidário, utilizados para definir a distribuição das cadeiras entre partidos e federações.
A composição dos parlamentares ainda pode sofrer alterações, já que outros candidatos a deputado estadual que tiveram o registro indeferido aguardam o julgamento de recursos na Justiça Eleitoral. Enquanto esses processos não forem concluídos, os votos desses candidatos permanecem anulados.
Zanin sinaliza decisão em até 15 dias sobre segundo turno no Rio
Na terça-feira (10), o ministro recebeu os advogados Gustavo Schmidt e Felipe Santa Cruz, que representam os interesses de Paes. O encontro ocorreu uma semana depois de Zanin também ter recebido Douglas Ruas, que defende a manutenção do resultado proclamado pela Justiça Eleitoral.
Entenda o imbróglio
O cenário mudou em 8 de outubro, quando o TSE confirmou o indeferimento do registro de Garotinho e decidiu, por cinco votos a dois, anular os votos recebidos por ele. A decisão determinou uma nova totalização dos resultados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).
Após a retirada dos votos de Garotinho da base de cálculo, Ruas passou a contabilizar 50,88% dos votos válidos, percentual suficiente para garantir a vitória no primeiro turno. Paes ficou com 44,16%. Com a retotalização, Douglas Ruas foi proclamado governador eleito sem a necessidade de uma segunda votação.
O PSD contestou a interpretação adotada pela Justiça Eleitoral e levou o caso ao Supremo por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1.362, sob relatoria de Cristiano Zanin. O partido argumenta que os votos recebidos por Garotinho deveriam continuar sendo considerados no cálculo da maioria absoluta, uma vez que o candidato constava na urna eletrônica e recebeu a manifestação de milhares de eleitores.
Na avaliação da legenda, a anulação posterior desses votos não poderia modificar retroativamente a base de cálculo utilizada para definir se a eleição terminaria no primeiro turno ou exigiria uma segunda votação. O PSD sustenta que a interpretação adotada pelo TSE afeta princípios como a soberania popular, o direito ao voto e a segurança jurídica.
A ação pede que o Supremo suspenda os efeitos da decisão do TSE e determine a realização do segundo turno entre Paes e Ruas. O partido também apresentou pedido de liminar para tentar assegurar a nova votação antes do julgamento definitivo do caso.
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