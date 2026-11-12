Cristiano Zanin é ministro do STFDivulgação / STF
Zanin entendeu que a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) não é o caminho adequado para contestar o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que, em 8 de outubro, confirmou a anulação dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos). Para o ministro, a discussão ainda estava aberta na Justiça Eleitoral, onde havia recursos pendentes.
O relator destacou que a ADPF não pode ser usada para revisar decisões judiciais concretas nem antecipar uma análise que pode ocorrer pelas vias recursais previstas. Por isso, indeferiu a liminar e determinou que o processo aguarde a instrução regular. A decisão não representa uma análise definitiva sobre a realização do segundo turno. Zanin também apontou a inadequação da via processual eleita.
O PSD defende que os votos dados a Garotinho continuem no cálculo da maioria absoluta, já que o nome do candidato apareceu na urna e os votos foram computados no dia da eleição. A legenda argumenta que a anulação posterior não deveria mudar a base usada para definir se haveria segundo turno.
Na primeira totalização, Douglas Ruas (PL) recebeu 49,27% dos votos válidos, Eduardo Paes (PSD) teve 42,76% e Garotinho somou 274.411 votos, ou 3,17%. Com esse resultado, a eleição iria para o segundo turno. Após o TSE anular os votos de Garotinho, uma nova totalização elevou a votação de Ruas para 50,88%, percentual que permitiu proclamá-lo eleito no primeiro turno. Paes ficou com 44,16%.
Na mesma decisão, Zanin rejeitou pedidos de três pessoas para participar do processo como amici curiae (expressão em latim que significa "amigo da corte" ou "amigo do tribunal", é um terceiro que ingressa em um processo judicial para fornecer subsídios técnicos, científicos, sociais ou jurídicos ao juiz ou ao tribunal) mas aceitou a entrada do Partido Democrático Trabalhista (PDT). As manifestações já apresentadas pelos pedidos negados foram recebidas como memoriais.
A disputa judicial começou após a primeira totalização dos votos do primeiro turno, realizado em 4 de outubro. Na apuração inicial, Douglas Ruas (PL) recebeu 49,27% dos votos válidos, enquanto Eduardo Paes (PSD) ficou com 42,76%. Anthony Garotinho (Republicanos), que concorreu com o registro de candidatura indeferido e ainda sob discussão na Justiça Eleitoral, obteve 274.411 votos, o equivalente a 3,17%. Com esse resultado, a eleição seria decidida em segundo turno, previsto inicialmente para 25 de outubro.
Com o processo novamente concluso ao relator desde 3 de novembro, a expectativa agora está voltada para a manifestação de Cristiano Zanin. Segundo informações publicadas por O DIA na quarta (11), o ministro sinalizou a interlocutores que pretende definir os próximos passos do caso em até 15 dias. Ele avalia se analisará o pedido de liminar apresentado pelo PSD ou se avançará diretamente para o julgamento da ação principal, hipótese em que poderá decidir individualmente ou submeter a controvérsia ao plenário do Supremo. Até lá, permanece válido o resultado proclamado pela Justiça Eleitoral, que reconheceu Douglas Ruas como governador eleito no primeiro turno.
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