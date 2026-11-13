Eduardo Paes (PSD) (E) e Douglas Ruas (PL) disputam eleição para o cargo de governador do Rio de JaneiroArquivo/O Dia
A manifestação foi assinada pelo advogado-geral da União substituto, Flávio José Roman, e pede que o Supremo referende a decisão individual de Zanin. O principal argumento é que ainda existem recursos pendentes no TSE para discutir os efeitos da anulação dos votos de Garotinho. Para a AGU, o PSD não poderia utilizar uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) como caminho paralelo para contestar uma decisão da Justiça Eleitoral.
O órgão afirma que a controvérsia ainda não foi definitivamente resolvida pelo TSE e que uma análise antecipada pelo STF poderia representar uma supressão de instância, ou seja, uma intervenção antes de a Corte Eleitoral concluir o exame dos recursos apresentados no próprio processo.
A AGU também sustenta que a ADPF tem caráter subsidiário e só deve ser utilizada quando não houver outro meio processual eficaz para discutir a questão. Como existem embargos de declaração pendentes e possibilidade de apresentação de recurso extraordinário, o órgão considera que não estão presentes os requisitos para conceder a medida cautelar solicitada pelo PSD.
Recursos ainda estão pendentes no TSE
Mesmo com o registro indeferido, Garotinho disputou o primeiro turno, em 4 de outubro, porque ainda havia recurso em andamento no TSE. Na votação, recebeu 274.411 votos, o equivalente a 3,17% do total. Na primeira totalização, Douglas Ruas (PL) ficou com 49,27% dos votos válidos, enquanto Eduardo Paes (PSD) recebeu 42,76%. Com esses números, a disputa seguiria para o segundo turno, inicialmente marcado para 25 de outubro.
O cenário mudou em 8 de outubro, quando o TSE, por cinco votos a dois, manteve o indeferimento do registro de Garotinho e declarou nulos os votos recebidos por ele. A Corte também determinou a retotalização da votação, com a retirada desses votos da base de cálculo.
Após a recontagem, Douglas Ruas passou a ter 50,88% dos votos válidos, enquanto Eduardo Paes ficou com 44,16%. O resultado permitiu a proclamação da vitória de Ruas ainda no primeiro turno. Em 15 de outubro, o TRE-RJ confirmou por unanimidade a eleição do candidato do PL.
O que o PSD questiona
Na avaliação do partido, os votos anulados deveriam continuar sendo considerados para verificar se algum candidato alcançou mais da metade dos votos válidos. A legenda sustenta que a interpretação adotada pelo TSE prejudicou os eleitores e alterou, depois da votação, o critério que havia levado à convocação de uma segunda etapa.
O PSD levou a discussão ao STF por meio da ADPF 1.362 e pediu a suspensão dos efeitos da decisão do TSE. Na petição, solicitou que o segundo turno fosse restabelecido. Como a data original, 25 de outubro, já havia passado, o partido também apresentou a possibilidade de realização da votação em outra data, antes da diplomação dos eleitos.
Zanin negou liminar, mas processo continua
A decisão não encerrou a ação nem representou um julgamento definitivo sobre a tese apresentada pelo partido. O ministro apenas negou a medida urgente, mantendo o processo em tramitação para as etapas seguintes.
A manifestação da AGU reforça esse entendimento e agora integra a discussão no Supremo. O órgão não analisou definitivamente se os votos de Garotinho deveriam ou não permanecer no cálculo da maioria absoluta. O posicionamento se concentra na questão processual e na ausência, segundo a instituição, dos requisitos para a concessão da liminar.
Com isso, Douglas Ruas permanece reconhecido pela Justiça Eleitoral como governador eleito no primeiro turno. A diplomação dos eleitos está prevista para 18 de dezembro, enquanto o PSD tenta reverter o resultado no Supremo.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.