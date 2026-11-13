Manifestantes realizam um ato na Cinelândia pedindo segundo turno nas eleições para o Governo do RJ - Neemias Gonzaga/Parceiro/Agência O Dia

Manifestantes realizam um ato na Cinelândia pedindo segundo turno nas eleições para o Governo do RJ Neemias Gonzaga/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 13/11/2026 19:15 | Atualizado 13/11/2026 19:24

Centenas de pessoas participaram, na tarde desta sexta-feira (13), de um ato na Cinelândia, no Centro, em defesa da realização de um segundo turno na eleição para o Governo do Estado . Com o lema "O Rio de Janeiro quer votar!", a mobilização reuniu movimentos estudantis, sociais e apoiadores do candidato derrotado Eduardo Paes (PSD), que contestam o resultado proclamado após a anulação dos votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos).

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Os manifestantes defenderam que a população tenha a oportunidade de voltar às urnas para decidir entre Paes e Douglas Ruas (PL) e manifestaram torcida para o candidato derrotado do PSD. Durante o ato, participantes ouvidos pela reportagem de O DIA argumentaram que o percentual obtido por Ruas na primeira contagem não havia alcançado a maioria absoluta necessária para uma vitória no primeiro turno.



O professor Cláudio Paz afirmou que deseja a realização de uma nova votação e demonstrou preocupação com os possíveis impactos da gestão de Ruas para os profissionais da educação.



"Eu quero muito esse segundo turno. A gente precisa disso, porque 49 não é 50. E sou professor, estou preocupado com o que o Ruas vai fazer com os professores do estado", declarou.



Natália Barbosa também participou da manifestação e disse que o desejo pelo segundo turno é compartilhado por seus familiares.



"Na minha casa, eu e minha família queremos o segundo turno. Queremos que o Eduardo Paes seja o governador do Rio de Janeiro. É assim que deveria ter sido", disse.



Já Luciano Pereira criticou o desfecho da eleição. Segundo ele, familiares também defendem a realização de uma nova votação.



"Minha família, meus filhos, são todos Eduardo Paes. Foi uma sacanagem que fizeram com o Eduardo Paes", afirmou.



Vinícius Couto também argumentou que o resultado do primeiro turno não deveria ter sido considerado suficiente para definir a eleição.



"Se faz necessário ter o segundo turno, porque 49 não é 50. Eu aprendi que qualquer candidato, para vencer no primeiro turno, precisa de 50% dos votos mais um. E não foi isso que aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Nós queremos o segundo turno por direito", declarou.



Os manifestantes defenderam que a população tenha a oportunidade de voltar às urnas para decidir entre Paes e Douglas Ruas (PL) e manifestaram torcida para o candidato derrotado do PSD. Durante o ato, participantes ouvidos pela reportagem deargumentaram que o percentual obtido por Ruas na primeira contagem não havia alcançado a maioria absoluta necessária para uma vitória no primeiro turno.O professor Cláudio Paz afirmou que deseja a realização de uma nova votação e demonstrou preocupação com os possíveis impactos da gestão de Ruas para os profissionais da educação."Eu quero muito esse segundo turno. A gente precisa disso, porque 49 não é 50. E sou professor, estou preocupado com o que o Ruas vai fazer com os professores do estado", declarou.Natália Barbosa também participou da manifestação e disse que o desejo pelo segundo turno é compartilhado por seus familiares."Na minha casa, eu e minha família queremos o segundo turno. Queremos que o Eduardo Paes seja o governador do Rio de Janeiro. É assim que deveria ter sido", disse.Já Luciano Pereira criticou o desfecho da eleição. Segundo ele, familiares também defendem a realização de uma nova votação."Minha família, meus filhos, são todos Eduardo Paes. Foi uma sacanagem que fizeram com o Eduardo Paes", afirmou.Vinícius Couto também argumentou que o resultado do primeiro turno não deveria ter sido considerado suficiente para definir a eleição."Se faz necessário ter o segundo turno, porque 49 não é 50. Eu aprendi que qualquer candidato, para vencer no primeiro turno, precisa de 50% dos votos mais um. E não foi isso que aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Nós queremos o segundo turno por direito", declarou.

Disputa segue na Justiça

A manifestação ocorreu um dia depois de o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negar o pedido de liminar apresentado pelo PSD para tentar restabelecer o segundo turno. A decisão, no entanto, não encerrou a discussão judicial: o mérito da ação ainda não foi analisado.



O partido questiona a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que anulou os 274.411 votos recebidos por Anthony Garotinho no primeiro turno. O ex-governador concorreu com o registro de candidatura sob questionamento judicial.



Na primeira totalização, Douglas Ruas havia recebido 49,27% dos votos, enquanto Eduardo Paes obteve 42,76%. Após a exclusão dos votos de Garotinho e a retotalização, Ruas passou a contabilizar 50,88% dos votos válidos, contra 44,16% de Paes. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) confirmou a eleição de Ruas.



O PSD sustenta que os votos de Garotinho deveriam continuar na base de cálculo da maioria absoluta, uma vez que o candidato apareceu nas urnas e recebeu os votos dos eleitores. A legenda argumenta que, sem a inclusão desses votos, não houve maioria absoluta no primeiro turno.



Nesta sexta-feira, a Advocacia-Geral da União (AGU) também se manifestou contra o pedido do partido e defendeu que o STF mantenha a decisão de Zanin. O órgão argumentou que ainda existem recursos pendentes de julgamento no TSE e que a ação apresentada ao Supremo não deve funcionar como substituta dos instrumentos previstos na Justiça Eleitoral. Apesar dos posicionamentos contrários à liminar, o processo continua em tramitação no STF, sem data definida para o julgamento do mérito.