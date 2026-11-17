Eduardo Paes (PSD) (E) e Douglas Ruas (PL) disputam eleição para o cargo de governador do Rio de JaneiroArquivo/O Dia
A peça busca reforçar os argumentos dos embargos de declaração apresentados contra o julgamento de 8 de outubro, quando o TSE, por cinco votos a dois, manteve o indeferimento do registro de Garotinho, anulou os 274.411 votos recebidos por ele e determinou a retotalização da votação.
O principal argumento da coligação é que a decisão não teria examinado uma questão constitucional considerada central para o caso: a diferença entre votos originalmente nulos e aqueles que foram anulados posteriormente por determinação da Justiça Eleitoral.
Na primeira totalização, realizada após o primeiro turno de 4 de outubro, Douglas Ruas recebeu 4.271.199 votos, o equivalente a 49,27% dos votos válidos. Eduardo Paes ficou em segundo lugar, com 3.706.984 votos (42,76%), enquanto Garotinho somou 274.411 votos (3,17%). Como nenhum candidato havia alcançado a maioria absoluta, a disputa seria decidida em segundo turno, inicialmente previsto para 25 de outubro.
O cenário mudou após o julgamento do TSE. Com a retirada dos votos de Garotinho da base de cálculo, Ruas passou a contabilizar 50,88% dos votos válidos, contra 44,16% de Paes. A retotalização foi realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) em 10 de outubro e confirmada por unanimidade pelo plenário da Corte no dia 15. Desde então, Ruas é considerado oficialmente governador eleito no primeiro turno.
Coligação questiona cálculo da maioria absoluta
A peça diferencia o voto de quem decide não escolher nenhum candidato daquele que é direcionado a um concorrente e perde a validade posteriormente por uma decisão judicial. Para sustentar essa interpretação, a coligação cita um entendimento do ex-ministro do TSE Carlos Ayres Britto, segundo o qual as duas categorias de votos têm naturezas diferentes e não devem ser somadas.
O documento também recupera trechos do voto do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no julgamento de outubro. Na ocasião, o magistrado chamou atenção para o fato de que a legislação eleitoral determinava a consideração dos votos de Garotinho no cálculo dos percentuais até que houvesse uma decisão colegiada do TSE. Com essa contabilização, Ruas havia alcançado 49,27%, sem obter a maioria absoluta.
Outro argumento apresentado pela coligação é que o risco de uma candidatura com registro questionado deve recair sobre o candidato e o partido, e não sobre os eleitores. A defesa afirma que a retirada dos votos da base de cálculo excluiu a manifestação de 274 mil pessoas e permitiu que o primeiro colocado recebesse, após a retotalização, uma maioria que não havia alcançado na votação original.
Os advogados também citam o artigo 77, parágrafo 4º, da Constituição, que trata da substituição de candidatos em caso de morte, desistência ou impedimento legal antes do segundo turno. Para a coligação, a regra reforçaria a necessidade de preservar a segunda etapa da disputa, sem que isso signifique restabelecer a validade dos votos dados a Garotinho.
Ao final, o memorial pede que os ministros acolham os embargos de declaração e reconheçam que os votos anulados posteriormente não se confundem com os votos nulos previstos na Constituição. Caso essa interpretação seja aceita, a coligação solicita que o TSE determine a realização do segundo turno para o Governo do Estado.
Zanin negou liminar, mas ação continua no STF
Em 12 de novembro, veio a público a decisão de Zanin que negou a liminar solicitada pelo partido para suspender os efeitos do julgamento do TSE e viabilizar uma nova votação. O ministro considerou que a ADPF não seria o instrumento adequado para contestar uma decisão judicial concreta, especialmente porque ainda existem recursos pendentes na Justiça Eleitoral.
A negativa, porém, não representou uma análise definitiva do mérito da controvérsia. Zanin determinou que o processo siga sua tramitação regular, mantendo aberta a discussão sobre os argumentos apresentados pelo PSD. O ministro havia sinalizado, no dia anterior, que pretendia definir os próximos passos do caso em até 15 dias. Também recebeu advogados das duas partes: representantes de Paes e, anteriormente, de Ruas.
No dia 13, a Advocacia-Geral da União (AGU) se manifestou contra o pedido do PSD. O órgão defendeu a manutenção da decisão de Zanin e argumentou que a controvérsia deve ser resolvida primeiro pelas instâncias da Justiça Eleitoral, onde ainda há recursos em tramitação.
Disputa também mobiliza apoiadores e adversários
A disputa também se reflete no cenário político estadual. No primeiro turno, Ruas terminou à frente de Paes em 79 dos 92 municípios fluminenses. O ex-prefeito venceu na capital e em outras 12 cidades. Depois de ser proclamado governador eleito, o candidato do PL anunciou a equipe de transição e apresentou os nomes do novo secretariado.
Além da discussão sobre o segundo turno, os grupos políticos dos dois candidatos enfrentam ações no TRE-RJ por suspeitas de irregularidades durante a campanha. Uma representação do PL questiona suposto uso da estrutura da Prefeitura do Rio em atividades políticas envolvendo Paes e o atual prefeito Eduardo Cavaliere (PSD). Em outra ação, a coligação do ex-prefeito acusa Ruas e a vice-governadora eleita, Fernanda Louback (PL), de possíveis irregularidades relacionadas a materiais de campanha, abuso de poder e coação de eleitores. As acusações ainda dependem de apuração e decisão da Justiça.
Garotinho também anunciou que pretende pedir a anulação de toda a eleição. Em entrevista publicada no início de novembro, o ex-governador afirmou ter reunido documentos para questionar o processo eleitoral e alegou que o TRE-RJ teria cometido erros na análise de candidaturas. As declarações foram feitas depois de o TSE confirmar o indeferimento de seu registro e anular sua votação.
O pedido apresentado nesta terça-feira é assinado pelos advogados José Roberto de Castro Neves, Felipe Santa Cruz e Gustavo da Rocha Schmidt. A apresentação do documento não modifica, por si só, o resultado proclamado pela Justiça Eleitoral. Até que haja uma nova decisão, Douglas Ruas permanece reconhecido como governador eleito no primeiro turno.
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