Eduardo Paes (PSD) (E) e Douglas Ruas (PL) disputam eleição para o cargo de governador do Rio de Janeiro - Arquivo/O Dia

Eduardo Paes (PSD) (E) e Douglas Ruas (PL) disputam eleição para o cargo de governador do Rio de JaneiroArquivo/O Dia

Publicado 17/11/2026 20:06 | Atualizado 17/11/2026 20:07

A disputa judicial sobre o resultado da eleição para o Governo do Rio ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (17). A coligação de Eduardo Paes (PSD) apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um novo pedido para reforçar o pedido de realização do segundo turno entre o ex-prefeito e Douglas Ruas (PL), proclamado governador eleito após a anulação dos votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos).





A peça busca reforçar os argumentos dos embargos de declaração apresentados contra o julgamento de 8 de outubro, quando o TSE, por cinco votos a dois, manteve o indeferimento do registro de Garotinho, anulou os 274.411 votos recebidos por ele e determinou a retotalização da votação.



O principal argumento da coligação é que a decisão não teria examinado uma questão constitucional considerada central para o caso: a diferença entre votos originalmente nulos e aqueles que foram anulados posteriormente por determinação da Justiça Eleitoral.



Na primeira totalização, realizada após o primeiro turno de 4 de outubro, Douglas Ruas recebeu 4.271.199 votos, o equivalente a 49,27% dos votos válidos. Eduardo Paes ficou em segundo lugar, com 3.706.984 votos (42,76%), enquanto Garotinho somou 274.411 votos (3,17%). Como nenhum candidato havia alcançado a maioria absoluta, a disputa seria decidida em segundo turno, inicialmente previsto para 25 de outubro.



O cenário mudou após o julgamento do TSE. Com a retirada dos votos de Garotinho da base de cálculo, Ruas passou a contabilizar 50,88% dos votos válidos, contra 44,16% de Paes. A retotalização foi realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) em 10 de outubro e confirmada por unanimidade pelo plenário da Corte no dia 15. Desde então, Ruas é considerado oficialmente governador eleito no primeiro turno.



LEIA MAIS: Um dia após coroas de flores, PM realiza operação na Cidade de Deus A peça busca reforçar os argumentos dos embargos de declaração apresentados contra o julgamento de 8 de outubro, quando o TSE, por cinco votos a dois, manteve o indeferimento do registro de Garotinho, anulou os 274.411 votos recebidos por ele e determinou a retotalização da votação.O principal argumento da coligação é que a decisão não teria examinado uma questão constitucional considerada central para o caso: a diferença entre votos originalmente nulos e aqueles que foram anulados posteriormente por determinação da Justiça Eleitoral.Na primeira totalização, realizada após o primeiro turno de 4 de outubro, Douglas Ruas recebeu 4.271.199 votos, o equivalente a 49,27% dos votos válidos. Eduardo Paes ficou em segundo lugar, com 3.706.984 votos (42,76%), enquanto Garotinho somou 274.411 votos (3,17%). Como nenhum candidato havia alcançado a maioria absoluta, a disputa seria decidida em segundo turno, inicialmente previsto para 25 de outubro.O cenário mudou após o julgamento do TSE. Com a retirada dos votos de Garotinho da base de cálculo, Ruas passou a contabilizar 50,88% dos votos válidos, contra 44,16% de Paes. A retotalização foi realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) em 10 de outubro e confirmada por unanimidade pelo plenário da Corte no dia 15. Desde então, Ruas é considerado oficialmente governador eleito no primeiro turno.

Coligação questiona cálculo da maioria absoluta

No novo recurso, os advogados de Paes sustentam que os votos de Garotinho não deveriam ser tratados como votos nulos para efeito do cálculo da maioria absoluta previsto no artigo 77, parágrafo 2º, da Constituição Federal. A defesa argumenta que os eleitores escolheram um candidato que constava na urna eletrônica e cuja votação foi considerada na apuração inicial.



A peça diferencia o voto de quem decide não escolher nenhum candidato daquele que é direcionado a um concorrente e perde a validade posteriormente por uma decisão judicial. Para sustentar essa interpretação, a coligação cita um entendimento do ex-ministro do TSE Carlos Ayres Britto, segundo o qual as duas categorias de votos têm naturezas diferentes e não devem ser somadas.



O documento também recupera trechos do voto do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no julgamento de outubro. Na ocasião, o magistrado chamou atenção para o fato de que a legislação eleitoral determinava a consideração dos votos de Garotinho no cálculo dos percentuais até que houvesse uma decisão colegiada do TSE. Com essa contabilização, Ruas havia alcançado 49,27%, sem obter a maioria absoluta.



Outro argumento apresentado pela coligação é que o risco de uma candidatura com registro questionado deve recair sobre o candidato e o partido, e não sobre os eleitores. A defesa afirma que a retirada dos votos da base de cálculo excluiu a manifestação de 274 mil pessoas e permitiu que o primeiro colocado recebesse, após a retotalização, uma maioria que não havia alcançado na votação original.



Os advogados também citam o artigo 77, parágrafo 4º, da Constituição, que trata da substituição de candidatos em caso de morte, desistência ou impedimento legal antes do segundo turno. Para a coligação, a regra reforçaria a necessidade de preservar a segunda etapa da disputa, sem que isso signifique restabelecer a validade dos votos dados a Garotinho.



Ao final, o memorial pede que os ministros acolham os embargos de declaração e reconheçam que os votos anulados posteriormente não se confundem com os votos nulos previstos na Constituição. Caso essa interpretação seja aceita, a coligação solicita que o TSE determine a realização do segundo turno para o Governo do Estado.





Zanin negou liminar, mas ação continua no STF

A nova manifestação ocorre em meio a uma sequência de movimentações na Justiça. O PSD também levou a discussão ao Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1.362, sob relatoria do ministro Cristiano Zanin.



Em 12 de novembro, veio a público a decisão de Zanin que negou a liminar solicitada pelo partido para suspender os efeitos do julgamento do TSE e viabilizar uma nova votação. O ministro considerou que a ADPF não seria o instrumento adequado para contestar uma decisão judicial concreta, especialmente porque ainda existem recursos pendentes na Justiça Eleitoral.



A negativa, porém, não representou uma análise definitiva do mérito da controvérsia. Zanin determinou que o processo siga sua tramitação regular, mantendo aberta a discussão sobre os argumentos apresentados pelo PSD. O ministro havia sinalizado, no dia anterior, que pretendia definir os próximos passos do caso em até 15 dias. Também recebeu advogados das duas partes: representantes de Paes e, anteriormente, de Ruas.



No dia 13, a Advocacia-Geral da União (AGU) se manifestou contra o pedido do PSD. O órgão defendeu a manutenção da decisão de Zanin e argumentou que a controvérsia deve ser resolvida primeiro pelas instâncias da Justiça Eleitoral, onde ainda há recursos em tramitação.





Disputa também mobiliza apoiadores e adversários

Enquanto os processos seguem em análise, a controvérsia ganhou repercussão nas ruas e nas redes sociais. Em 13 de novembro, centenas de pessoas participaram de um ato na Cinelândia, no Centro do Rio, com o lema "O Rio de Janeiro quer votar!". A mobilização reuniu movimentos estudantis, sociais e apoiadores de Eduardo Paes, que defenderam a realização de uma nova votação entre o candidato do PSD e Douglas Ruas.



A disputa também se reflete no cenário político estadual. No primeiro turno, Ruas terminou à frente de Paes em 79 dos 92 municípios fluminenses. O ex-prefeito venceu na capital e em outras 12 cidades. Depois de ser proclamado governador eleito, o candidato do PL anunciou a equipe de transição e apresentou os nomes do novo secretariado.



Além da discussão sobre o segundo turno, os grupos políticos dos dois candidatos enfrentam ações no TRE-RJ por suspeitas de irregularidades durante a campanha. Uma representação do PL questiona suposto uso da estrutura da Prefeitura do Rio em atividades políticas envolvendo Paes e o atual prefeito Eduardo Cavaliere (PSD). Em outra ação, a coligação do ex-prefeito acusa Ruas e a vice-governadora eleita, Fernanda Louback (PL), de possíveis irregularidades relacionadas a materiais de campanha, abuso de poder e coação de eleitores. As acusações ainda dependem de apuração e decisão da Justiça.



Garotinho também anunciou que pretende pedir a anulação de toda a eleição. Em entrevista publicada no início de novembro, o ex-governador afirmou ter reunido documentos para questionar o processo eleitoral e alegou que o TRE-RJ teria cometido erros na análise de candidaturas. As declarações foram feitas depois de o TSE confirmar o indeferimento de seu registro e anular sua votação.



O pedido apresentado nesta terça-feira é assinado pelos advogados José Roberto de Castro Neves, Felipe Santa Cruz e Gustavo da Rocha Schmidt. A apresentação do documento não modifica, por si só, o resultado proclamado pela Justiça Eleitoral. Até que haja uma nova decisão, Douglas Ruas permanece reconhecido como governador eleito no primeiro turno.