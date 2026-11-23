Eduardo Paes e Douglas Ruas - Reprodução/Redes Sociais

Eduardo Paes e Douglas RuasReprodução/Redes Sociais

Publicado 23/11/2026 19:01 | Atualizado 23/11/2026 19:27





A manifestação foi encaminhada ao ministro Cristiano Zanin, relator da ADPF 1.362. No documento, o procurador-geral argumenta que a discussão sobre a validade dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos) ainda não foi encerrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Estão pendentes de julgamento os embargos de declaração apresentados pela coligação ligada ao candidato Eduardo Paes (PSD) contra a decisão que anulou os votos do ex-governador.



Gonet também aponta que, depois da conclusão do julgamento no TSE, ainda poderá ser apresentado recurso extraordinário ao STF, desde que sejam atendidos os requisitos legais. Na avaliação do procurador-geral, a existência desse caminho impede que a ADPF seja utilizada para antecipar a análise da controvérsia pelo Supremo.



"A controvérsia jurídica instaurada perante a Corte Eleitoral ainda não foi encerrada", afirma o parecer. Ao final, Gonet conclui que a ação não deve ser conhecida por não observar o princípio da subsidiariedade, que impede o uso da ADPF quando há outro instrumento processual adequado para tratar da questão. LEIA MAIS: Mulher é atropelada e agredida a pauladas após briga em bar no Rio A manifestação foi encaminhada ao ministro Cristiano Zanin, relator da ADPF 1.362. No documento, o procurador-geral argumenta que a discussão sobre a validade dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos) ainda não foi encerrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Estão pendentes de julgamento os embargos de declaração apresentados pela coligação ligada ao candidato Eduardo Paes (PSD) contra a decisão que anulou os votos do ex-governador.Gonet também aponta que, depois da conclusão do julgamento no TSE, ainda poderá ser apresentado recurso extraordinário ao STF, desde que sejam atendidos os requisitos legais. Na avaliação do procurador-geral, a existência desse caminho impede que a ADPF seja utilizada para antecipar a análise da controvérsia pelo Supremo."A controvérsia jurídica instaurada perante a Corte Eleitoral ainda não foi encerrada", afirma o parecer. Ao final, Gonet conclui que a ação não deve ser conhecida por não observar o princípio da subsidiariedade, que impede o uso da ADPF quando há outro instrumento processual adequado para tratar da questão.

O princípio da subsidiariedade estabelece que uma ação judicial só deve ser utilizada quando não houver outro meio processual adequado para tratar da questão. No caso, Paulo Gonet entende que o PSD recorreu ao Supremo Tribunal Federal antes de esgotar a discussão na Justiça Eleitoral.

Essa regra determina que um instrumento jurídico deve ser utilizado apenas quando não houver outro meio adequado para resolver a questão. Em outras palavras, ele estabelece que determinados tipos de ação têm caráter complementar e não devem substituir procedimentos específicos já previstos na legislação. No Direito, esse princípio busca evitar o uso inadequado de ações judiciais e garantir que cada controvérsia seja tratada pelo caminho processual apropriado.



A manifestação não analisa o mérito da discussão sobre a contagem dos votos de Garotinho nem conclui se o Rio deveria ter realizado segundo turno. O parecer trata do cabimento da ação apresentada pelo PSD. A decisão sobre o processo caberá ao STF, ainda sem data para julgamento.



Disputa começou após anulação de votos de Garotinho



A controvérsia teve início após o primeiro turno, realizado em 4 de outubro. Na totalização inicial, Douglas Ruas (PL) recebeu 49,27% dos votos válidos, enquanto Eduardo Paes (PSD) ficou com 42,76%. Anthony Garotinho, que disputou a eleição com o registro de candidatura indeferido e ainda recorria da decisão, recebeu 274.411 votos.



Em 8 de outubro, o TSE confirmou o indeferimento do registro de Garotinho e, por maioria de cinco votos a dois, determinou a anulação dos votos recebidos por ele. O entendimento foi de que os votos de um candidato com registro definitivamente indeferido não poderiam ser aproveitados na totalização.



Com a retirada dos votos de Garotinho da base de cálculo, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) realizou uma nova totalização. Douglas Ruas passou a ter 50,88% dos votos válidos, percentual suficiente para ser considerado eleito no primeiro turno. Eduardo Paes ficou com 44,16%.



A retotalização não significou uma nova contagem das urnas. Os votos registrados no dia 4 de outubro foram mantidos, mas houve alteração na base utilizada para calcular os percentuais dos candidatos. Com a mudança, os preparativos para o segundo turno foram suspensos.





PSD questiona cálculo da maioria absoluta

O PSD contesta a interpretação adotada pelo TSE. Na ADPF apresentada ao Supremo, o partido sustenta que os votos dados a Garotinho não poderiam ser tratados como votos nulos para o cálculo da maioria absoluta exigida pela Constituição.



A legenda argumenta que os eleitores escolheram um candidato cujo nome estava na urna eletrônica e que a anulação posterior do registro não deveria apagar essa manifestação política. Para o partido, a decisão judicial pode retirar a eficácia dos votos em relação ao candidato e à legenda, mas não deveria alterar retroativamente a base de cálculo usada para definir a necessidade de segundo turno.



O PSD pediu ao STF que suspendesse os efeitos da decisão do TSE e restabelecesse a convocação de uma segunda votação entre Paes e Ruas. Como alternativa, solicitou que o tribunal determinasse uma nova data antes da diplomação dos eleitos.



O ministro Cristiano Zanin, porém, negou o pedido liminar em 12 de novembro. Na decisão, afirmou que a ADPF estava sendo utilizada como uma espécie de recurso paralelo para contestar o julgamento do TSE. O ministro destacou que a discussão ainda poderia ser resolvida pelas vias recursais da Justiça Eleitoral.





Partido recorreu da decisão de Zanin

Depois da negativa da liminar, o PSD voltou a recorrer ao STF, em 19 de novembro. O partido pediu que Zanin reconsiderasse a decisão e determinasse a realização do segundo turno antes da diplomação de Douglas Ruas, prevista para 18 de dezembro. Caso isso não fosse possível, solicitou a suspensão da diplomação ou o envio do caso para análise do plenário do Supremo.



A legenda reiterou que os votos de Garotinho deveriam ser considerados na definição sobre a necessidade de uma segunda votação. O partido também sustenta que não dispõe de recurso no processo em tramitação no TSE para levar ao tribunal a discussão constitucional apresentada na ADPF.



O parecer de Paulo Gonet foi apresentado nesse contexto, após a manifestação da Advocacia-Geral da União (AGU), que também defendeu que a ação não fosse conhecida enquanto ainda houver recursos pendentes na Justiça Eleitoral.





Outro parecer foi apresentado no TSE