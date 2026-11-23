Eduardo Paes e Douglas RuasReprodução/Redes Sociais
A manifestação foi encaminhada ao ministro Cristiano Zanin, relator da ADPF 1.362. No documento, o procurador-geral argumenta que a discussão sobre a validade dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos) ainda não foi encerrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Estão pendentes de julgamento os embargos de declaração apresentados pela coligação ligada ao candidato Eduardo Paes (PSD) contra a decisão que anulou os votos do ex-governador.
Gonet também aponta que, depois da conclusão do julgamento no TSE, ainda poderá ser apresentado recurso extraordinário ao STF, desde que sejam atendidos os requisitos legais. Na avaliação do procurador-geral, a existência desse caminho impede que a ADPF seja utilizada para antecipar a análise da controvérsia pelo Supremo.
"A controvérsia jurídica instaurada perante a Corte Eleitoral ainda não foi encerrada", afirma o parecer. Ao final, Gonet conclui que a ação não deve ser conhecida por não observar o princípio da subsidiariedade, que impede o uso da ADPF quando há outro instrumento processual adequado para tratar da questão.
A manifestação não analisa o mérito da discussão sobre a contagem dos votos de Garotinho nem conclui se o Rio deveria ter realizado segundo turno. O parecer trata do cabimento da ação apresentada pelo PSD. A decisão sobre o processo caberá ao STF, ainda sem data para julgamento.
Disputa começou após anulação de votos de Garotinho
Em 8 de outubro, o TSE confirmou o indeferimento do registro de Garotinho e, por maioria de cinco votos a dois, determinou a anulação dos votos recebidos por ele. O entendimento foi de que os votos de um candidato com registro definitivamente indeferido não poderiam ser aproveitados na totalização.
Com a retirada dos votos de Garotinho da base de cálculo, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) realizou uma nova totalização. Douglas Ruas passou a ter 50,88% dos votos válidos, percentual suficiente para ser considerado eleito no primeiro turno. Eduardo Paes ficou com 44,16%.
A retotalização não significou uma nova contagem das urnas. Os votos registrados no dia 4 de outubro foram mantidos, mas houve alteração na base utilizada para calcular os percentuais dos candidatos. Com a mudança, os preparativos para o segundo turno foram suspensos.
PSD questiona cálculo da maioria absoluta
A legenda argumenta que os eleitores escolheram um candidato cujo nome estava na urna eletrônica e que a anulação posterior do registro não deveria apagar essa manifestação política. Para o partido, a decisão judicial pode retirar a eficácia dos votos em relação ao candidato e à legenda, mas não deveria alterar retroativamente a base de cálculo usada para definir a necessidade de segundo turno.
O PSD pediu ao STF que suspendesse os efeitos da decisão do TSE e restabelecesse a convocação de uma segunda votação entre Paes e Ruas. Como alternativa, solicitou que o tribunal determinasse uma nova data antes da diplomação dos eleitos.
O ministro Cristiano Zanin, porém, negou o pedido liminar em 12 de novembro. Na decisão, afirmou que a ADPF estava sendo utilizada como uma espécie de recurso paralelo para contestar o julgamento do TSE. O ministro destacou que a discussão ainda poderia ser resolvida pelas vias recursais da Justiça Eleitoral.
Partido recorreu da decisão de Zanin
A legenda reiterou que os votos de Garotinho deveriam ser considerados na definição sobre a necessidade de uma segunda votação. O partido também sustenta que não dispõe de recurso no processo em tramitação no TSE para levar ao tribunal a discussão constitucional apresentada na ADPF.
O parecer de Paulo Gonet foi apresentado nesse contexto, após a manifestação da Advocacia-Geral da União (AGU), que também defendeu que a ação não fosse conhecida enquanto ainda houver recursos pendentes na Justiça Eleitoral.
Outro parecer foi apresentado no TSE
Nesse caso, o argumento é de que o tribunal já analisou a questão sobre a validade dos votos de Garotinho e que os embargos não seriam instrumento para reabrir o julgamento. O Ministério Público Eleitoral também se posicionou contra a participação do Diretório Nacional do PSB no processo, por entender que o interesse apresentado pela legenda seria político, e não jurídico.
As duas manifestações do Ministério Público tratam de processos diferentes: a de Paulo Gonet foi enviada ao STF e questiona o cabimento da ADPF; a do vice-procurador-geral eleitoral foi apresentada ao TSE e trata dos embargos contra a decisão que anulou os votos de Garotinho.
Até o momento, o resultado reconhecido pela Justiça Eleitoral é o de vitória de Douglas Ruas no primeiro turno. A disputa judicial, no entanto, ainda tem desdobramentos no TSE e no STF.
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