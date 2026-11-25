Eduardo Paes (PSD) (E) e Douglas Ruas (PL) disputaram a eleição para o cargo de governador do RioArquivo/O Dia
Os ministros vão decidir se mantêm a posição de Zanin, que, no último dia 12, negou o pedido do partido por considerar inadequado o instrumento jurídico utilizado para contestar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Caso o entendimento do relator prevaleça, a ação será encerrada sem que o Supremo analise o mérito da discussão sobre a realização de uma segunda votação no estado. Porém há sim a possibilidade do mérito também ser analisado, segundo o STF.
Na decisão que negou o pedido anterior, Zanin avaliou que o PSD utilizou uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) como alternativa a um recurso eleitoral, embora ainda existam medidas processuais disponíveis na Justiça Eleitoral. O ministro classificou a iniciativa como uso indevido da ação constitucional para substituir um recurso.
A disputa começou após o TSE confirmar o indeferimento da candidatura do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) e determinar a anulação dos 274.411 votos recebidos por ele. A decisão provocou uma nova totalização dos resultados e alterou o cenário da eleição para o Palácio Guanabara.
No primeiro resultado da apuração, Douglas Ruas (PL) recebeu 49,27% dos votos válidos, enquanto Eduardo Paes (PSD) teve 42,76%. Como nenhum dos candidatos alcançou mais da metade dos votos válidos, a disputa seguiria para o segundo turno.
Com a retirada dos votos de Garotinho do cálculo, o percentual de Ruas subiu para 50,88%, enquanto Paes passou a ter 44,16%. O resultado permitiu que o candidato do PL fosse declarado eleito em primeiro turno.
O PSD questiona a mudança na base de cálculo e sustenta que a anulação posterior dos votos de Garotinho não poderia afastar a necessidade de uma segunda votação. O partido argumenta que a alteração prejudicou os eleitores que participaram do pleito e contesta o critério utilizado para definir a maioria absoluta dos votos válidos.
Zanin, porém, não examinou esses argumentos. O ministro considerou que a discussão ainda pode ser apresentada por meio dos recursos disponíveis na Justiça Eleitoral e chegar ao Supremo posteriormente, caso sejam cumpridas as etapas processuais necessárias.
A tentativa de reverter o resultado da eleição também continua no Tribunal Superior Eleitoral. No último domingo (22), o Ministério Público Eleitoral apresentou parecer contrário ao recurso da coligação de Eduardo Paes. A manifestação não é vinculante, e a decisão final caberá aos ministros da Corte.
Enquanto os processos seguem em tramitação, Douglas Ruas mantém os preparativos para assumir o governo estadual. O candidato do PL já começou a anunciar nomes para o futuro secretariado. Até que haja uma nova decisão judicial, permanece válido o resultado que o declarou eleito em primeiro turno. A posse está prevista para 6 de janeiro de 2027.
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