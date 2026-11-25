Eduardo Paes (PSD) (E) e Douglas Ruas (PL) disputaram a eleição para o cargo de governador do Rio - Arquivo/O Dia

Eduardo Paes (PSD) (E) e Douglas Ruas (PL) disputaram a eleição para o cargo de governador do RioArquivo/O Dia

Publicado 25/11/2026 18:38 | Atualizado 25/11/2026 18:43