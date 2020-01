Rio - Além do reforço de policiamento empregado nos fins de semana já previsto na Operação Verão 2019/2020, a Polícia Militar montou um planejamento adicional para atender a demanda com a antecipação da abertura oficial do Carnaval, marcada para este domingo, a partir das 12h, em Copacabana.

Em nota, a corporação informou que foram convocados 1055 policiais a mais para garantir a segurança não só no entorno do palco montado na areia em frente ao hotel Copacabana Palace, como também nas vias de acesso e terminais de transporte coletivo.

Ainda de acordo com a PM, somente na área do show do Bloco da Favorita, que terá a participação do Rei Momo e da Rainha do Carnaval, estarão atuando 800 policiais, entre os quais 100 cedidos pelo Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe), que tem expertise de atuar junto a multidões. Um furgão estacionado nas imediações do palco servirá de base das ações operacionais. Haverá também reforço no policiamento nas principais entradas do bairro, assim como em terminais de ônibus e nas estações do metrô da Praça Cardeal Arco Verde e Siqueira Campos.

Outros dois eventos previstos para o fim de semana também receberão atenção especial da Polícia Militar, com reforço de policiais e viaturas. Na tarde de sábado (11), o show do projeto Verão Tim, na Avenida Vieira Souto, altura do Posto 10, contará com reforço de policiamento do 23º BPM (Leblon), com apoio de outras unidades.

Já a noite, os policiais do 2º BPM (Botafogo), também com reforço de outras unidades, estarão presentes para garantir a segurança do público que participará de um show na Marina da Glória. Para esse evento, atuarão na área do Parque do Flamengo policiais do Regimento de Cavalaria e do RECOM (Rondas Especiais e Controle de Multidões).

Nas demais áreas da capital, como também das cidades praianas do estado, o policiamento já está previsto pelo planejamento da Operação Verão 2019/2020 lançado no último mês de novembro.