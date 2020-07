Horóscopo do dia: previsões para 28 de julho de 2020

ÁRIES

Pode aproveitar o clima tudo de bom do dia. Terá vantagem em concursos e assuntos relacionados à Justiça. Sua ambição para se dar bem no trabalho esta ativado. Na sua vida social, aceite convites para sair. Bom convívio com pessoas de autoridade. Pode fazer alguma viagem ou conhecer alguém especial. Pode se dar bem em paqueras com gente de outra cidade. No casamento, a fase é de muito alto astral.



TOURO

O céu indica momentos de muita alegria. Curta os convites para festas e passeios. Suas esperanças estarão renovadas e poderá cumprir seus planos. Deve cuidar da saúde com mudança de hábitos. Saberá se posicionar com argumentos inteligentes. Nas conquistas terá muita sorte e chamará a atenção. Pode descobrir afinidade com quem nem botava fé. com seu par, poderão se divertir.



GÊMEOS

Não perca a oportunidade de fazer contatos com pessoas de outras cidades. Trabalhar em equipe pode render mais financeiramente. Entrevistas podem ser melhor do que espera e se dar bem com um emprego novo. Coisas boas irão acontecer hoje. Terá um coração generoso e acolhedor para fazer conquistas ou manter seu romance. Tudo indica que é hora de ouvir seus instintos no casamento.



CÂNCER

Esse céu traz muitas boas oportunidades. Você terá convite para sociedade ou de negócios. Foque nos seus objetivos de trabalho e vá à luta. Oportunidade de fazer seu dinheiro render. Pode encaminhar com criatividade seus projetos. Chance de abrir seus horizontes com paqueras que conhece em um curso. Romance com alguém de outra cidade tem tudo para dar certo. Curta com seu par o astral do dia.



LEÃO

Trace novas metas e caia na onda das boas vibrações do dia. Terá sucesso com gente jovem e crianças. Pode se arriscar em sorteios. Oportunidade para se dar bem no trabalho usando seu talento criativo. É possível que se dê bem nas paqueras e terá sua vida social aumentada. Invista no diálogo para melhorar suas chances na paquera. No casamento, terá chance de ter um dia especial.



VIRGEM

Júpiter e Netuno indicam que a realização do seu sonho está com tudo hoje. Com sua equipe e em entrevistas, você terá o destaque que merece. Pode tomar decisões para a sua família. Os astros vão deixar suas emoções à flor da pele. Você terá mais carinho com suas coisas do lar. Terá sintonia com quem ama graças as influencias de Júpiter. No casamento, pode mostrar que nada pode atrapalhar a relação.



LIBRA

Aproveite as energias de Mercúrio, Júpiter, Netuno e Plutão para a realização de tudo o que estiver estagnado. Astros em festa, dia cheio de coisas boas acontecendo. Pode se dar bem com noticias de emprego. Júpiter e Netuno podem trazer coisas boas em relação a família e ao trabalho. Resolução com assuntos de justiça e concursos. Seu coração estará generoso. Nada de rotina no romance. Curta seu amor no casamento.



ESCORPIÃO

Júpiter e Lua indicam que conselhos femininos podem trazer lucros. Terá muito estimulo para se dar bem no seu trabalho. Novidades podem surgir. Saberá usar seus argumentos em entrevistas de emprego. Confie nos seus desejos e corra atrás dos seus sonhos. Pode se interessar por alguém que saiba argumentar. Você terá muitos planos românticos para viver com sua conquista. Na união, capriche nos momentos a dois.



SAGITÁRIO

Se tiver entrevistas ou testes a fazer, pode se sair bem. Júpiter bem colocado dará muita sorte em vários sentidos, aproveite para se dar bem. Golpe de sorte com seu dinheiro ronda seu dia. Bom humor será contagiante. Pode encerrar situações com alivio. No amor, pode ter muitos contatos. Seu namoro pode passar por uma fase bem agitada. Na união, sua postura mais descontraída deixará seu amor a vontade para se abrir.



CAPRICÓRNIO

Você vai confiar bastante na sua intuição. Júpiter e Netuno indicam que pode fazer um trabalho isolado e ter reconhecimento. Boas chances de lucros com seu dinheiro. Boas ideias para melhorar a produção. Tire o dia para colocar em pratica seus talentos e projetos na gaveta. Terá criatividade para convencer quem ama das suas ideias. Seu lado romântico estará em destaque. Deve ter muitas atividades felizes com seu par.



AQUÁRIO

Seu entrosamento com seus amigos será cheio de animação. Empolgação com os contatos. Pode se sair muito bem com seus projetos. Criatividade para lidar com sua grana, ideias de investimento novos. Abundancia e generosidade no trabalho. As conquistas terão boas aventuras. Pode gostar de joguinhos sedutores no romance. Planos de viagens com seu amor vai estimular a relação.



PEIXES

Tudo indica que seu lado simpático estará à flor da pele Vai querer fazer a diferença na vida dos amigos. Pode tirar seus projetos da gaveta e se surpreender com os resultados positivos. Netuno e Júpiter afloram a sua intuição. Sonho de viagem pode ser realizado. Conte com ajuda em entrevistas de emprego. No amor, vai fazer de tudo para levantar o astral nas paqueras. romance pode ter novidades. Lua pode incentivar dia tudo de bom no casamento.