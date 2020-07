ÁRIES

Lua em Sagitário ativa seu desejo de estudar, viajar e os assuntos de justiça. Estimulo para melhorar sua estima. Carreira em destaque com outras cidades pode trazer oportunidade de sucesso. Ótima sintonia e entrosamento no trabalho em equipe. Você vai se animar nas paqueras e se divertir muito. No romance, programas a dois serão sucesso. No casamento, pode apostar em uma viagem romântica.



TOURO

Aposte suas fichas no seu autoconhecimento. Seu lado motivador será elogiado pelos amigos. Estará otimista em realizar e não apenas sonhar. Atividades animadas no trabalho. Boa sorte em entrevistas de emprego. Dinheiro pode vir de mais de uma fonte. Pendencias em justiça podem se resolver a seu favor. Na conquista, estará radiante. Procure se divertir com quem ama e deixar os problemas fora da relação.



GÊMEOS

Saturno em Capricórnio pode deixar você mais realista com acordos e dividas. Sociedade com pessoas de outra cidade pode ser interessante. Bom dia para planejar suas economias. Terá foco com o que interessa. Pode pinta uma boa oportunidade de promoção no emprego. Nas paqueras, pode se dar bem com novos contatos. Na vida a dois, preste mais atenção ao que vocês têm em comum.



CÂNCER

Seu desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida será um grande incentivo. Chance de assinar um contrato de longa duração. Seu trabalho estará mais divertido com os colegas. Pode mudar sua forma de guardar sua grana. Evite sair da dieta para não se culpar depois. Terá varias oportunidades de paquera, basta sair de casa. Seu casamento terá momentos de alegria e satisfação.



LEÃO

Sol e Lua motivam para ir atrás do que quer. Sucesso pintando no seu caminho. Chance de se dar bem em todas as atividades do dia e chamar a atenção para uma promoção. Boas sacadas para se dar bem nas entrevistas de emprego. Usará seu charme e simpatia para conquistar na paquera. No namoro pode realizar atividades animadas com seu amor. No casamento, o bom astral será contagiante.



VIRGEM

Aposte nos novos contatos para se dar bem na carreira. Sua criatividade no trabalho podem chamar a atenção dos chefes. Facilidade para ganhar dinheiro. Bom para fazer mudanças em hábitos que deem bem estar. Otimismo para resolver qualquer desafio. Na paquera, pode assumir um relacionamento sério. Um mal entendido pode prejudicar seu dia com seu amor. A dois, pode manter uma relacionamento em segredo.



LIBRA

Lua em Sagitário vai deixar você com muitos argumentos. Terá mais atenção com seus contatos e compromissos. Irá se comprometer com disciplina e responsabilidade as suas promessas. Pode participar de um processo de seleção tendo vantagens. Sol e Lua indicam movimentações com amigos e projetos. Pode ser que alguém de outra cidade desperte seu interesse na paquera. Na união, coragem para abrir o seu coração.



ESCORPIÃO

Resolverá uma situação com chefes agindo de forma firme. Estará mais consciente em relação as suas metas. Seus assuntos financeiros podem ficar bem protegidos. Decisão sobre carreira será duradoura. Irá honrar seus compromissos com seriedade. Bom para firmar contrato. A paquera exigirá de você maior cumplicidade. Pode viver dia especial no romance. Com o par, se deixe levar pelo clima.



SAGITÁRIO

Saberá como fazer seu dinheiro ser bem usado. Seus familiares estarão mais próximos de você e irão apoiar suas conquistas. Investir em treinamentos abrirá novas portas profissionais. Com foco irá se sair bem em entrevistas de emprego. Estará atraente e irá conquistar quem estiver a fim. No namoro, pode ficar confiante com os rumos da relação. Muito dialogo e compreensão na união será a diferença.



CAPRICÓRNIO

A Lua em Sagitário pode deixar você mais consciente de suas possibilidades reais. Sua atenção será com sua disciplina e responsabilidade com os compromissos assumidos. Terá muita paciência e compreensão para expor suas ideias e argumentos. Pode fazer vários trabalhos extras. Nas conquistas, pode ter coragem para se expor. Uma viagem pode dar um novo animo ao casamento, explore isso.



AQUÁRIO

Pode se envolver em questões que precisem de viagens, justiça ou envolvimento com outras cidades. Seus projetos podem fazer sucesso repentino. Por conta de Saturno, pode se sentir com muitas responsabilidades que foram impostas pelos outros, mas irá cumprir. Noticia de paquera vai deixar você muito mais alegre. Irá deixar seu amor a vontade para falar dos seus sentimentos. Terá orgulho do par.



PEIXES

Vai sentir que as forças dos astros estarão do seu lado graças a Lua em Sagitário. Seus assuntos de carreira receberão destaque. Foque nas suas metas e confie na sua capacidade em se dar bem. Curta suas relações de amizade com pessoas mais experientes. Nas paqueras, alguém muito animado pode surgir no seu caminho. No namoro, passeios podem alegrar a relação. A dois, divirta-se com simplicidade e criatividade.