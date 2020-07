Horóscopo do dia: previsões para 30 de julho de 2020

ÁRIES

Procure não falar demais e só dê sua opinião se pedirem. Pode investir seu dinheiro em viagens ou cursos. Valorize as afinidades e trace metas para o futuro. Pode ter inseguranças em relação a promessas de emprego. No amor, será ideal não se comprometer e deixar as coisas acontecerem. A dois, procure não dar assunto para desentendimentos.



TOURO

Talvez tenha resistência para aceitar as atividades do dia. Aproveite para negociar seu dinheiro. Pode aproveitar os benefícios dos bons projetos e do trabalho. Imprevistos com a família podem ser divertidos. Não conte seus projetos para ninguém. Intuição pode ser mais forte a tarde. Nas conquistas a sensualidade atrairá pretendentes. A dois, confie nos seus instintos para deixar seu par mais feliz.



GÊMEOS

Controle as situações de exagero. De manhã evite contar vantagens. Estudar e dar mais atenção aos compromissos, ficará mais fácil a tarde. Atividades físicas vão equilibrar as energias. Terá tudo a favor para deixar de lado um vicio. Procure ser simples nas entrevistas de emprego, não se empolgue. Nas paqueras, confie no seu charme e simpatia. No casamento, procure ser mais gentil com seu par.



CÂNCER

Coragem para sair da mesmice. Se estiver procurando emprego, pode dar certo fechar um contrato. Seu foco nos estudos vão render bons resultados. O dinheiro pode render se você não ficar mudando de lugar. Inconveniente com contato de outra cidade vai dar dor de cabeça. Nas paqueras, vá devagar, procure não se envolver demais. No namoro, evite falar demais. No casamento, cuidado com fofocas.



LEÃO

Pode ser que não consiga colocar suas ideias em prática. A parte da tarde será mais tranquila do que de manhã. Pode contar com seu senso de responsabilidade. Seu empenho nos assuntos profissionais fará a diferença com a equipe. Chance de conhecer novas pessoas, mas deve ir devagar. Seu orçamento domestico deve ser levado a sério. Devagar com as paqueras com gente que fala demais. No romance, pode precisar resolver desentendimento. Na união, não leve tudo a ferro e fogo.



VIRGEM

Tensão de Mercúrio e Júpiter pode complicar suas iniciativas em viagens ou causar desafios com justiça. Procure não se isolar dos amigos. Atividades autônomas podem ser mais gratificantes e fluírem melhor. Bom para administrar suas pendencias financeiras. Use o jogo de cintura em entrevistas de emprego. Nas paqueras, pode ter encontros as escuras. Na relação a dois, não se prenda a preconceitos que nem são seus.



LIBRA

Você vai precisar se controlar para não falar demais no trabalho. Mercúrio e Netuno indicam que guarde seus planos para si com a equipe profissional. Seus planos precisarão esperar um pouco para serem realizados. As viagens e contatos com parentes não estão em bom momento. Não invista em novidades. Pode fazer programas para fugir da rotina com seu amor. Lua e Marte pode estimular o casamento com novidades.



ESCORPIÃO

Procure controlar seu orçamento, não gaste por influência dos outros. Pode fazer novos colegas no trabalho. Mercúrio e Netuno indicam facilidade para usar a imaginação e ter pensamentos positivos. Marte ativa sua ambição no trabalho, terá muito gás para trabalhar. Conversar na paquera pode ser interessante e resolver uma duvida. No namoro, suspeitas infundadas. A sintonia na relação aproximará vocês.



SAGITÁRIO

Por conta de Lua e Netuno em tensão, você terá falsas impressões, cuidado com seus julgamentos. Fechar um contrato muito sonhado pode ser obra de Mercúrio e Netuno. Terá um coração cheio de esperança em relação as promessas. Invista seu tempo nos seus estudos para mudar os resultados. com Marte e Lua, irá se arriscar em novidades na paquera. No casamento, confie na sua intuição e crie um clima de romance com seu amor.



CAPRICÓRNIO

Estará com uma percepção mais investigativa. Procure falar menos e observar mais. Impressões exageradas podem deixar você achando que tudo é pessoal. Pode conseguir se expressar com maior facilidade sobre seus sonhos na parte da tarde. Na paquera, não insista, parta para outra. No romance, aprenda a ouvir seu amor. No casamento, solte as amarras dos seus desejos.

AQUÁRIO

Pode controlar melhor sua grana para realizar um sonho. Não misture a vida pessoal com a vida profissional. Pode fazer uma entrevista de trabalho as pressas. Procure deixar um tempo para colocar suas ideias em ordem. Atividade física podem fazer bem a sua saúde. Contatos com outras cidades podem ser confusos de manhã. Prefira as paqueras de sempre. No romance, deixe as coisas acontecerem. Na união, deixe as expectativas de lado.

PEIXES

Final do dia pode se sentir fora do eixo por conta da tensão entre Lua e Netuno. Deixe seus assuntos muito claros para não haverem confusão ou desafios. Procure não se meter nas discussões da sua família, não tome partido. Pode se desencantar com seu trabalho ou em entrevistas de emprego. No amor, procure ter paciência e aprenda a esperar, cada um tem um tempo para amadurecer.