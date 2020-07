Horóscopo do dia: previsões para 31 de julho de 2020

ÁRIES

Carreira e metas estarão nos objetivos do dia. Pode se sair muito bem em entrevistas de emprego. Responsabilidade com a família pode tornar você mais exigente. Vai querer fazer planos para sua vida no trabalho. Evite as parcerias. Controle seu impulso gastador. Nas conquistas, chance de conhecer gente nova. Na união, será preciso não ter duvidas sobre seus sentimentos.



TOURO

Procure se certificar antes de fechar sociedade. Dará atenção aos compromissos de trabalho. Chance de mudar o jogo em eventos sociais. Terá uma postura muito firme nas entrevistas de emprego. Entrosamento com as pessoas mais velhas da família. Vênus esta tensa no céu e complica os momentos românticos. No casamento, pode ter cobranças demais e sensibilidade a flor da pele.



GÊMEOS

Duvidas para tomar decisões sobre sociedade. Dará atenção para os assuntos de espiritualidade de forma disciplinada. Seus assuntos de trabalho podem fluir melhor. Seus gastos devem ser melhor planejados. Lua em Capricórnio traz determinação com compromissos. Nas paqueras pode precisar usar seu jogo de cintura e não levar tudo a sério demais. Na união, Vênus cria desentendimentos.



CÂNCER

Pode levar mais a sério as propostas de parcerias. Assinatura de contratos devem ser bem lidas. Procure não botar muita fé em resultados com a justiça. Se precisar fazer acordo, marque outro dia. Pegue firme na dieta e terá o resultado que espera. Para os assuntos do coração o clima fica pesado, procure não tomar decisões. No casamento, a certeza do que querem será clara.



LEÃO

Nem todo contato com seus amigos será de boa, pode sentir um clima difícil. Seus projetos podem ficar para serem definidos em outro dia. sua relação com seu dinheiro será de atenção. Dê mais atenção as opções saudáveis no dia a dia. Familiares podem precisar de atenção. Nas paquera procure se envolver com quem apoia suas decisões. Pode ser que as desconfianças atrapalhem o dia nos momentos a dois.



VIRGEM

Pode fazer uma entrevista de emprego e se surpreender com os resultados. Terá muita seriedade para lidar com as pessoas a sua volta. Irá levar a sério os acordos que surgirem e saberá lidar com os imprevistos. Dedicação profissional e com sua equipe.Parentes podem se aproximar. Confie no seu amor, pode surgir desejo de firmar um compromisso. A dois, podem curtir mais romance.



LIBRA

Terá foco com o compromisso profissional, chances de uma promoção. Vênus cria desafios nos contatos com pessoas de outras cidades. Lua em Capricórnio indica que sua preocupação com a família será bem vista. Pode encerrar assuntos cansativos. Evite se desentender com mulheres. No amor, pode sentir que as paqueras são sempre as mesmas. Namoro em fase de rotina. Na relação, pode ser o dia que calar será melhor do que falar.



ESCORPIÃO

Seu lado estratégico será usado nos contatos profissionais. Evite os assuntos de seguros ou mexer com papeladas. Os acordos podem não sair como você quer. Terá espirito generoso com seu dinheiro. Poderá se encontrar com gente influente. No amor, terá inspiração para atrair alguém interessante. chance de assumir compromisso no romance. No sexo, abuse da sua imaginação para surpreender seu par.



SAGITÁRIO

Seus assuntos financeiros poderão ficar melhores do que você espera. Terá convicção das suas decisões. Bom senso para lidar com contratos ou acordos de dinheiro por conta da Lua em Capricórnio. Tenha uma postura firme em entrevistas de emprego. Vênus não facilita os entendimentos no amor e podem acontecer alguns desafios, o segredo é manter a calma e não levar tudo a ferro e fogo.



CAPRICÓRNIO

Iniciativa e liderança serão suas energias motoras do dia para tudo o que for fazer. Assuntos que não andavam poderão ser definidos graças a seu foco. Pode tomar decisões. No trabalho o clima pode não ser cordial, procure ficar na sua. Evite sociedades ou parcerias. Nas paqueras por conta de Vênus tensa com a Lua não espere definições. A dois, pode não ser o momento de assumir responsabilidades.



AQUÁRIO

Bom momento para levar a sério sua percepção do que acontece ao seu redor. Terá muitos pressentimentos e intuições, mas precisará colocar em ordem para usar e se dar bem. Seu humor não estará dos melhores por conta da falta de criatividade. Terá dificuldade para usar seu bom senso e irá se irritar com desafios. Não assuma muitas responsabilidades no trabalho. Aprenderá mais no casamento se comprometendo com seu par.



PEIXES

Deixe fluir as mudanças sem criar resistências nos seus projetos. Iniciativa com seus amigos renderá bons resultados. Terá várias oportunidades para melhorar seus ganhos extras. O encontro com sua família pode ter tensão por conta de Vênus. Suas ideias chamarão a atenção. Reserve um tempo para cuidar da sua dieta. Pode ter incertezas no amor por conta de Vênus e Lua. No casamento, ofereça seu apoio em tudo o que puder.