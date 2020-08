ÁRIES



Dia perfeito para se divertir, mesmo que seja em programas caseiros. Na conquista, não vão faltar pretendentes para o seu coração. Invista no romantismo a dois.



TOURO



A Lua estimula você a investir mais na sua espiritualidade com os parentes. Chance de se envolver com uma pessoa influente. Valorize as afinidades com seu bem.



GÊMEOS



Dia ótimo para dar uma geral nos armários e doar o que não usa mais. Saberá o que dizer para envolver quem deseja. Saia da rotina com seu amor.



CÂNCER



Você terá prazer em fortalecer os laços com quem mais ama. Tenha prudência com os gastos. Na conquista, não vai se interessar por aventuras. A união fica mais forte.



LEÃO



Hoje você terá que rever alguns planos: não resista às mudanças. Pode iniciar um romance promissor ou fortalecer a união e a sintonia com seu amor.



VIRGEM



Terá sorte e muitas conquistas. Receba de braços abertos as surpresas do destino. Nas paqueras, vai esbanjar simpatia. Se tem um par, a fase será romântica.



LIBRA



O céu sugere que você vai querer aproveitar o domingo em casa e ao lado da família. Na conquista, use seu charme para atrair admiradores. Muito carinho na união.



ESCORPIÃO



Bom momento para estreitar a relação com amigos, vizinhos e familiares, então, faça contato. Nos assuntos do coração, pode enfrentar algumas divergências.



SAGITÁRIO



Tenha mais atenção para os assuntos relacionados à grana. No amor, vai aumentar o seu desejo de ter segurança. Cuidado com cobranças na vida a dois.



CAPRICÓRNIO



Eita! Seu dia pode começar agitado com uma notícia ou conversa com alguém querido. Nas paqueras, aja naturalmente. A dois, invista na sua criatividade.



AQUÁRIO



Respeite o desejo de ficar no seu canto. Pode se envolver numa relação secreta. Para quem vive um romance estável, bom momento para reforçar a confiança.



PEIXES



Sinal verde para investir numa dieta equilibrada. Pode se aborrecer com uma notícia desagradável. Boas novidades para o seu coração. Cumplicidade no romance.