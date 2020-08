ÁRIES

Controle bem as suas reações para não se desentender com chefe. Sinal verde para paquerar. O diálogo será o melhor amigo da vida a dois: experimente!

TOURO

No serviço, seu empenho pode render uma grana a mais. Marte na Casa dos Segredos sugere uma atração proibida e tentadora. No romance, boa fase para definir metas.

GÊMEOS

Você terá interesse por tudo que possa trazer novas oportunidades. Pode ter conflitos com amigos. No amor, Vênus em Gêmeos realça seu lado mais carinhoso

CÂNCER

Dia perfeito para iniciar as mudanças que deseja no trabalho e também dar aquela repaginada no visual. No amor, cuidado para não medir forças ou entrar em disputas.

LEÃO

Pode fazer parcerias no trabalho ou ter bons resultados em uma sociedade. Evite extravagâncias na alimentação. No amor, demonstre seu companheirismo.

VIRGEM

Bom dia para concluir coisas pendentes Não vá se estressar demais no emprego. Popularidade nas paqueras. A dois, lutem juntos por um objetivo em comum.

LIBRA

Saberá liderar os colegas na realização das tarefas. À tarde, evite tretas com parentes. Chance de engatar namoro. Você vai cobrir o par de carinho e atenção.

ESCORPIÃO

Marte dará sinal verde para você assumir novos desafios. Não entre em discussões. No amor, atração por colega deve aumentar. Na união, noite romântica

SAGITÁRIO

Sua simpatia te ajudará a conseguir tudo que quiser. Muita atenção com os gastos. Pode fazer ou receber uma declaração de amor ou até de casamento.

CAPRICÓRNIO

Você pode descobrir como reforçar o orçamento. Pessoas que já conhece terão mais chance de conquistar você. No romance,melhor vigiar a sua possessividade.

AQUÁRIO

Marte na Casa 3 vai deixar a sua língua muito afiada. A dica é refletir antes de falar e tudo ficará bem. Momentos deliciosos na conquista ou na vida a dois.

PEIXES

Pode ter preocupação com grana, mas terá para correr atrás. No amor, quem está livre pode preferir dar um tempo. Já no romance, a fase pede mais confiança.