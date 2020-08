Horóscopo do dia: previsões para 5 de agosto de 2020

ÁRIES

Você pode precisar de mais silêncio e tranquilidade para cumprir suas tarefas hoje. No amor, aguarde novidades e boas surpresas. Na vida a dois, aposte no diálogo.



TOURO

Assuntos domésticos devem desenrolar melhor. No trabalho, pode contar com o apoio dos colegas. Paqueras em redes sociais vão vingar. No romance, vai estimular o companheirismo

GÊMEOS

No trabalho, é um ótimo momento para apresentar suas ideias. Boas chances em entrevista de emprego. No amor, vai querer manter o romance ou paquera em segredo.



CÂNCER

Pode ter boas ideias para faturar uma grana extra. A Lua na Casa do Conhecimento estimula você investir no aprendizado. No amor, vai querer lealdade e segurança.



LEÃO

Será mais fácil argumentar e convencer as pessoas, seja no trabalho, em casa ou no amor. Na paquera, puxe papo. No romance, você terá prazer em dialogar.



VIRGEM

Você vai se sentir melhor em ambientes sossegados. No amor, pode se interessar por alguém com ar misterioso. Na vida a dois, não esconda do par o que sente.

LIBRA

Terá que ter mais disciplina para dar conta das tarefas sem estresse. À noite, atração por colega deve aumentar. Na união, vai valorizar a sintonia de ideias.



ESCORPIÃO

Boas oportunidades na vida profissional.Também pode se dar bem em jogos e sorteios. Namoro recente pode ficar mais sério rapidinho. No romance, espante as tensões.



SAGITÁRIO

O dia será especialmente produtivo para quem trabalha em casa ou num negócio com parentes. Na paquera e no romance terá prazer em trocar ideias.

CAPRICÓRNIO

Bom dia para negociar e fazer acordos, ainda mais se você trabalha com comércio ou telemarketing. Puxe papo e invista na criatividade na paquera e no romance.



AQUÁRIO

Controlar os gastos pode ser um desafio para você hoje. No trabalho, estimule a troca de ideias. Bons papos podem abrir caminho para um romance sério.



PEIXES

Cuidado com as mudanças repentinas de humor. A saúde vai exigir atenção, Seu charme natural fará sucesso nas paqueras. No romance, resolva tudo com diálogo.