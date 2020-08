Horóscopo do dia: previsões para 6 de agosto de 2020

ÁRIES

Alguém pode querer te passar para trás. Evite depender dos colegas no trabalho. Nos assuntos do coração, talvez queira manter um romance às escondidas.

TOURO

Amigos e colegas terão papel de destaque na sua vida hoje. Parcerias favorecidas. Cuidado para não confundir amizade com paixão. Na união, contorne as diferenças.



GÊMEOS

Fase promissora, especialmente na carreira. Bom doa para cuidar da aparência. Vai ganhar atenções na paquera. Na vida a dois, façam planos.



CÂNCER

Bom dia para se aprofundar nos estudos e se aperfeiçoar na profissão. No amor, pode pintar um romance com alguém de fora. Fase tensa na vida a dois.



LEÃO

Pode enfrentar mudanças inesperadas, especialmente no serviço. Pense na sua saúde. Explore sua sensualidade para atrair ou esquentar o clima com seu amor.

VIRGEM

Somar forças com os colegas de trabalho. Dia promissor para as sociedades em geral. Fortes emoções na paquera. No romance, não seja dependente demais.



LIBRA

Talvez precise tomar algumas providências importantes para o lar. Controle o estresse. Na vida afetiva, pode deixar a paquera ou o seu amor em segundo plano.



ESCORPIÃO

Seu entusiasmo vai contagiar todos à sua volta, o que deve facilitar o trabalho. Use sua boa lábia para conquistar ou envolver a pessoa amada no jogo da sedução.

SAGITÁRIO

Negócios em família estão favorecidos. Preocupação com a família pode deixar seu coração apertado. Ex-amor pode mexer com suas emoções. A dois, evite despertar o ciúme do par.



CAPRICÓRNIO

Terá facilidade para convencer as pessoas, o que deve beneficiar o seu emprego. Na paquera, cuidado para não assustar seu alvo. Na vida a dois, aposte no diálogo.



AQUÁRIO

Convém ficar longe de novos gastos, especialmente com cartão de crédito. Pode se envolver numa relação secreta. Na união, não deixe a insegurança prevalecer.



PEIXES

No emprego, trabalhe em equipe para atingir os objetivos em comum. Na paquera, preste atenção em quem está sempre por perto. No romance, valorize o companheirismo.