Horóscopo do dia: previsões para 11 de agosto de 2020

ÁRIES

Júpiter na Casa do Sucesso pode abrir novos horizontes para a sua carreira. Na conquista, saberá escolher a dedo seu alvo. Doses de muita sedução na relação amorosa.



TOURO

Pode ter boas surpresas com alguém de outra cidade. Favorecidos os assuntos relacionados à Justiça. No amor, não perca tempo remoendo o que passou.



GÊMEOS

Há risco de deixar escapar uma informação sigilosa ou revelar seus planos a gente falsa. Se o romance é secreto, capriche na discrição. Esclareça dúvidas com o par.



CÂNCER

Troque ideias, especialmente com pessoas sábias para aprender mais. Pode pintar romance com colega e tem tudo para dar certo. Na união, a sintonia será deliciosa.

LEÃO

Você vai usar toda sua força para alcançar os seus objetivos. Pode sentir atração alguém do trabalho ou de boa posição social. No romance, respeite as diferenças.



VIRGEM

Vai precisar de muita disciplina para manter o foco no trabalho e terminar o que começou. Namoro a distância recebe bons estímulos. Abra seu coração para quem ama.



LIBRA

Evite deixar assuntos mal resolvidos para não ficar remoendo mágoas. A Lua em Touro turbina sua sensualidade e promete momentos intensos na paquera e no romance.



ESCORPIÃO

Terá ainda mais ambição para correr atrás do que quer. É uma fase de realizações. Lance recente pode evoluir rápido para namoro. Faça planos com seu amor.

SAGITÁRIO

Dê mais atenção à sua saúde. O Sol e Mercúrio reforçam o seu desejo de progredir na carreira. No amor, você vai querer mais sintonia com seu bem.



CAPRICÓRNIO

Algumas mudanças podem não ser tão fáceis como você gostaria. Cuide bem do seu dinheiro. Chance de iniciar namoro. A dois, muito amor e romantismo.



AQUÁRIO

Com os parentes, procure resolver qualquer conflito sem tretar. Pode aumentar seus ganhos com algo feito em casa. nas horas vagas. No amor, evite discussões.



PEIXES

Pode enfrentar mal-entendidos no trabalho. Reserve um tempo para cuidar da saúde. Boas surpresas na paquera. A dois, fase de muita cumplicidade e ótima sintonia.