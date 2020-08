Horóscopo do dia: previsões para 14 de agosto de 2020

ÁRIES

Você pode ganhar dinheiro com uma atividade que faz em casa apenas como passatempo. Encontro com ex deve balançar seu coração. Na união, não dê espaço para dúvidas.

TOURO

Bom dia para apresentar um projeto ou negociar melhorias com seus chefes. Não se assuste se uma amizade se transformar em paixão. No romance, a sintonia será deliciosa.



GÊMEOS

Os astros vão aumentar o seu desejo de melhorar de vida. Pode se envolver com uma pessoa que já é comprometida. Ótimo astral para trocar confidências com seu amor.



CÂNCER

Vai ser fácil cativar as pessoas e se destacar aonde for. Poderá contar com amigos para tudo que precisar. No amor, aproveite o companheirismo e a cumplicidade.



LEÃO

Vai investir nos seus projetos com cautela. Na vida social, fazer o bem a outras pessoas vai alegrar seu coração. No amor, aproveite para falar dos seus sonhos.

VIRGEM

Os estudos estão favorecidos e você deve aprender tudo que puder. Se está só, pode iniciar um romance promissor. No romance, esquenta a relação e deixa tudo mais intenso.



LIBRA

Não medirá esforços para conquistar a admiração dos chefes. Marte na Casa 6 pede cuidado com acidentes. No amor, renda-se aos desejos e inove no sexo.



ESCORPIÃO

Você terá grande facilidade para aprender, então, também vale a pena investir em cursos. Aguarde boas surpresas e novidades incríveis na paquera e na vida a dois.



SAGITÁRIO

Quem sonha em mudar de emprego ou conquistar mais estabilidade no trabalho terá oportunidades de conseguir. No amor, a Lua promete unir ainda mais os casais.

CAPRICÓRNIO

No trabalho, até as tarefas mais difíceis vão parecer mais fáceis. Nas paqueras, vai deixar muita gente aos seus pés. Convide seu amor para um programinha romântico.



AQUÁRIO

Bom dia para quem trabalha com parentes ou tem um negócio familiar. No amor, vai querer encontrar alguém para chamar de seu. Demonstre seu amor ao par.



PEIXES

Você também pode iniciar algo novo e lucrativo em casa nas horas vagas. No amor, nada de sufocar o par com cobranças. Aproveite o dia para investir nas paqueras.