Horóscopo do dia: previsões para 15 de agosto de 2020

ÁRIES

Tudo que fizer para deixar seu lar mais bonito fará bem ao seu astral. No trabalho, sua experiência fará toda diferença. No amor, pode sentir saudade de ex.

TOURO

Você vai sentir uma vontade irresistível de interagir e conversar com as pessoas hoje. Na paquera, pode se declarar para alguém. Ótima sintonia na vida a dois.



GÊMEOS

Os astros também ajudarão você a identificar o que realmente tem valor para a sua vida. No amor, não vai se interessar por casos passageiros. Cuide bem de quem ama.



CÂNCER

No trabalho, saberá o exato valor das coisas e cumprirá direitinho as suas tarefas. No amor, se algo incomoda seu coração, converse para esclarecer as coisas.



LEÃO

Lua e Vênus na Casa 12 acentuam o lado mais generoso do seu coração. Pense na sua saúde. No amor, terá prazer em trocar confidências e compartilhar sonhos.

VIRGEM

Amigos e colegas mais chegados poderão contribuir muito com a sua carreira. Na paquera, pode conhecer uma pessoa especial. A dois, você dará total apoio ao par.



LIBRA

Pode ter oportunidades de chamar a atenção dos chefes e até de conseguir promoção. Nas paqueras, você será exigente. Explore toda sua sensualidade no sexo.



ESCORPIÃO

Lua e Vênus na Casa 9 estimulam os estudos, cursos e concursos. No amor, as afinidades contarão mais pontos. Se tem um romance, Urano pede mais paciência.



SAGITÁRIO

Seu dia pode ser cheio de mudanças. Bom dia para se desapegar das coisas. Forte atração por colega ou alguém conhecido. Clima romântico com a pessoa amada.

CAPRICÓRNIO

Procure fazer contato com amigos e parentes e demonstre todo seu carinho. Se você está só um novo namoro tem tudo para virar compromisso. Muita união na vida a dois.



AQUÁRIO

Terá disposição para cumprir suas tarefas. Bom momento para cuidar melhor do seu corpo. Chance de romance com alguém do trabalho. Dará todo apoio a pessoa amada.



PEIXES

Sua criatividade ajudará você a encontrar soluções rápidas para qualquer situação. Sorte em jogos e sorteios. Tudo bem na conquista e também na relação amorosa.