Horóscopo do dia: previsões para 16 de agosto de 2020

ÁRIES

O domingo será um convite para curtir o aconchego do seu lar. Marte em Áries dá sinal verde para tomar a iniciativa na conquista. A dois, a diversão está garantida.

TOURO

O Sol na Casa 4 ilumina a sua relação com a família e amigos. Pode sem envolver em romance secreto. Na vida a dois, o diálogo será seu maior aliado.



GÊMEOS

A Lua na Casa 2 envia ótimos estímulos para você realizar um sonho de consumo. Quem está livre vai querer mais segurança no amor. No romance, controle o ciúme.



CÂNCER

Evite bater de frente com os outros ou impor as suas vontades. A dica será importante, sobretudo, para a vida a dois: cuidado com a teimosia e com disputas de poder.



LEÃO

Pode pôr fim a um assunto que gera preocupação. Reserve um tempo para descansar. A Lua inferniza seu astral e pode trazer dúvidas e insegurança no amor.

VIRGEM

A Lua na Casa 11 estimula as amizades, parcerias e associações. A Lua garante mais popularidade para você nas paqueras. Na vida a dois, a fase é de estabilidade.



LIBRA

Você vai acordar com uma vontade enorme de se cuidar. Pode se descobrir totalmente apaixonada por alguém da turma. Os astros protegem a relação amorosa.



ESCORPIÃO

Marte na Casa 6 recomenda cuidado com a pressa para não se machucar. Namoro à distância pode enfrentar desafios. A união pede mais conversa e tolerância.



SAGITÁRIO

Bom dia para fortalecer os laços com os parentes. Pode conhecer gente nova e encontrar uma pessoa especial. Co,m sei par, invista no seu charme e carinho.

CAPRICÓRNIO

Você vai querer se cercar de pessoas queridas. A Lua na Casa 7 aumenta o desejo de viver uma relação duradoura. Na união, o céu envia bons estímulos.



AQUÁRIO

Um serviço extra pode render uma boa grana. Cuidado com fofocas à tarde. Terá boa lábia para envolver quem deseja. A dois, esclareça qualquer mal-entendido.



PEIXES

Dia indicado organizar melhor as finanças. Pode pintar um serviço extra bem lucrativo. Há chance de romance com colega de trabalho. A dois, controle a sua possessividade.