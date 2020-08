Horóscopo do dia: previsões para 18 de agosto de 2020

ÁRIES

Pode ter despesas inesperadas ou, então, exagerar nos gastos com supérfluos Boas surpresas com a família no fim da tarde. No amor, abuse do jogo da sedução.

TOURO

Seu dia pode começar tenso em casa. No trabalho, priorize as tarefas que já domina bem. Pode fazer bons acordos no emprego. No amor, será mais fácil se declarar.



GÊMEOS

Procure ter cuidado com as palavras para não se envolver em fofocas no serviço. Uma amizade tem chance de se transformar em paixão. A união pede mais confiança.



CÂNCER

Pode ter problemas com amigos por causa de grana. Boa oportunidade de conseguir aumento de salário. No amor, só vai investir se sentir que o lance tem futuro.



LEÃO

Lua e Sol em Leão deixam você mais confiante para buscar seus sonhos. Pode se apaixonar por pessoa de outra cidade. Na união, cuidado para não impor suas vontades.

VIRGEM

Cuidado para não assumir mais tarefas do que pode cumprir. Quem está livre pode se envolver num caso amoroso secreto. Na vida a dois, não dê espaço para dúvidas.



LIBRA

Pode ter novidades importantes, capazes até de dar uma guinada na sua vida. Sinal verde para investir na paixão com colega. A dois, não perca tempo com discussões.



ESCORPIÃO

No emprego, precisa ficar de olho com rivais no trabalho. Cuidado se trabalha em sociedade. Lance na paquera pode alegrar o seu coração. Na união, sintonia total.



SAGITÁRIO

Vai mostrar ainda mais interesse no emprego, o que deve agradar os chefes. Uma nova paixão pode te pegar de jeito. Para quem tem um par, invista na sensualidade.

CAPRICÓRNIO

Lua e Sol na Casa 8 anunciam uma boa fase para mudanças em qualquer área da sua vida. Lance recente pode ficar virar namoro sério. Na vida conjugal, momentos ardentes.



AQUÁRIO

A união faz a força e você deve apostar nisso para ter um dia produtivo no trabalho. Na paquera, terá coragem para se declarar. Na vida a dois, dia repleto de carinho.



PEIXES

Seu empenho no serviço pode render grana extra. Zele mais pela sua saúde. Sinal verde para conquistar um novo amor. Na vida a dois, melhor evitar discussões.