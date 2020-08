ÁRIES

Sol e Mercúrio no seu paraíso astral realçam a sua criatividade e trazem sorte em jogos. Dia ideal para namorar e curtir as coisas boas da vida com seu bem.

TOURO

Aposte no seu carisma para estimular os colegas e agradar a clientela no trabalho. Bom entrosamento com a família. Sucesso garantido nas paqueras e no romance.



GÊMEOS

Você vai esbanjar criatividade e pode ter boas ideias. Pode se destacar no trabalho. A dois, vai querer mais privacidade para conversar e trocar confidências com seu bem.



CÂNCER

Com raciocínio ágil, você terá respostas rápidas para tudo e isso será notado pelos colegas e chefes. No amor, a hora é de controlar sua possessividade para não sufocar o par.



LEÃO

A Lua na Casa 2 acentua o seu tino comercial e indica mudanças positivas para o seu bolso. Use seus encantos para atrair novas paqueras. Boas conversas na vida a dois.

VIRGEM

Sol e Mercúrio na Casa 12 facilitam as pesquisas e investigações em geral. Cuidado com falsidades. Na paquera, puxe papo. No romance, não esconda nada do par.



LIBRA

No serviço, trabalhar a sós será mais produtivo. Além disso, convém ficar bem longe de conversas. Atração proibida deve balançar seu coração. A dois, troque confidências.



ESCORPIÃO

Terá todo apoio dos astros para correr atrás dos seus ideais. Quem está livre talvez queira dar um tempo dos romances. Se já tem um par, é hora de fortalecer o companheirismo.



SAGITÁRIO

É um bom momento para mostrar suas habilidades e negociar melhorias. Se está só, pode se interessar por alguém do trabalho. A dois, hora de fazer planos com seu amor.

CAPRICÓRNIO

Você vai se interessar por tudo que possa trazer novidades à sua vida. Invista nos estudos. Nos assuntos do coração, você dará mais valor às afinidades.



AQUÁRIO

Com Lua e Mercúrio na Casa das Transformações, você pode ter um dia cheio de mudanças e novidades. No amor, os astros realçam a sua sensualidade: hora de ousar.



PEIXES

Poderá fazer parcerias e acordos muito valiosos. Bom diálogo com os colegas de trabalho. Vai querer namoro sério e não dará atenção para quem só quer aventura.