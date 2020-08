Horóscopo do dia: previsões para 22 de agosto de 2020

ÁRIES

Pode ter conflitos em família. Evite bater de frente com chefes. No amor, pode se envolver com alguém do trabalho. No romance, respeite as diferenças para não brigar.

TOURO

Problema de saúde ou no trabalho deve tumultuar um pouco o seu sábado. Aguarde novidades emocionantes na paquera. Na união, a fase é de muito carinho e sedução.



GÊMEOS

Há risco exagerar nos gastos. Dia perfeito para cuidar da casa. Na paquera, veja lá com quem vai se envolver para não ter aborrecimentos. A dois, cautela com o ciúme..



CÂNCER

Seu sábado pode ser tenso em casa. Resolva com uma conversa madura. O Sol estimulará as paqueras. No romance, não deixe a família interferir demais na relação.



LEÃO

Falar menos e ouvir mais é a dica de ouro do céu para você. O Sol envia ótimas vibrações para o seu bolso. No amor, melhore o diálogo e controle a sua possessividade.

VIRGEM

Você pode enfrentar um momento de altos e baixos nas finanças. Na paquera, será mais fácil atrair alguém que combine com você. Não sufoque quem ama com cobranças.



LIBRA

O astral está tenso e é provável que nem tudo saia como você planejou. O Sol na Casa 12 indica atração por pessoas comprometidas. A dois, compartilhe suas preocupações.



ESCORPIÃO

No serviço, tenha muito cuidado com distrações e com fofocas. Entre em contato com amigos. A união pede mais confiança. Melhore o diálogo e esclareça dúvidas.



SAGITÁRIO

Evite fechar negócios ou empréstimos com alguém da turma. Fase boa para sua carreira. Forte atração por alguém do trabalho. Na união, respeite as diferenças.

CAPRICÓRNIO

A Lua na Casa 10 incentivará você a lutar com toda garra pelo que quer. Sair da rotina pode estimular as paqueras. No romance, atitudes autoritárias podem causar crise.



AQUÁRIO

Mantenha a calma para vencer os obstáculos e controle o estresse para não prejudicar a sua saúde. Nos assuntos do coração, você vai querer segurança.



PEIXES

Você pode ter decepções com filhos e amigos mais chegados. Nos assuntos afetivos, vai querer um amor verdadeiro. No romance, hora de demonstrar seu carinho.