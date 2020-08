Rio - Os valores amorosos estarão mais voltados para segurança material e o conforto nesta semana. Vênus está no signo de Câncer onde se encontra nutridor, sensível e maternal. No entanto, esse trânsito não costuma se dar bem com Marte em Áries, que é objetivo e direto.



A cigana Sara Zaad sugere evitar conflitos, brigas e, principalmente, tomar cuidado com a manipulação emocional nesse período. “Devemos ter cuidado para não guardar mágoas e ressentimentos, uma vez que nos acompanharão durante o restante da lunação. Câncer é um signo de muita memória e em várias ocasiões acaba se ofendendo por qualquer bobagem", aconselha a sensitiva.



ÁRIES



Esta semana você estará bastante ousado e, também, querendo resolver de vez qualquer mal entendido que possa ter ficado de momentos anteriores, iniciando a semana de uma forma mais corajosa e impulsiva, mas muito cuidado pois seu parceiro/parceira provavelmente estará um pouco mais sensível do que o normal, e isso pode gerar brigas e desgastes entre vocês. Para aqueles que já tem um relacionamento sério e estão nesta pandemia isolados na mesma casa com seu par cuidado para excessos de sensibilidades e melindres que dificultam qualquer relação e para aqueles que não tem uma relação ainda mas tem já uma paquera, um “crush”, é o momento de dizer o que sente e se declarar mas vocês ainda devem ficar um pouco afastados por conta da pandemia. Caso a pessoa não queira sair por estar respeitando o isolamento social você deve aceitar e aguardar uma melhor oportunidade, não force nada nem brigue, pois a saúde vem em primeiro lugar.



TOURO

Se você está interessado em alguém que tal demonstrar? Se você não dizer a pessoa o que sente ela nunca vai saber não é mesmo? Está na hora de você deixar um pouco este seu lado observador e partir para a ação, aproveitando que marte está te dando este impulso. Permita-se envolver e se surpreenda com o que um pouco de ousadia pode fazer na sua vida. Você é normalmente tradicional mas esta semana está favorecida para que você saia fora do padrão e se arrisque mais em quesitos amorosos. Caso você já esteja em um relacionamento sério que tal chegar na pessoa e reforçar o amor que você sente por ela, fazer algo diferente para apimentar a relação? Não tenha medo de se declarar para o seu parceiro/parceira. Este momento de isolamento social não é desculpa para não cuidar do relacionamento, viu?



GÊMEOS

Você já parou para pensar o quanto a segurança material é importante dentro de um relacionamento amoroso? Não descuide deste quesito na sua vida, e procure se organizar material e financeiramente para estar em um relacionamento. Caso você já esteja em um preste atenção em como está a vida financeira do casal? Como vocês planejam seus gastos, como vocês dividem as despesas, vocês se planejaram durante a pandemia para passar por eventuais momentos mais desafiadores? Muitas vezes achamos que só o amor resolve mas quantos casais se separam porque a vida financeira está um caos e os dois não conseguem se entender nesta parte? Esta semana é a ideal para que você coloque estas questões em prática. Converse com seu amor, veja como vocês podem se estabilizar para conseguir conquistar os sonhos de vocês? Não é porque estamos no isolamento social que vamos descuidar dos projetos em comum do casal. Para aqueles que estão solteiros alguém do seu círculo de amizades pode se declarar esta semana, esteja atento.



CÂNCER

Esta semana você vai estar extremamente amoroso, e talvez um pouco carente e sensível demais, pois Vênus está neste momento no seu signo. Muito cuidado para você não arrumar inimizade e briga com seu parceiro de bobeira, porque você entendeu erradamente algo que ele falou, e evite bater boca em redes sociais, viu? Aproveite a semana para demonstrar aquilo que você tem de melhor para o parceiro que é seu jeito amoroso, carinhoso, protetor, que se preocupa com a relação e o ser amado. Caso você esteja sem um relacionamento sério mas esteja de olho em alguém procure demonstrar quem você é de verdade canceriano, não tenha medo de mostrar ao outro a sua verdadeira personalidade pois se ele não gostar ele que dê espaço para que outro que goste do seu jeito carinhoso e protetor chegue. Procure criar em torno de si um ambiente tão envolvente, doce e seguro que com certeza ninguém irá querer sair dos seus braços e do seu colo aconchegante.



LEÃO

Cuidado com a teimosia esta semana! É importante ter um pouco de jogo de cintura e observar mais, pensar mais antes de falar qualquer coisa que possa magoar a outra pessoa. É uma semana mais para reflexão do que necessariamente para ação de sua parte. Caso esteja em um relacionamento procure observar mais as suas atitudes e as atitudes do parceiro e sim, coloque sempre seu ponto de vista e opinião sobre o que deve ser mudado, mas evite a todo custo se colocar como o dono da verdade. Qualquer movimento impensado de sua parte pode colocar tudo a perder e inclusive detonar a relação. Caso você esteja solteiro aproveite a semana para observar mais quem é a pessoa que você está interessado, não tome nenhuma atitude de falar nada por enquanto, guarde por enquanto seus sentimentos para si.



VIRGEM

Virginiano, que tal você falar ao outro o que lhe incomoda e dizer ao seu parceiro as suas condições para o relacionamento? Muitas vezes você reclama tanto que o parceiro não te entende mas você também não diz o que é importante para você. E muito cuidado também para não se colocar numa posição de subserviência demais e deixar para trás os seus próprios interesses. Uma relação é feita de duas pessoas que são responsáveis por ela de forma igual. Para aqueles que ainda não tem um par que tal você primeiro olhar para dentro de si e limpar todas as mágoas de relacionamentos anteriores, para não descontar no outro frustrações que nada tem a ver com ele, e sim com antigos parceiros? E também não use traumas do passado como desculpa para não voltar a amar, não se feche!



LIBRA

Esta semana pode ser muito desafiadora em termos de relacionamentos, com muitas brigas e discussões então evite ao máximo entrar em conflito com seu par e seja mais observadora. Use o seu jeito mais tranquilo para controlar a situação e aproveite faça uma autoanálise e se pergunte se o seu relacionamento atual realmente está valendo a pena. Será que os conflitos não estão sendo maiores que os momentos de paz, amor e harmonia/ será que essa pessoa realmente lhe respeita ou só está vendo as necessidades dela? É importante que você faça esta reflexão e só conserve em sua vida aquela pessoa que vá lhe fazer bem e crescer junto contigo. Não esteja com alguém somente para não estar só mas sim porque a pessoa realmente é aquela que vale a pena para sua vida. Para aqueles que estão solteiros é hora de pensar e colocar no papel: quais as características principais na pessoa que eu desejo para ter ao meu lado? O que ela precisa ter? Somente cuidado para não idealizar demais e fazer na cabeça uma ideia de um príncipe ou princesa que seja totalmente irreal. Procure realmente ver quais as qualidades que você apreciaria ter em seu parceiro e também fala a sua parte e seja alguém que outra pessoa gostaria de ter ao lado. Aquilo que você exige deve ser o que você também dá ao outro para que a relação seja recíproca.



ESCORPIÃO

Muito cuidado para que nesta semana você não desconte no seu parceiro ou parceira toda a sua frustração de estar se sentindo limitado e preso durante esta quarentena. Saiba que não é só você, mas todos que passamos por isso, e não é justo que seu parceiro receba toda esta carga negativa, não é mesmo? Procure evitar as brigas na relação, e se possível se recolha mais um pouco e evite conflitos. Caso a pessoa queira brigar deixe ela falando sozinha ou a chame para fazer algo que vá ajudar ao próximo, para que vocês de alguma maneira possam se sentir mais unidos em prol de uma causa que é maior do que vocês dois. Para aqueles que estão solteiros comecem a olhar para o lado e perceber suas amizades. Quem sabe o que você procura não está ali do seu ladinho e você ainda nem viu? É importante também que você encontre alguém que tenha os mesmos valores que você, principalmente espirituais.



SAGITÁRIO

O amor não é um jogo de poder e aquela relação não veio para tirar a sua liberdade porque a liberdade está em nós, na nossa mente, na nossa alma, e ninguém nos tira. É importante que você pense o que deseja numa relação e não tenha medo de se entregar de verdade. Uma hora o jogo cansa e você vai se perceber cansado, sozinho e infeliz. Esta semana pense no grande poder de transformação que um amor intenso, verdadeiro e real pode trazer a sua vida. Viva o amor possível, aventure-se, chame o seu amor para voar contigo. E saiba que às vezes parar um pouco em casa e perceber que aquilo que tanto buscamos no mundo afora está ao nosso ladinho não tem preço! Valorize a pessoa que está ao seu lado. Para aqueles que estão solteiros já parou para olhar no seu trabalho? Ali pode estar alguém que está doido pra começar uma história contigo e está só esperando você dar uma chance. É na rotina diária que podemos encontrar alguém, não necessariamente numa balada, numa festa ou lugares semelhantes. O amor pode estar ao seu lado todos os dias pertinho de sua mesa de trabalho e você nem percebe.



CAPRICÓRNIO

Você já parou para se colocar no lugar da outra pessoa da sua relação, ou você está apenas reclamando que ela não age como você gostaria? É importante que saibamos ter empatia com quem está ao nosso lado e procuremos saber também as suas necessidades e queixas, pois ele não vive somente para satisfazer as nossas vontades e expectativas. O mundo não gira somente em torno das suas dores capricornianos. E caso tenha acontecido algo que lhe fez mal e te magoou fale com a pessoa, em vez de ficar guardando ressentimento e se culpando e culpando o outro porque você se doa tanto e não recebe em troca aquilo que você doou. Faça pela pessoa aquilo que você quer fazer, mas não faça para obter reconhecimento. Caso você esteja solteiro esteja preparado para receber uma proposta de namoro ou quem sabe de um relacionamento mais sério, ou então não espere, faça você mesmo a proposta caso perceba que a pessoa valha a pena. Não espere perdê-la para valorizá-la depois.



AQUÁRIO

Nem sempre um amor vive de situações extraordinárias e momentos de romance de novela, mas o amor vai se construindo aos poucos no dia a dia e é bom que coloque a cabeça para refletir e se faça esta pergunta: será que eu estou demonstrando amor no meu dia a dia com o meu parceiro/parceira ou estou esperando algum momento especial que nunca chega? Nem sempre precisamos de um momento especial e mágico porque somos nós que fazemos este momento especial e mágico, está tudo em nós. Seja gentil no seu dia a dia, faça pequenas coisas como um jantar especial, ou cuide da saúde do seu parceiro, ou se preocupe em saber como foi o dia dele, o que ele está pensando nesta pandemia, converse, dialogue. Muitas vezes precisamos apenas nos colocar no lugar do outro um pouquinho para perceber que ele pode estar se sentindo negligenciado. Cuide do seu amor antes que outra pessoa venha cuidar! Para aquele que está solteiro não procure muito longe de você pois o seu amor pode estar nas situações corriqueiras do dia a dia. Perceba aquela pessoa que é sempre prestativa, gentil, que ajuda a tornar o seu dia mais doce, seja com um bom dia, seja com uma mensagem especial. Pode ser justamente a pessoa que você pode estar buscando. Você sempre busca alguma situação original e inesperada mas o inesperado pode estar nas coisas simples do dia a dia. Observe mais quem está ao seu redor pois o amor mora nos detalhes.



PEIXES



Esta semana aproveite para namorar um pouco, não deixe o romantismo de fora da relação, viu? Estamos numa pandemia em que a preocupação com a saúde está acima de tudo mas não deixe o seu amor de lado. Para aqueles que estão diariamente com seus parceiros é desafiadora a convivência mas podemos e devemos sim torná-la mais leve, sensual e amorosa. Prepare um jantar diferente, faça uma pipoca ou peça uma pizza ou algo para comer enquanto veem um filme juntos. Aqueles que têm filhos coloquem as crianças para dormir um pouco mais cedo e vão se curtir com um momento a dois. O coronavírus não é desculpa para deixarmos de lado nosso relacionamento. Para aqueles que estão solteiros a procura de alguém esta semana promete e você pode ter encontros quentes mas procure se proteger da melhor maneira possível e não vá sair para se aglomerar, respeite todas as normas de convívio social. E se não der pra estar junto fisicamente que tal uma conversa mais apimentada virtualmente mesmo? Neste momento de pandemia precisamos nos reinventar. O que não pode é deixar de ser feliz!