Horóscopo do dia: previsões para 30 de agosto de 2020

ÁRIES

Um domingo em família pode fazer muito bem ao seu coração. A saúde pode exigir atenção. Paqueras animadas. No romance, você vai querer mais companheirismo.

TOURO

Vai ser bom ter notícias de quem estima. À tarde, Mercúrio vai pedir diversão. Pode pintar um clima de romance com alguém da turma. Boa sintonia na vida a dois.



GÊMEOS

Contato com pessoas que moram longe devem renovar o seu astral. Organize melhor as finanças. Sair da rotina pode estimular as paqueras. Cuide de quem ama.

CÂNCER

O convívio com amigos pode ficar tenso e há risco até de rompimento no fim da tarde. A Lua realça a sua sensualidade e garante sucesso nas paqueras e no romance.



LEÃO

Fique perto de gente que levanta o seu astral e não perca tempo com divergências. No amor, não dê tanta atenção às diferenças. Melhore o diálogo com seu bem.

VIRGEM

Aproveite o dia de folga para cuidar melhor do seu corpo e visual. Na conquista, usará seu poder de sedução para fisgar quem deseja. A dois, afaste as dúvidas.



LIBRA

É importante se aproximar da família e compartilhar seus planos. Seu charme deve movimentar as paqueras. Na união, fase perfeita para um programa romântico.



ESCORPIÃO

A Lua na Casa 4 fortalece a sua relação com os parentes. Urano na Casa 7 pode surpreender você com um novo amor. Se você já tem seu par, livre-se da insegurança.



SAGITÁRIO

Faça contato com as pessoas queridas. Cuidado para não exagerar nos gastos. Vai sonhar com um amor para chamar de seu. Muita sensualidade no sexo.

CAPRICÓRNIO



Bom dia para curtir as coisas boas que conquistou na sua vida. Na paquera, pode ter surpresas quando menos esperar. Fase positiva a dois, mas evite o ciúme e as cobranças.



AQUÁRIO

Vênus na Casa 6 aconselha a cuidar melhor da alimentação e beleza. Pode se envolver com alguém conhecido. Na união, reforce a cumplicidade e a confiança.



PEIXES

Você pode ficar muito dividida entre o desejo de descansar e a vontade de se divertir. Pode pintar um romance com colega. Mercúrio estimula o diálogo com seu amor.