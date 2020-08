Descubra como a lua cheia pode influenciar a sua semana; confira as previsões para o seu signo!

Rio - A lua cheia é o momento em que o satélite natural chega a energia máxima, ao clímax. O que você plantou na lua nova? Como enfrentou os obstáculos durante a fase crescente? O Sol em Virgem, signo de Terra, é objetivo, pragmático, sabe exatamente o que quer e não procrastina em nada. Caso você tenha conseguido ultrapassar os desafios, a lua cheia é o momento de colher e se beneficiar com as realizações.



A cigana Sara Zaad lembra que a lua cheia revela um transbordar de acontecimentos e que tudo fica evidenciado, tanto os sucessos quanto os fracassos. “Com a Lua no signo de Peixes, é importante direcionar as nossas energias para a nossa conexão com nossos guias, com a nossa espiritualidade e utilizar a intuição de forma concreta, aproveitando a energia virginiana. Medite, interiorize e busque seu equilíbrio emocional”, aconselha.



As tensões entre Marte e Saturno faz com que o período seja de dificuldade. No entanto, não adianta brigar nesta fase da lua, seja grato pelo que conseguiu realizar. Já o que não deu certo, conserte durante na fase minguante. “Tenha serenidade, tranquilidade e empatia com o outro. O Sol virginiano mostra para lua pisciana que a solidariedade não tem que ser somente com energias positivas e orações, mas ‘botando a mão na massa’ e ajudando de forma concreta”, conclui a astróloga.



ÁRIES



Nesta lua cheia você pode se sentir um pouco frustrado porque as coisas não estão andando como deveriam para o seu gosto, pois você gosta que tudo seja mais rápido. Os signos de terra estão imperando nesta lunação e te obrigando a 'parar'. É necessário ter muita paciência. Não adianta tentar forçar as situações. Isso será pior. Durante o período é importante que você observe mais, observe o seu interior e canalize toda a energia que está dentro de você para realizar um esporte, por exemplo. Em compensação, se você usar a sua ousadia e impetuosidade, pode se reinventar e conseguir novas fontes de renda. Contudo, é preciso ter os pés no chão e olhar empreendedor para perceber algo novo. Mantenha o seu cotidiano minimamente organizado, uma vez que à medida em que você planeja o seu dia a dia os demais assuntos também se alinham.



TOURO

Nesse período existem chances de você colher o resultado daquele projeto que você iniciou na lua nova. Pode ser que ele não venha exatamente com o resultado que você gostaria, então é importante manter o jogo de cintura para se adaptar. Mesmo que você odeie mudar seus planos, tenha bom senso para reconhecer aquilo que tem de ser deixado de lado, por mais que seja difícil. Em compensação, enquanto os signos de fogo sofrem demais por não agirem rápido da maneira que gostariam, os taurinos conseguem se dar bem com este movimento mais lento das coisas. Use a internet e as mídias sociais com inteligência, pois o momento pede adaptações às novas tecnologias. Isso interferirá diretamente na sua vida profissional, seja você empreendedor ou empregado. Seja criativo, original e saiba se reinventar.



GÊMEOS



Cuidado para que o seu desequilíbrio emocional não interfira no seu trabalho. Você estará com as emoções à flor da pele e sem saber lidar da maneira adequada. Evite brigas com amigos! Comportamentos extremistas não serão bem vindos. É importante que você tenha em mente que por mais que você esteja estressado, limitado e restrito em muitas atividades, todos estão vivendo um momento parecido. Procure colocar, de forma clara, sua posição em casa, com sua família, observando bem o que cada um pode sentir. Tente entendê-los, tornando o dia a dia mais leve e divertido para todos.



CÂNCER



Cuidado com brigas no ambiente de trabalho, isso pode atrapalhar a sua imagem, inclusive causando uma demissão – algo grave no período que vivemos. Caso você tenha seu próprio negócio e dependa das redes sociais para fazê-lo crescer, tenha jogo de cintura para evitar discussões com clientes. Mantenha um alto nível de perfeição na prestação dos serviços. Evite fofocas e intrigas em redes sociais de pessoas que possam te desestabilizar. Perceba se vale a pena responder a uma provocação ou ficar calado. Nem tudo necessita de resposta, como nem tudo deve ser compartilhado. Aproveite o momento para encontrar um amigo querido que pode se transformar em um ponto de conforto e otimismo para estes momentos turbulentos.



LEÃO



Durante a semana o dinheiro chegará com mais facilidade na sua vida. Aproveite, mas tenha cautela. Gaste uma fração, mas guarde outra. Para aqueles que trabalham com vendas ou serviços, será uma semana abençoada. Inove nos seus produtos. Ofereça uma nova forma dele chegar até o cliente. Pense em alternativas e use mais a internet e as redes sociais para se reinventar. Você será muito bem recompensado. Contudo, não seja ingênuo e tenha cuidado com sociedades e parcerias. Tenha pé no chão e utilize o olhar criterioso do sol virginiano antes de fechar qualquer oportunidade de negócio. Durante esta semana, leonino, cuide da sua esperança e da sua fé. Não perca sua fé na humanidade e, o mais importante, não perca fé em si mesmo.



VIRGEM



Evite idealizar as pessoas durante a semana, você poderá se decepcionar. Exercite seu senso crítico, principalmente, em relação a transações financeiras e parcerias. Deixe bem claro aquilo que você espera de um sócio, por exemplo, para que depois você não se aborreça. Evite brigas que podem gerar brigas violentas e até agressões físicas. Os ânimos estarão quentes! Mostre o seu valor como pessoa e não permita que ninguém abuse da sua boa vontade em ser útil. Fale de forma clara e objetiva sempre, para não deixar margem para nenhum tipo de dúvida. Demonstre solidariedade e faça serviços voluntários para ajudar os grupos menos favorecidos pela sociedade e que estão sofrendo neste período de pandemia.



LIBRA



Dê mais atenção a sua carreira, mesmo no momento que vivemos. Você pode estar negligenciando seu trabalho ou negócio e isso aborrece quem trabalha com você ou o seu sócio. É importante cuidar da família, mas não se 'desligar' da atividade profissional. Lembre-se que nesse plano físico nós precisamos de dinheiro para sobreviver. Você pode estar um pouco irritado e mal humorado e isso prejudica o seu dia a dia, seja com os colegas de trabalho ou em sua casa. Lembre-se que não é a hora de afrouxar as regras de distanciamento e isolamento social. A pandemia ainda não acabou e você pode se colocar em risco e deixar quem você ama em uma situação de vulnerabilidade.



ESCORPIÃO



Por mais que você esteja profundamente entediado pelos longos períodos em casa, tenha muita cautela ao sair. Não dê bobeira e evite se contaminar e prejudicar você e quem você ama. Estar em casa é algo que você faz não só por você e por sua família, mas por toda a sociedade. Cuide de sua saúde, pois estará mais vulnerável a infecções. Tenha sensibilidade ao falar com o próximo, principalmente no ambiente de trabalho. Evite intrigas e discórdias. Caso você não tenha nada interessante para dizer, é melhor ficar calado. O clima já é desafiador, então não o torne ainda mais difícil.



SAGITÁRIO



Atenção com brigas no seu ambiente de trabalho e com colegas que sentem inveja do seu brilho pessoal e do jeito otimista e descontraído de levar a vida. Controle o seu jeito muito direto e sem filtro pode causar situações embaraçosas que chateiam as pessoas que trabalham com você. Lembre-se que durante a lua cheia tudo fica mais intenso e exagerado, por isso devemos ter mais cuidado no trato com as pessoas. Esteja preparado para encerrar ciclos e situações. Cada situação e pessoa tem um momento ao nosso lado, mas em algum momento teremos de nos despedir. Não prolongue o processo.



CAPRICÓRNIO



Tenha muita paciência e resignação para entender que as coisas não vão correr com a rapidez que você gostaria. Seja determinado e saiba esperar até que seus projetos, principalmente os financeiros, floresçam. Todos precisamos dar uma cota de sacrifício pessoal neste momento e com você não será diferente. Evite gastos desnecessários e continue controlando suas finanças. Para quem trabalha com vendas ou presta algum tipo de serviço, aproveite a semana que será promissora. Mesmo que o ganho seja discreto, ele será constante. É importante poupar! Tenha muito bom senso e discernimento, sempre pensando a longo prazo e tendo pé no chão para atingir todos os seus objetivos.



AQUÁRIO



Nesta semana você será surpreendido com segredos sobre alguma pessoa e isso pode te chatear. Tenha calma e não aja de maneira precipitada. Para quem trabalha em casa, vendendo algum produto ou oferecendo serviço pelas redes sociais, atente-se para situações fraudulentas e enganosas. Cuidado com cartões de crédito. Caso necessite comprar algo, use os sites conhecidos e confiáveis. Desconfie de propostas tentadoras, pois elas podem prejudicar a sua saúde financeira. Por fim, todos vivemos um momento delicado com essa pandemia de coronavírus. Cuide de sua saúde e não saia sem tomar os cuidados de higiene.



PEIXES



A sua maneira de ver o mundo, com esperança, fé e empatia pode ser um alento para quem está perdendo a fé na humanidade. Acredite, a sua presença sensível e compassiva pode ser um bálsamo para aqueles que precisam de você e buscam suas palavras e sua sensibilidade. Por outro lado, por você acreditar nas pessoas, pode não ver a maldade, então cuidado com ingenuidade ao extremo. Se a sua intuição disser que você não deve confiar em alguém, não confie. Estamos em uma lua cheia e nela tudo ficará mais claro. Preserve sua energia psíquica, pois durante esse período você se torna uma 'esponja', sugando influências e cargas negativas de quem se aproxima. Ajudar sim, mas carregar a cruz do outro JAMAIS!