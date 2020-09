ÁRIES

Os astros vão ajudar a ter reconhecimento na carreira. Um clima de mistério pode espantar a rotina a dois. Caso escondido movimenta a conquista.



TOURO

No trabalho, melhor tomar cuidado com o que diz para evitar problemas. Seu lado sedutor virá à tona na paquera! Estreite os laços com o par.



GÊMEOS

Dê atenção ao trabalho. Mudanças em casa contam com a força dos astros. Pegue leve nas críticas a dois. Talvez a conquista fique em segundo plano.

CÂNCER

Vai querer colocar a conversa em dia com os amigos, mesmo que virtualmente. Os astros indicam atritos com o par. A paquera conta com boas energias.



LEÃO

Astral favorável para quem pensa em mudar de trabalho ou quer subir na carreira. Sexo quente com sua cara-metade. Aposte na sensualidade na paquera.



VIRGEM

Deixe as críticas de lado e ajude os colegas, seja no trabalho ou na vida pessoal. Romance iniciado agora tem chances de firmar. Dê carinho ao par.

LIBRA

Tenha cautela ao cuidar da saúde e ao lidar com o pessoal de casa. Caso escondido promete ser quente. Ouça sua intuição ao lado da sua cara-metade.



ESCORPIÃO

Tire proveito da sua criatividade para brilhar no trabalho. Há chance de se apaixonar à primeira vista. Anime seu romance com uma declaração.

SAGITÁRIO

Olho aberto com a grana para não ter prejuízo. A carreira pode ter um impulso. Pode pensar em reatar com um ex-amor. A dois, cuidado com o apego.



CAPRICÓRNIO

Dia perfeito para conhecer gente nova, até em trabalho remoto. Os astros favorecem um namoro à distância. Se vive com o par, ambos precisam ceder.



AQUÁRIO

Planeje melhor seus gastos. Olho aberto no serviço: alguém pode trair sua confiança. Ex-amor deve reaparecer. O desejo anima as coisas a dois.



PEIXES

Terá mais confiança para correr atrás do que quer. No trabalho, saia da zona de conforto. A dois, aposte no diálogo. A paquera promete boas novas.