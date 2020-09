Horóscopo do dia: previsões para 3 de setembro de 2020

ÁRIES

Boas energias no trabalho – você dará conta das cobranças. Seu charme vai ajudar a ter sucesso na conquista e a derreter o coração de quem ama.

TOURO

O serviço vai render mais se você ouvir as opiniões dos outros. Não conte apenas com a sorte. Vai arrasar na conquistar! Use a criatividade a dois.

GÊMEOS

Será mais fácil realizar mudanças em casa hoje. Pode dar um passo mais ambicioso na carreira. Valorize as afinidades com a sua cara-metade.



CÂNCER

Seu lado disposto a aprender ganha destaque. Tenha cuidado com mal-entendidos com colegas e clientes. Diálogo em alta na conquista e junto do par.



LEÃO

Dia favorável para largar um vício. Não espere que o dinheiro caia do céu. Seu jeito descontraído dá as caras na paquera. Faça algo diferente a dois.



VIRGEM

Cuidado para não bater de frente com alguém no trabalho. A intimidade pode fortalecer os laços a dois. Se está a fim de alguém, tome a iniciativa!



LIBRA

Na profissão, poderá conquistar o reconhecimento que merece. Altas doses de cumplicidade com o par. Caso proibido com ex-amor não está descartado.



ESCORPIÃO

Contará uma dose extra de sorte e há chance de se dar bem em jogo ou sorteio. Cuidados com a saúde em alta. Romantismo a dois. Vai brilhar na paquera!



SAGITÁRIO

Poderá contar com o apoio da família se precisar de conselho ou ajuda com a grana. Terá mais sintonia com o par. Pode pintar novidade na paquera.



CAPRICÓRNIO

Tenha cuidado com o que compartilha com os outros, especialmente quem mora longe. A vida a dois estará animada. Invista num bom papo na conquista.



AQUÁRIO

Aproveite o astral para organizar as contas. Ouça seu sexto sentido. Será mais fácil conversar com quem ama. Lance recente pode acelerar seu coração.



PEIXES

Aposte jogo de cintura para ter sucesso. Mas procure entender os motivos de alguém antes de julgar. Isso vale para o amor e para o trabalho.