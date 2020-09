Horóscopo do dia: previsões para 4 de setembro de 2020

ÁRIES

Você vai esbanjar disposição e autoconfiança em tudo o que fizer. Dê o primeiro passo na conquista! Pode pintar novidades com sua cara-metade.



TOURO

Hoje, se sairá melhor em tarefas que podem ser feitas a sós. Se está sem um par, vai seduzir o alvo com sua boa lábia. Abra seu coração no romance.



GÊMEOS

Pode se interessar por desafios no trabalho. Pegue leve nos gastos. Contato virtual com a turma ajuda na conquista. O companheirismo cresce a dois.



CÂNCER

Pode dar um passo importante na carreira. Se está só, há chance de se envolver com alguém que conheceu virtualmente. Resolva as diferenças a dois.



LEÃO

O conhecimento será a chave para progredir. Pode receber uma grana extra. Paquera com alguém de longe deve render. Surpreenda sua alma gêmea.



VIRGEM

Mudanças inesperadas podem acontecer no trabalho. A dois, a paixão aumenta, mas uma briga não está descartada! Aposte na sensualidade na paquera.



LIBRA

Redobre os cuidados com trabalhos em grupo. Fará de tudo para proteger seu relacionamento. Se está saindo com alguém, esse caso pode ficar sério.



ESCORPIÃO

Talvez tenha que fazer sacrifícios para atingir seus objetivos, Redobre os cuidados com a saúde. Pode ser que a vida amorosa fique em segundo plano.



SAGITÁRIO

Não conte só com a sorte se surgir um problema. Se quer um novo emprego, corra atrás agora! Explore seu charme na paquera. Mil maravilhas a dois.



CAPRICÓRNIO

Assuntos de família podem exigir sua atenção. Boas energias no trabalho em equipe e no home office. Controle o ciúme ao lidar com quem ama e na conquista.



AQUÁRIO

Mudanças no serviço estão favorecidas. Terá boas notícias na conquista. O diálogo será o melhor caminho para esclarecer um mal-entendido a dois.

Cuidado com a tentação de gastar demais. Batalhe pelo que deseja. Há sinal de muito carinho com o par! Se está só, não deixe a insegurança dominar.



PEIXES

Cuidado para não brigar com alguém conservador. Expresse o seu carinho ao par. Se não tem compromisso, há boas chances de conhecer alguém novo.