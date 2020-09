Rio - A tensão entre Vênus e Marte em relação a todos os signos é um posicionamento marcante nesta semana. A lua cheia é outro ponto relevante, uma vez que sinaliza o momento que o satélite natural da Terra está em oposição ao Sol. Nesta fase os relacionamentos tendem a ser mais resistentes, no entanto, um dos lados da relação tem que ser muito forte.



A lua cheia transborda as emoções. Estamos todos com os sentimentos à flor da pele e um simples pingo d’água pode fazer uma enorme tempestade. Em compensação, segundo a astróloga Sara Zaad, Vênus está fazendo uma boa parceria com o planeta, trazendo uma lunação de magia e encantamento.”Se for bem explorada, pode render muitos frutos de amor, sensibilidade, parceria, fé e esperança entre os casais”, analisa Sara.



A cigana Sara Zaad explica que a lunação desta semana pode ser confusa para as pessoas que brigam por qualquer razão. “O ideal é saber agir com estratégia, ser mais amoroso, carinhoso, gentil, ceder um pouco para evitar conflitos. Mas, também, saber se colocar de forma firme, porém educada, mostrando ao parceiro que nem tudo pode ser da maneira que ele gostaria”, aconselha a astróloga.



ÁRIES



Não tente forçar nada com seu parceiro esta semana, nem desconte nele as suas frustrações por não estar saindo e se divertindo. Podemos inovar mesmo em casa, então que tal encomendar um jantar diferente ou preparar algo especial para o seu parceiro? Cuidado para não discutir nem ser grosseiro. Seja flexível, ariano, e saiba que nem sempre tudo é do seu jeito. A semana pede muito mais observação do que ação, então procure conhecer seus sentimentos, mesmo sendo desafiador este movimento para você. É no momento das dificuldades que uma relação cresce. Admitir que nem sempre você está correto não te fará “menos homem” nem “menos mulher”. Para os solteiros, pode ser uma semana de encontros interessantes, mas cuidado para não “forçar” o crush a fazer algo que ele não queira. Aproveite para curtir o momento e, caso não seja possível um encontro físico, faça uma chamada de vídeo, um jantar romântico, entregue um prato diferente na casa do paquera.



TOURO



Evite discussões com seu parceiro dentro de casa, pois os ânimos estarão muito quentes. Pense sempre harmonia da relação e no que os dois podem fazer juntos para passar por este período desafiador da pandemia sem sequelas ou uma eventual separação. Durante esta lua cheia você e seu parceiro estarão com as emoções mais inflamadas, mais duros um com o outro, e isso pode gerar muito desgaste e stress no âmbito familiar. Caso vocês estejam juntos no mesmo espaço nesta quarentena, torne o clima mais leve, fazendo algo em casa como uma comidinha especial, assistindo um filminho juntos etc. Saiba analisar bem os prós e contras do parceiro e da relação, de forma objetiva e pragmática. Anote aquilo que você não está gostando na relação e converse com o seu parceiro durante a lua minguante. Dessa forma vocês podem pontuar as arestas daquilo que não está indo bem no relacionamento. Para aqueles que estão sem um par, esse é momento para observar melhor o seu “crush”, percebendo aquilo que ele tem de melhor e pior, além de expressar aquilo que você deseja dentro de um relacionamento



GÊMEOS



Cuidado com cobranças ao seu parceiro. Evite comportamentos desconfiados e paranoicos, ciúmes de amigos e coisas do tipo. As brigas poderão ocorrer e alguém pode estar de olho no seu parceiro, só esperando você se irritar. Lembre-se que é muito mais prudente se calar e fingir que não está vendo nada do que dar bandeira e mostrar ao seu adversário que você está se incomodando com ele. Nem sempre um comentário ou uma curtida no Facebook ou Instagram significa que ele está interessado em outra pessoa. Aproveite o momento para mostrar o seu amor em público, marcar o seu amor em redes sociais, se mostrar gentil, amorosa, leve e divertida. Não ligue para provocações de quem adora ver o circo pegar fogo. Caso você esteja solteiro, mas de olho em alguma paquera, demonstre para a pessoa que está a fim antes que alguém faça.



CÂNCER



Que tal demonstrar para o seu amor o quanto ele é importante para você? Os climas estão quentes, brigas podem acontecer, mas você, com este jeito carinhoso e protetor, pode reverter esta situação cedendo um pouco. Nem sempre recuar numa briga é sinal de fraqueza, mas inteligência. Tenha prudência para não trazer questões do trabalho para casa. Guarde momentos para que você possa curtir com seu parceiro, seja em um jantar a dois, um momento romântico mais quente... Para os que estão solteiros, mas tem um pretendente ou uma pretendente, observe as qualidades e os defeitos da pessoa em questão e veja se os valores dela condizem com os seus. Muitas vezes estamos tão carentes que ficamos cegos!



LEÃO



O seu par pode estar desanimado, se sentindo sem confiança. Ao invés de ficar aborrecido por ele não dar tanta atenção, procure compreendê-lo. Muitas vezes você está tão preocupado somente com seus problemas e não percebe quem está ao seu lado. Momentos desafiadores existem em qualquer relação, e se estiverem cuidando um do outro, eles passarão mais rapidamente. Para aqueles que estão sem um par, mas querem alguém, evitem opiniões fundamentalistas e extremistas nas redes sociais. Isso pode sujar um pouco a sua imagem. Precisamos ser nós mesmos, mas no início de uma paquera ou de uma relação precisamos ser mais sutis e não mostrarmos todos os nossos defeitos.



VIRGEM



Cuidado com situações abusivas com seu parceiro. Perceba se vale a pena continuar, avaliando os prós e contras da relação que você vive. Muitas vezes sofremos calados por muito tempo, levando em frente relações que não são dignas de nós e que nos machucam, por medo de sair dela e ficar sozinho. Reflita e pense: você já não está sozinho dentro dessa relação? Lutando por dois? Para aqueles que estão em um relacionamento de triângulo amoroso, vale a pena se perguntar se não está na hora de terminar e buscar alguém que realmente será apenas seu. Para aqueles virginianos que estão sozinhos, pensem se vale a pena se declarar para o crush ou se é melhor observar e esperar mais algum tempo. Tenha paciência e não faça nenhum movimento precipitado.



LIBRA



O clima para aqueles que já tem uma relação pode não estar nada bem, principalmente por conta de “amigos” que podem estar atrapalhando a relação, gerando intrigas e fofocas. Todo cuidado é pouco. Evite falar da sua rotina com o parceiro para qualquer pessoa. Procure observar mais e esteja em contato com sua intuição, pois você estará especialmente conectado a espiritualidade nesta semana. Afaste-se, e afaste o seu amado, discretamente de pessoas que vocês percebem que têm segundas intenções, querendo destruir seu relacionamento. Olho vivo e boca fechada neste momento, só observando e anotando. Para os solteiros, aproveitem para se conhecerem pela internet. Caso saiam, tomem todas as medidas de segurança possíveis.



ESCORPIÃO



Cuidado para não arrumar briga com o parceiro por conta de besteiras. Você pode se arrepender por isso. Nesse momento, em que todos estão em casa, natural usar as redes sociais para se conectar aos amigos e à rede de contatos. Nada de ficar stalkeando seu parceiro e o que ele faz na internet. Na lua cheia tudo fica muito intenso, os ânimos ficam exaltados e podemos ver coisas onde não existe nada. Saiba ter discernimento, bom senso e pense mil vezes antes de questionar qualquer coisa ao seu par. Evite um clima opressivo em casa, ou seu amor terá motivos para olhar para o lado e para outras pessoas. Para aqueles que ainda estão sem um par, o conselho é parecido. Não tire conclusões precipitadas sobre a pessoa pela qual você se interessou.



SAGITÁRIO

Não é o momento de ter discussões com o parceiro por conta de convicções diferentes da sua. Lembre-se de que as pessoas são diferentes, ninguém é igual a ninguém, e precisamos saber respeitar este fato. Não torne o ambiente do seu dia a dia uma guerra constante, pelo contrário, procure manter a sua parceria num clima de paz e harmonia, sabendo se colocar no lugar do outro e fazendo com que a vida a dois seja um ponto de união e felicidade. Para quem tem um par, mas alguém em vista, olhe com mais atenção os colegas de trabalho. Alguém pode estar interessado em você. Evite discutir com as pessoas, colocando a sua verdade como a única verdade envolvida. Você pode passar uma péssima impressão para o “crush”, que pode terminar o que ainda nem começou. Você pode não fazer por mal, mas às vezes tem uma maneira muito agressiva de falar e demonstrar suas convicções e opiniões. Isso pode assustar quem quer se aproximar de você.



CAPRICÓRNIO



Muito cuidado para não ficar acumulando mágoas do parceiro por conta de birras infantis e mimimis dramáticos. Aproveite a lua cheia para fazer algo mais interessante. Utilize toda a tensão entre vocês para o sexo em vez de discussão. O clima da lua cheia está propício a isso, pois tudo fica mais intenso e a sexualidade à flor da pele. Caso esteja na mesma casa com o parceiro evite tornar o clima pesado demais, com cobranças e palavras duras. Para aqueles que estão solteiros, invistam na relação e se divirtam. O clima ficará quente entre vocês dois. E para quem não tem ninguém em vista, pense de forma objetiva e bem pragmática sobre as qualidades que você gostaria no parceiro e os defeitos que não gostaria. Você deve pensar numa relação de uma forma bem objetiva, medindo os prós e contras e pensando a longo prazo. Nada de aventuras inconsequentes, mas alguém que realmente tenha os mesmos valores que você.



AQUÁRIO



Quantas vezes você já teve empatia e olhou com amor para o seu parceiro? Ou você só pensa em brigar? Por que só vê o seu ponto de vista? Nem sempre a sua maneira de ver o mundo é a correta todo o tempo. Devemos olhar com amor e saber valorizar a pessoa que temos ao lado, ou chega um dia em que ela vai embora e nem olha para trás. Será que você precisará perder quem ama por conta da sua intransigência? Dê atenção e valor a quem está ao seu lado para o que der e vier. Entenda que as dificuldades existem em qualquer relação. Para quem não tem um parceiro sério, mas um crush em vista, NÃO avance o sinal. NÃO É NÃO! Se a pessoa não quer nada com você, deixe que ela siga em paz. Tão tente impor a sua vontade a ferro e fogo.



PEIXES



Já ouviu falar que o amor se constrói com a rotina? Que é ali que ele se fortalece? Então procure com todo seu amor e sensibilidade levar os seus dias da maneira ao lado do seu amor da maneira mais carinhosa e doce possível. Coloque-se no lugar do outro e deixe que ele se expresse. Ouça-o com ouvidos atentos para as suas dificuldades e dores. Cuidado com brigas e discussões que só enfraquecem o relacionamento de vocês. Cultive a paciência e a gentileza no trato com o seu par. Para aqueles que estão solteiros, mas têm alguém em vista ou quem tem ninguém, mas está com o coração aberto para as oportunidades que surgirem, saiba que esta semana será importante. Aproveite para conhecê-lo antes do encontro físico.