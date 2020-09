Horóscopo do dia: previsões para 12 de setembro de 2020

ÁRIES



Poderá contar com os parentes se precisar de dinheiro. A saúde pede atenção. Conquista anda devagar. Curta o aconchego de casa com o par.



TOURO

Use as redes sociais para matar a saudade do pessoal. Se está só, pode encontrar um novo amor. Um bom papo ajuda a acertar as coisas na relação.



GÊMEOS

O dia reserva surpresas para seu bolso. Pode até aceitar um trabalho extra. Na conquista, um ex pode retornar. A dois, aposte em um programa caseiro.



CÂNCER

Aproveite o dia para esclarecer mal-entendido em casa, com os amigos ou com sua cara-metade. Na conquista, não será difícil fisgar o seu alvo.



LEÃO

Tenha mais atenção ao cuidar da saúde. Pode conseguir um dinheiro extra. Pegue leve nas cobranças no romance. O sexo pode esquentar e surpreender!



VIRGEM

Pode assumir novos riscos para alcançar o que deseja. A paquera deve exigir um pouco de atenção. Altas doses de carinho estão garantidas com o par.



LIBRA

Vai querer dar um trato no visual. Valorize os conselhos da família. Se está só, alguém popular pode chamar sua atenção. Acerte os ponteiros a dois.



ESCORPIÃO

Aposte em chamadas de vídeo para saciar a vontade de sair da rotina. O romance estará animado. A distância não será um problema na paquera.



SAGITÁRIO

Os astros dão uma força para mudar de casa ou, até mesmo, trocar os móveis de lugar. Explore seu lado sensual na conquista. Sexo quente com o par.



CAPRICÓRNIO

Tenha jogo de cintura para não se desentender com as pessoas ao seu redor. Uma nova paquera tem boas chances de firmar. O romance estará protegido.



AQUÁRIO

Há chance de conseguir um dinheiro a mais, porém, terá que se dedicar em dobro. Os assuntos amorosos não trazem muitas novidades, mas não desanime!



PEIXES

Pode se dar bem em jogo ou aposta. Cuidado com decepções nas amizades. Na paquera, será fácil atrair quem deseja. Romantismo garantido a dois.