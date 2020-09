ÁRIES

Dia perfeito para colocar as tarefas em dia. Pode até conquistar uma promoção. Os assuntos do coração ganham destaque, mas esqueça as críticas.



TOURO

Abuse da internet para matar a saudade das pessoas queridas. A dois, pode ter que fazer alguns sacrifícios. Paquera deve rolar com alguém animado.



GÊMEOS

Assuntos de casa podem ocupar seu tempo. Terá sucesso em trabalhos feitos em casa. Vai se destacar na conquista. Cuidado com briga no romance.



CÂNCER

Os astros dão uma força para as tarefas que podem ser realizadas pela internet. A dois, controle o ciúme. Não deixe o passado azedar a paquera.



LEÃO

As finanças estão protegidas. Pense duas vezes antes de seguir conselhos de saúde. Mostre seu charme na conquista. Invista em novidades a dois.



VIRGEM

Pode se dar bem com dinheiro hoje, mas não descuide dos gastos. Já nos assuntos do coração, saiba que apego ou ciúme em excesso podem gerar brigas.



LIBRA

Pode querer ficar mais no seu canto hoje. Sentimentos antigos devem vir à tona ao encontrar um amor do passado. Explore seus pontos fortes a dois.



ESCORPIÃO

Diminuir o ritmo pode ser bom para a sua saúde. Se tem um caso escondido, cuidado para não ser alvo de fofoca. Mostre sua sensualidade ao par.



SAGITÁRIO

Terá ótimas chances de se destacar no que fizer. Pode até pintar aumento ou promoção no serviço. A vida amorosa conta com a proteção das estrelas.



CAPRICÓRNIO

Redobre o esforço em qualquer tarefa que cair na sua mão. Evite criticar o seu amor. Seu jeito mais crítico e exigente pode atrapalhar a paquera.



AQUÁRIO

Mudanças e imprevistos podem agitar as coisas nesta quinta, mas o resultado deve ser positivo. Na conquista e no romance, aposte na confiança.



PEIXES

Aposte na cooperação no trabalho. Cuidado com briga nas amizades. A sensualidade e a paixão serão suas melhores armas nos assuntos do coração.