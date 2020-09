Horóscopo do dia: previsões para 18 de setembro de 2020

ÁRIES

Trabalhar em equipe será a chave para dar conta das tarefas e ter resultado. Fuja de brigas com sua cara-metade. Clima de romantismo na paquera.



TOURO

Cuide da saúde. Um parente pode ajudar no trabalho ou na busca por um. A rotina pode pesar no romance. Paquera pode desandar, mas não desanime!



GÊMEOS

Diálogo protegido no trabalho e com colegas. Com o par, podem surgir altos e baixos, mas um bom papo resolve as coisas. Vai brilhar na conquista.



CÂNCER

Estará a fim de curtir a companhia da família. Aja com bom-senso na carreira. O ciúme pode colocar seu romance em perigo. Paquera sem novidades.



LEÃO

Tenha atenção em dobro para não perder informações. Na conquista, abuse do seu charme e preste atenção ao redor. O diálogo será a chave no romance.



VIRGEM

Confie em sua intuição para lidar com imprevistos, inclusive com dinheiro. Na conquista, não cobre seu alvo. Controle a possessividade no romance.



LIBRA

Controle a teimosia para manter a paz em família. Faça planos para o futuro. Tome a iniciativa na paquera. Tenha autenticidade ao lado do seu par.



ESCORPIÃO

Terá sucesso no trabalho se agir nos bastidores. Cuidado para não ser alvo de fofocas. Talvez as coisas não andem muito bem nos assuntos amorosos.



SAGITÁRIO

É hora de sonhar alto e batalhar pelos seus objetivos. Tenha cautela com seu dinheiro. Amigos podem ajudar na conquista. Companheirismo a dois.



CAPRICÓRNIO

Boas energias para pensar no futuro e traçar objetivos a longo prazo, seja na vida profissional ou amorosa! A sua popularidade estará em alta!



AQUÁRIO

Aposte no diálogo para se entender com os colegas. O desejo de viver uma paixão intensa deve animar a conquista. Mostre seu lado ousado ao par!



PEIXES

Mudanças podem acontecer no trabalho, mas tudo indica que serão positivas. Sua sensualidade estará em alta na conquista. Momentos excitantes a dois.