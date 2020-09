Horóscopo do dia: previsões para 20 de setembro de 2020

ÁRIES

Terá jogo de cintura para encarar as mudanças que surgirem. A atração física será importante na paquera. Há sinal de muito desejo na vida a dois.



TOURO

Estará a fim de curtir a companhia das pessoas que ama, nem que seja de maneira virtual. Com o par, tudo corre bem. Um lance recente pode firmar.



GÊMEOS

Tenha cuidado com gente fofoqueira. A preocupação com a saúde pode ocupar boa parte da sua atenção. Os assuntos amorosos podem ficar meio parados.



CÂNCER

Podem pintar problemas nas finanças – tenha cuidado com os gastos. Você será o centro das atenções na paquera! Há sinal de muito carinho com o par.



LEÃO

O clima em casa por pesar, por isso, se esforce para se entender com todos. Curta seu canto ao lado do par. Contato com um ex não está descartado.



VIRGEM

Terá facilidade para conversar e conhecer gente nova, nem que seja pela internet. Se está só, olhe ao redor. Esclareça mal-entendidos com o par.



LIBRA

Assuntos de dinheiro podem ocupar boa parte da sua atenção. Preste atenção em um trabalho extra. A dois, coloque os pingos nos “is”. Paquera morna.



ESCORPIÃO

Terá muita disposição para se divertir neste domingo. Atitudes românticas vão deixar o seu amor encantado. Há chance de se dar bem na conquista.



SAGITÁRIO

Dia perfeito para ficar no seu canto e relaxar. Pode receber um dinheiro que não esperava. Ex-amor pode reaparecer. Não se isole da pessoa amada.



CAPRICÓRNIO

Vai se sentir melhor se puder colocar a conversa em dia com os amigos. A turma pode até ajudar na paquera. O companheirismo marca o romance.



AQUÁRIO

Agarre todas as chances de se dar bem na vida profissional! A dois, não fique apontando os erros do par. A paquera pode ficar apenas na promessa.



PEIXES

Terá criatividade de sobra para espantar a rotina. Demonstrações de carinho ajudam a fortalecer a relação com quem ama. A paquera pode surpreender!